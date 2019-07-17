Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Новокузнецкий «Металлург» может отказаться от участия в новом сезоне ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» может отказаться от участия в новом сезоне ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0

Новокузнецкий «Металлург» рассматривает вариант пропуска сезона-2019/20. Причиной возможного отказа от участия в розыгрыше ВХЛ являются ремонтные работы, проводимые на домашней площадке команды – «Арене кузнецких металлургов», говорится в сообщении «Спортивного интернет-телевидения Кузбасса».

В материале говорится, что на реконструкцию может уйти до 110 млн рублей. Руководство области не готово брать на себя дополнительные расходы, связанные с ремонтом. Клуб не в состоянии одновременно выделять средства и на ремонт арены, и на участие «Металлурга» в ВХЛ.

В связи с этим главная команда Новокузнецка может пропустить следующий сезон и вернуться после окончания ремонтных работ. Также отмечается, что «Кузнецкие Медведи» и «Металлург», выступающий в ЮХЛ, пропускать сезон не будут. Они сыграют в Междуреченске.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент