Русский сезон за пределами дома. Как играли наши в Европе, Азии и Америке

Россияне выступают в хоккейных чемпионатах самых разных стран. Мы регулярно следим за игроками из КХЛ и НХЛ, но иногда становится любопытно – а как там наши на малоизвестных берегах? Рассказываем, как провели сезон хоккеисты с российским паспортом, которые выступают в Европе и Азии, а также наши молодые ребята в юниорских североамериканских лигах. В приведённой статистике указаны данные только за регулярный чемпионат.

Европа

Финляндия (Liiga)

Вадим Перескоков («Юкурит», 45 игр, 25 (14+11) очков)



Александр Щемеров ( «Пеликанс», 32 игры, 5 (1+4) очков)



В чемпионате Финляндии выступает два россиянина. Вадим Перескоков в КХЛ засветился в ЦСКА, «Куньлуне» и «Адмирале», а сейчас уже третий год выступает в Liige. Его «Юкурит» звёзд с неба не хватает, и в минувшем сезоне едва не вылетел во втору по силе финскую лигу.

Вадим Перескоков Фото: twitter.com/smliiga

Александру Щемерову всего 21 год, это воспитанник екатеринбургского хоккея. В предыдущие три года он безуспешно пытался пробиться в состав «Автомобилиста», а в нынешнем сезоне сменил «Горняк» из ВХЛ на «Пеликанс». Дошёл с клубом до четвертьфинала финского плей-офф, где «Пеликанс» уступил «ХИФКу».

Дания (Metal Ligaen)

Александр Бумагин ( «Фредериксхавн», 13 игр, 14 ( 3+11) очков



Дмитрий Кузнецов («Оденсе», 23 игры, 6 (3+3) очков)



Андрей Чистяков («Видовре», 21 игра, 6 (2+4) очков)



Александр Бумагин начинал сезон в Череповце, но не пережил революции, которую устроило новое руководство «Северстали» по ходу чемпионата. Бумагин оказался в Дании и во «Фредериксхавне» обрёл хоккейное счастье. Набирая в среднем очко за игру, Александр стал одним из лидеров команды и помог клубу выиграть бронзовые медали.



Также в Дании выступают тюменец Дмитрий Кузнецов, в России никогда не поднимавшийся выше третьего по силе дивизиона, и магнитогорец Андрей Чистяков, ещё четыре года назад решивший, что в «Метал-лиге» интереснее, чем в ВХЛ.

Швейцария (NLA)

Алексей Достойнов («Лангнау», 40 игр, 14 (9+5) очков)



В Швейцарии уже очень давно выступает Алексей Достойнов. Собственно, Достойнов родился в Москве, но хоккеем начал заниматься в «Клотене», а затем почти всю карьеру провёл в стране сыров и банков. Несколько лет назад Достойнов пробовал силы в КХЛ, поиграв за «Кузню», «Автомобилист» и «Витязь», но в результате вернулся в Швейцарию и уже три сезона провёл за «Лангнау». В минувшем чемпионате его клуб вылетел в четвертьфинале плей-офф.

Германия (DEL)

Кирилл Кабанов («Крефельд», 49 игр, 19 (3+16) очков)



Илья Проскуряков («Крефельд», 14 игр, КН 3,35, 86,9 % ОБ)



Фёдор Колупайло («Фиштаун», 21 игра, 9 (6+3) очков)



Сразу два россиянина выступали в прошедшем сезоне в составе «Крефельда». Запасным голкипером команды был Илья Проскуряков, которому, мягко говоря, не самая выдающаяся статистика не помешала недавно подписать контракт с ХК «Сочи». На Кирилла Кабанова, чемпиона Дании позапрошлого сезона, «Крефельд», возможно, рассчитывал как на бомбардира, но статистика игрока оставляла желать лучшего. Пробиться в плей-офф «Крефельд» не сумел.

За «Фиштаун» уже давно играет русский немец Фёдор Колупайло. Он родился в Новосибирске, но с юных лет играет в Германии. В России засветился только в одном сезоне, поиграв за чеховскую «Звезду» в ВХЛ, и быстро вернулся на вторую родину.

Франция (Ligue Magnus)

Александр Мокшанцев («Гап», 20 игр, 12 (3+9) очков)



Даниил Куликов («Лион», 30 игр, 3 (1+2) очка)



Андрей Есипов («Мюлуз», 44 игры, 3 (0+3) очка)



Александр Мокшанцев, которого, возможно, кто-то вспомнит по игре за «Ладу», после сезона в Британской лиге перебрался во Францию, где довольно скромно провёл один год в «Гапе». Не блистал в «Лионе» уроженец Новосибирска Даниил Куликов, а самым известным россиянином в чемпионате Франции является Андрей Есипов. Экс-защитник «Кузни» и «Северстали» отыграл в этой стране уже пятый год, и в этот раз пришлось бороться с «Мюлузом» за выживание. Это удалось, следующий сезон Есипов снова проведёт в «Магнус-лиге».

Чехия (Extraliga)

Даниил Мироманов («Динамо» (Пардубице), 16 игр, 4 (1+3) очка)



Илья Дервук («Динамо» (Пардубице), 23 игры, 3 (2+1) очка)



Егор Антропов («Хомутов», 6 игр, 1 (0+1) очко)



В позапрошлом сезоне Даниил Мироманов пытался заиграть в «Сочи», затем уехал в Северную Америку. В этот раз воспитанник московской школы «Созвездие» начал хоккейный год в Пардубице, а в ходе чемпионата снова рванул за океан в одну из юниорских лиг.

Даниил Мироманов Фото: hcdynamo.cz

Его партнёром по «Динамо» был Илья Дервук, некогда подававший большие надежды в «Авангарде», но сейчас, кажется, основательно застрявший в клубе-аутсайдере не самого сильного европейского чемпионата.

Словакия (Типспорт лига)

Михаил Куклев («Детва», 40 игр, 12 (4+8) очков)



Максим Якуценя («Детва», 7 игр, 3 (2+1) очка)



Игорь Магогин («Детва», 15 игр, 3 (1+2) очка)



Игорь Игнатушкин («Кошице», 26 игр, 12 (3+9) очков)



Роман Дерлюк («Кошице», 8 игр, 4 (1+3) очка)



Дмитрий Обухов («Дукла», 6 игр, 1 (0+1) очко)



В чемпионате Словакии выступает уже 11 россиян, и среди них есть довольно известные. Главный коллекционер русских хоккеистов – ХК «Детва», вылетевший в минувшем сезоне на стадии четвертьфинала плей-офф. В течение чемпионата за эту команду поиграли Максим Якуценя и Игорь Магогин, а Михаил Куклев провёл за «Детву» уже два полноценных сезона.



В «Кошице» играет Игорь Игнатушкин, ещё в прошлом сезоне защищавший цвета московского «Динамо», а также довольно известный защитник Роман Дерлюк. Недолгим оказалось пребывание в составе «Дуклы» Дмитрия Обухова, экс-хоккеиста «Ак Барса», который недавно в очередной раз попал в скандальную историю.

Польша

Александр Головин (11 игр, 12 (7+5) очков), Егор Рожков (41 игра, 26 (12+14) очков), Константин Теслюкевич (40 игр, 17 (5+12) очков), Ян Красовский (13 игр, 7 (3+4) очков), Евгений Царегородцев (16 игр, КН 2,90, 90,9 %ОБ) – все ХК «Гданьск».



Глеб Клименко («Тыхы», 37 игр, 35 (9+26) очков)



Активно осваивают россияне и польское направление, в чемпионате этой страны в прошедшем сезоне было заиграно 20 наших хоккеистов. Выделяется среди них Глеб Клименко, который второй год подряд становится чемпионом со своим клубом «Тыхы». В этот раз Клименко даже удалось стать главным снайпером польского плей-офф (7 шайб).

Фото: twitter.com/GKSTychy1971

Большинство россиян сосредоточено в ХК «Гданьск», где выделяется экс-форвард «Авангарда» и «Кузни» Александр Головин, а также молодой воспитанник челябинского хоккея Егор Рожков.

Румыния

Игорь Фефелов (35 игр, 128 (39+89) очков), Алексей Басков (31 игра, 106 (39+67) очков), Александр Незнамов (35 игр, 94 (46+48) очка), Альберт Загидуллин (35 игр, 88 (41+47) очков), Михаил Рыбалко (33 игры, 36 (11+25) очков) – все ХК «Дунэря».



Андрей Таратухин (25 игр, 53 (25+28) очка), Вячеслав Белов (31 игра, 32 (7+25) очка), Михаил Анисин (10 игр, 22 (8+14) очка), Виталий Шулаков (25 игр, 22 (7+15) очка, Константин Панов (22 игры, 20 (10+10) очков), Пётр Счастливый (1 игра, 5 (1+4) очков) – все «Чиксереда».



Павел Воробьёв (22 игры, 39 (13+26) очков), Дмитрий Пестунов (23 игры, 28 (8+20) очков), Денис Ежов (27 игр, 10 (1+9) очков), Алексей Симаков (5 игр, 4 (1+3) очка) – все «Георгени».



Румыния уже не первый год привлекает российских хоккеистов, и с каждым годом всё больше наших ребят приезжают в эту страну. По стопам первопроходцев румынского первенства Анисина, Таратухина, Белова пошли уже 25 игроков. Один из них — Игорь Фефелов даже стал лучшим бомбардиром чемпионата, набрав 128 очков (в среднем по четыре очка за игру). Хоккеист рассказал, что мог провести за матч по 30-40 минут на льду, наигрался в неравных составах и выигрывал в среднем 80% вбрасываний за матч. Он уверен, что перезагрузил карьеру, и теперь хочет получить шанс вернуться в Россию. Интересно, что такие случаи уже были.



По ходу нынешнего сезона Алексей Михнов перешёл из «Чиксереды» в «Северсталь», и провёл концовку чемпионата на неплохом уровне.

«Наших ребят там носят на руках». Зачем русские едут играть в Румынию В «Чиксереде» натурализуют наших хоккеистов, создали хоккейную академию, ждут открытия аэропорта и мечтают о КХЛ.

В основном все наши рассредоточены между тремя командами – «Чиксереда», «Дунэря» и «Георгени». Первая команда выступает в Венгерской лиге, остальные – только во внутреннем первенстве, уровень которого очень не высок.

Азия

Азиатская лига

Кирилл Старцев (33 игры, 32 (21+11) очка), Роман Людучин (27 игр, 31 (9+22) очко), Сергей Тополь (34 игры, 27 (12+15) очков), Сергей Пайор (32 игры, 23 (7+16) очка) – все «Хай 1»



Тимофей Шишканов («Тохоку», 32 игры, 31 (13+18) очко)



Александр Фролов (32 игры, 28 (16+12) очков), Денис Куляш (11 игр, 4 (1+3) очка) – оба «Дэмен Киллер»



Вячеслав Трухно (33 игры, 23 (8+15) очка), Максим Потапов (34 игры, 21 (7+14) очко) – оба «Ниппон».



Николай Лемтюгов («Анян Халла», 11 игр, 8 (3+5) очков)



В Азиатской хоккейной лиге выступает российский «Сахалин», но самые известные наши ребята играют за иностранные клубы. Например, в «Анян Халла» приехал Николай Лемтюгов, начинавший сезон в «Медвешчаке», но покинувший команду после её банкротства. А в «Дэмен Киллере» выступают Александр Фролов и Денис Куляш, ещё совсем недавно игравшие не последние роли в КХЛ.

Команда Куляша и Фролова выбыла из плей-офф Азиатской лиги, сыграв три матча

Больше всего русских в корейском клубе «Хай 1». Один из них, омич Кирилл Старцев, в минувшем сезоне стал вторым бомбардиром чемпионата и лучшим снайпером, недалеко от него ушли одноклубник Роман Людучин и Тимофей Шишканов из «Тохоку». Но старания этих игроков не помогли их командам выйти в плей-офф. Регулярку выиграла команда Фролова и Куляша, а в плей-офф победу праздновал «Сахалин».

Северная Америка

WHL

Егор Замула ( «Калгари Хитмэн», 61 игра, 56 (10+46) очков)



Олег Зайцев («Ред Дир Ребелс», 66 игр, 43 (13+30) очка)



Александр Алексеев («Ред Дир Ребелс», 49 игр, 43 (10+33) очка)



Сергей Алхимов («Регина Пэтс», 66 игр, 27 (13+14) очков)



Никита Седов («Регина Пэтс», 68 игр, 19 (0+19) очков)



Артём Минулин («Эверетт Силвертипс», 51 игра, 18 (1+17) очков)



Егор Арбузов («Спокан Чифс», 58 игр, 13 (4+9) очков)



Роман Калиниченко («Трай-Сити Американс», 67 игр, 9 (2+7) очков)



В Западной хоккейной лиге традиционно играет меньше россиян, чем в двух других ведущих канадских юниорских лигах. В минувшем сезоне в WHL было заиграно только восемь человек (из них шесть защитников), среди которых особого внимания заслуживает пока только Егор Замула. Челябинец стал лучшим защитником-бомбардиром и главным распасовщиком «Калгари Хитмэн» в минувшем сезоне, и вообще считается одним из самых перспективных игроков обороны в Западной лиге. В НХЛ права на 19-летнего хоккеиста принадлежат «Филадельфии».

OHL

Кирилл Максимов ( «Ниагара Айс Догс», 63 игры, 79 (40+39) очков)



Гера Поддубный («Эри Оттерз», 68 игр, 60 (29+31) очков)



Семён Дер-Аргучинцев («Петерборо Питс»), 62 игры, 46 (6+40) очков)



Павел Гоголев («Петерборо Питс/ «Гуэльф Шторм», 37 игр, 28 (10+18) очков)



Дмитрий Саморуков («Гуэльф Шторм», 59 игр, 45 (10+35) очков)



Алексей Торопченко («Гуэльф Шторм», 62 игры, 43 (17+26) очка)



Матвей Гуськов («Лондон Найтс», 59 игр, 30 (12+18) очков)

Сергей Попов («Лондон Найтс»/«Оуэн Саунд Аттак», 47 игр, 25 (10+15) очков)



Алексей Липанов («Китченер Рейнджерс», 61 игра, 30 (11+19) очков)



Игорь Чибриков («Оуэн Саунд Аттак», 64 игры, 9 (1+8) очков)



Никита Охотюк («Оттава 67», 56 игр, 17 (2+15) очков)



Кирилл Нижников («Садбери Вулвз», 20 игр, 12 (4+8) очков)



Егор Постнов («Норт-Бэй Батальон, 17 игр, 7 (1+6) очков)



Лев Стариков («Виндзор Спитфайрз», 32 игры, 4 (2+2) очка)



Игорь Ларионов («Виндзор Спитфайрз», 8 игр, 2 (0+2) очка)



Среди россиян в OHL выгодно выделяется проспект «Эдмонтона» Кирилл Максимов, который после двух ударных сезонов в юниорской лиге со следующего чемпионата перебирается на уровень выше – в АХЛ. Обращают на себя внимание хоккеисты «Гуэльфа» — Дмитрий Саморуков и Алексей Торопченко. Оба провели фантастический плей-офф, выиграли с клубом чемпионат OHL, и через пару лет мы наверняка увидим их в составе клубов НХЛ – «Эдмонтона» и «Сент-Луиса» соответственно.

Хет-трик Торопченко помог «Гуэльфу» победить в матче Мемориального кубка

Ещё два любопытных персонажа из этой лиги – сыновья известных хоккеистов. 18-летний Матвей Гуськов провёл только первый год за океаном, а вот Игорь Ларионов играет в Северной Америке с юношеского возраста, но пока в нём не видно задатков великого отца.

QMJHL

Иван Чехович («Байе-Комо Драккар», 66 игр, 105 (43+62) очков)



Александр Хованов («Монктон», 64 игры, 74 (25+49) очка)



Ярослав Алексеев («Байе-Комо Драккар», 65 игр, 73 (36+37) очка)



Егор Сердюк («Викториавилль», 63 игры, 65 (25+40) очков)



Дмитрий Завгородний («Римуски», 67 игр, 64 (28+36) очков)



Владислав Котков («Шикутими», 65 игр, 61 (34+27) очко)



Никита Александров («Шарлоттаун», 64 игры, 61 (27+34) очко)



Егор Соколов («Кейп-Бретон», 68 игр, 57 (30+27) очков)



Михаил Абрамов («Викториавилль», 62 игры, 54 (16+38) очка)



Алексей Сергеев («Квебек Ремпартс», 63 игры, 45 (14+31) очков)



Павел Колтыгин («Драммондвилль», 63 игры, 42 (25+17) очка)



Иван Козлов («ВальД’Ор», 63 игры, 36 (16+20) очков)



Артемий Князев («Шикутими», 55 игр, 34 (13+21) очка)



Ярослав Лихачёв («Гатино», 57 игр, 24 (12+12) очка)



Даниил Берестнёв («ВальД’Ор», 66 игр, 18 (4+14) очков)



Наконец, юниорская лига Квебека, где обычно играют самые яркие российские молодые игроки. В минувшем сезоне QMJHL разрывал Иван Чехович, успевший поиграть и в АХЛ. Вполне возможно, что у талантливого екатеринбуржца не за горами дебют за «Сан-Хосе».

Хорош был и одноклубник Чеховича по «Байе-Комо» Ярослав Алексеев, которому только предстоит выйти на драфт НХЛ в этом году.



Хованов – ведущий игрок «Монктона», Сердюк и Завгородний – лидеры «Викториавилля» и «Римуски». Словом, талантливых юниоров в главной лиге Квебека предостаточно, совсем скоро эти парни начнут пробиваться в клубы НХЛ, после чего и станет окончательно известен их реальный уровень.