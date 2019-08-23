Пинок от КХЛ был только началом. «Кузня» может исчезнуть из нашего хоккея

На днях стало известно, что новокузнецкий «Металлург» из-за неразберихи со стадионом может пропустить сезон-2020/21. Для самобытной сибирской команды, подарившей хоккею множество хороших игроков, это может стать началом конца.

Новокузнецкий «Металлург» может отказаться от участия в ВХЛ в сезоне-2020/21

Очищения не получилось

Удивительно, что такие грустные новости приходят в год 70-летнего юбилея новокузнецкого клуба. Ещё три года назад «Кузня» выступала в КХЛ, но весной 2017 года решением совета директоров лиги была из неё исключена. Пинок от КХЛ отправил «Металлург» в Высшую лигу, и многие даже пытались найти в этом источник позитива, глядя на затянувшиеся финансовые проблемы и спортивные неудачи. Дескать, нужно «обнулиться», привести в порядок финансы, всё подчистить и подкрасить, а затем с новыми силами и без старых «хвостов» снова подавать заявку на вступление в ряды сильнейших. Однако пример «Металлурга» показал, что «очищение пердивом» — это не больше, чем миф.

Расчёт на то, что «Кузня» будет фаворитом ВХЛ и сможет даже повысить посещаемость своих матчей, не оправдался. Зрителей не обманешь: все всё прекрасно понимают, когда вместо Павла Дацюка и Ильи Ковальчука им подсовывают условный ХК «Рязань». Тезис о том, что хоккей — единственная отдушина для рабочего города, тоже проверку не прошёл, так как вместо стадиона люди стали переориентироваться на походы в кинотеатры и торговые центры.



Заставить крутиться хоккейные шестерёнки могли бы хорошие результаты «Металлурга» в Вышке. Но их тоже нет.

«Металлург» Новокузнецк



Клуб основан в 1949 году.



Бронзовый призёр чемпионата России-1999.



За 9 сезонов в КХЛ ни разу не попал в плей-офф.



Результаты в ВХЛ:

2017/18: поражение в 1/4 финала (1-4, «Динамо»).

2018/19: поражение в 1/8 финала (1-4, «Звезда»).

Почему «Кузня» неудачно играет в ВХЛ?

Камнем преткновения стала слабая и неэффективная работа менеджмента клуба. Михаил Щедрин собрал в Новокузнецке довольно сильный состав, чему способствовали хорошие финансовые возможности. Однако «его» тренерский штаб во главе с Анатолием Хоменко, работавшим в клубе с сентября 2017 года, выглядел неубедительно и обеспечить хороший результат не сумел. В декабре 2018 года «Кузня» потерпела крупное домашнее поражение от «Горняка» (3:7), что привело к отставке тренера, а пост наставника «Металлурга» занял Дмитрий Пархоменко.



После этого всей спортивной деятельностью клуба стали заведовать исключительно местные люди. Казалось бы, могла получиться красивая история: новокузнецкий тренерский штаб и менеджмент должны были вернуть людей на стадион, вернуть интерес и былой уровень команды, которая со временем могла снова вернуться в КХЛ. Однако отсутствие амбиций и желание максимально спокойного существования в своём мирке несовместимо с хорошими результатами в спорте. Даже на уровне ВХЛ для этого потребовалось грамотно выстроить работу, что в «Металлурге» сделать не смогли: в прошлом сезоне команда с треском проиграла в первом раунде «Звезде», где «Кузню» разрывали игроки 1999-2000 годов рождения. Руководство, имевшее опыт работы в КХЛ, не смогло придумать, как одолеть соперника, который в ВХЛ не имеет никаких задач и занимается «обкаткой» молодёжи.



Не способствовала хорошим результатам и «турбулентность» на руководящих постах. До недавнего времени за селекционную работу в «Металлурге» отвечал Александр Китов — фигура в нашем хоккее известная. Недавно Китова сняли с должности с официальной формулировкой «по состоянию здоровья», хотя, по свидетельству местных любителей хоккея, неофициальных причин для отставки было куда больше.



Новым спортивным директором стал 28-летний Константин Турукин, воспитанник новокузнецкого хоккея, который до этого буквально пару месяцев поработал в должности помощника. Несмотря на отсутствие должного опыта, Турукин хорошо вписался в концепцию приглашения местных людей на руководящие должности — чужих людей на постах, принимающих серьёзные решения, в клубе нет. От идеи приглашения спортивного директора со стороны главный спонсор клуба «Евраз» достаточно быстро отказался.

Болельщики ушли с трибун

Серьёзно изменился «Металлург» и в части маркетинга и коммуникаций с общественностью. Контакта с болельщиками почти нет, встречи команды и тренерского штаба со зрителями, которые регулярно бывали раньше, не проводятся. Из всех медиа-активностей существуют только пресс-конференции со строго определенным пулом журналистов. При том, что бюджет «Металлурга» — один из самых больших в ВХЛ, задача на сезон ставится крайне скромная — попасть в плей-офф.



Болельщики отвечают на закрытость взаимностью — билеты и абонементы раскупаются крайне вяло. Новый курс информационной политики, выбранный начальником управления информации и общественных связей Екатериной Тормосовой и директором по развитию клуба Евгением Маршалко, оказался не по вкусу постоянным болельщикам, которые «проголосовали ногами». Специалистам, до этого не имевшим никакого опыта работы в хоккее, не удалось повысить посещаемость матчей, а медиадеятельность клуба постоянно подвергается критике на местных спортивных сайтах.



Совсем недавно генеральный директор Андрей Денякин публично заявил, что не собирается обсуждать с общественностью бюджет хоккейного клуба, посоветовав болельщикам не вникать в такие тонкости. Для клуба, который мечтает вернуться в КХЛ, такие высказывания вряд ли приемлемы.

Видео можно посмотреть на канале «Металлурга» в YouTube.



После ухода из КХЛ «Металлург» выпал из поля зрения российской хоккейной общественности — про команду почти не пишут и мало кто понимает, что происходит внутри клуба. Слабая работа руководства, серьёзный отток из детско-юношеской школы (это было вполне ожидаемо), отсутствие работы с болельщиками — всё это погрузило «Кузню» в пучину местечковой жизни, рискуя полностью разрушить всё то, что было в хоккейном Новокузнецке.



Для генерального спонсора, компании «Евраз», хоккейный клуб – непрофильный актив, и, судя по интонации высказываний руководства, «Металлург» уже давно «Евразу» надоел. Других спонсоров у команды нет, и при таких условиях «Кузня» вряд ли сможет остановить собственное погружение.

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70-й и последний?

Главной причиной возможного пропуска сезона-2020/21 называют реконструкцию «Арены кузнецких металлургов». Стадион хотят ремонтировать под проведение соревнований Дети Азии в 2023 году, однако конкретного проекта реконструкции ещё нет — есть только обозначенная поддержка от Совета Федерации. Изначально предполагалось, что реконструкция начнется весной 2020 года и продлится год или больше.

«Металлургу» на это время нужно переехать из Новокузнецка. Рассматривались ближайшие города, имеющие хоккейные арены — Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск и Междуреченск. Однако под требования ВХЛ и МХЛ их нужно серьёзно переделывать, на это требуется от 80 до 120 млн рублей. «Евраз», мечтающий сократить непрофильные расходы, тратить такие деньги вряд ли станет. Выделят ли их власти из областного бюджета – тоже большой вопрос, да и сам проект реконструкции стадиона пока находится в подвешенном состоянии. Решение о том, на какой резервной арене проведут ремонт (и проведут ли вообще) принимают в правительстве Кузбасса — созданная рабочая группа вернётся к этому вопросу в сентябре.



Нельзя полностью исключить варианта со строительством нового стадиона, хотя на данный момент это крайне маловероятно. Для этого нужен «омский сценарий»: должны быть выявлены критические дефекты в конструкции нынешнего дворца спорта, которых пока обнаружено не было. Если «Металлург» останется бездомным, то вместе с ним пропустят сезон и «Кузнецкие медведи», а в клубной структуре останется только команда ЮХЛ.



Всё это может привести к тому, что юбилейный 70-й сезон может стать для Новокузнецка последним в истории. Заново собирать команду, выстраивать работу клуба и находить финансирование спустя год отсутствия будет крайне тяжело. Но шансы на спасение у «Кузни» пока остаются.