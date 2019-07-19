Лучший бомбардир чемпионата Румынии покинул «Тамбов», не проведя ни одного матча

Российский нападающий Игорь Фефелов покинул «Тамбов» через полтора месяца после заключения контракта с клубом. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению.



«Получил обидное повреждение в тренажёрном зале. К сожалению, не успел восстановиться к первому сбору. Пошли с клубом навстречу друг другу и расторгли соглашение. Теперь буду восстанавливаться в Москве. Через две недели смогу начать полноценные тренировки на льду», — цитирует Фефелова AllHockey.



Напомним, Фефелов в сезоне-2018/19 набрал 128 очков и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Румынии при показателе полезности "+125", добавив к этому 15 баллов в плей-офф. Ранее Игорь заявил, что реанимировал карьеру в чемпионате Румынии.