В Дании нет денег на русского хоккеиста. Решили просить у болельщиков

Кто такой Кирилл Кабанов и почему за ним так охотятся?

Кирилл Кабанов – личность для российского хоккея в какой-то степени одиозная. Когда-то его называли «хоккейным Сычёвым». Талант у спортсмена просматривался, но слишком уж завышенной была самооценка. А тут ещё и отец с непростым характером, представлявший интересы сына в качестве агента.

Кабанов – воспитанник московского «Спартака». Перед стартом сезона-2008/09 тогдашний главный тренер красно-белых Милош Ржига начал привлекать талантливого хоккеиста к тренировкам с основным составом. Вокруг Кабанова началась настоящая шумиха: форварда называли одним из самых талантливых хоккеистов страны и пророчили ему большое спортивное будущее.

"Хоккей" по-кабановски Страсти вокруг юного форварда Кирилла Кабанова упорно не желают утихать. Причём как в России, так и в Северной Америке. Почему? Попробуем разобраться.

В результате хоккеист дебютировал в КХЛ 18 ноября 2008 года в матче с «Амуром». Однако долгой карьера Кабанова в «Спартаке» не получилась. 16 июля 2009 года (как раз в свой день рождения) Кабанову сообщили в «Спартаке», что права на него проданы в «Салават Юлаев».

Справка «Чемпионата»



Кирилл Кабанов, 27 лет

Родился 16 июля 1992 года в Москве

Амплуа: нападающий

Достижения: чемпион мира среди юниоров не старше 17 лет 2007 года и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров не старше 18 лет 2008 года в составе сборной России

Обладатель Президентского кубка 2010 года в составе «Монктона»

Обладатель Мемориального кубка 2012 года в составе «Шавиниган Катарактез»

Чемпион Дании 2019 года в составе «Ольборга» 16 июля 1992 года в Москвенападающий: чемпион мира среди юниоров не старше 17 лет 2007 года и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров не старше 18 лет 2008 года в составе сборной РоссииОбладатель Президентского кубка 2010 года в составе «Монктона»Обладатель Мемориального кубка 2012 года в составе «Шавиниган Катарактез»Чемпион Дании 2019 года в составе «Ольборга»

Тогдашний генеральный менеджер уфимцев Олег Гросс был заинтересован в услугах молодого таланта. В свою очередь в «Спартаке» были не прочь заработать на продаже прав на игрока в богатый клуб. Однако Уфа уже тогда обладала мощным составом, поэтому отец Кабанова забеспокоился, что играть в столице Башкирии сын будет немного.

В результате Кабанов-старший заявил, что никакого контракта с «Салаватом» у них на руках нет и ничего подписано не было. Кроме того, Кабановы всерьёз думали об отъезде в Северную Америку в случае приглашения из НХЛ, а возможный контракт с Уфой предполагал запрет на отъезд в течение всего срока действия трёхлетнего соглашения.

Дело закончилось скандалом. «Салават» в лице Гросса требовал дисквалификации Кабанова и запрета на его участие в играх КХЛ и матчах за сборную России. В результате отцу Кабанова пришлось договариваться с ИИХФ о возможности выступления сына в главной юниорской лиге Квебека. Так началась зарубежная карьера игрока.

Для того чтобы перечислить все клубы, в которых выступал Кирилл Кабанов, не хватит пальцев двух рук. Кстати, в «Монктоне», куда Кабанов и переехал, нападающий проявил себя неплохо. Стабильное место в основном составе, 10 шайб и 13 передач в 22 проведённых матчах. Дальше – завоёванный Президентский кубок. В 2010 году Кабанов был задрафтован «Айлендерс», но первой команды «островитян» россиянин так и не добрался.

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Сезон Кабанов отыграл в «Льюистон Мэйниэкс», набрав 28 (11+17) очков за 37 матчей регулярки. Затем была аренда в «Блайнвиль-Брисбриан Армада», но долго там Кабанов не продержался, подписав просмотровые контракты со шведским клубом «Ферьестад» и канадским «Шавиниган Катарактез», с которым в итоге и завоевал Мемориальный кубок.

Также Кабанов играл за «Стоктон Тандер», «МОДО», «Шеллефтео». В 2015 году форвард вернулся в Россию, где всё же успел сыграть за «Салават Юлаев», а затем и за «Нефтехимик».

Но больше всего Кирилл прижился в Дании. Да-да, в этой скандинавской стране, из года в год набирающей обороты в хоккее. Датчане уже давно не мальчики для битья, а постоянные участники чемпионатом мира. Развивается хоккей в Дании и на клубном уровне.

Так, Кабанов в сезоне-2017/18 выступал за команду «Ольборг Пайрэтс». В 42 матчах регулярного чемпионата 27-летний форвард набрал 33 (19+14) балла за результативность при показателе полезности «+11». Неплохо проявил себя хоккеист и в плей-офф, где в 17 играх заработал 12 (4+8) очков. Итог – заслуженный титул чемпиона Дании.

Минувший сезон Кирилл отыграл за немецкий «Крефельд Пингвин», но сейчас вновь намерен вернуться в Данию. По всей видимости, самому Кабанову понравилось выступать за «Ольборг», да и среди местных болельщиков он стал одним из главных любимцев.

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Однако здесь не обошлось без забавной ситуации. Российский форвард уже дал предварительное согласие на переход, но клубу необходимо найти деньги на его контракт. «Ольборг», испытывающий финансовые трудности, уже начал сбор средств и надеется на помощь болельщиков.

Так что в теории, если вся эта история закончится хорошо, некогда скандальный нападающий может стать двукратным чемпионом Дании. Может, Кириллу ещё и о датском гражданстве задуматься?