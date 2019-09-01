Чемпионская атрибутика ЦСКА. Она наконец-то продаётся

1 сентября – это не только день знаний, но и старт хоккейного сезона в КХЛ. На льду «ЦСКА – Арены» встретились прошлогодние финалисты Кубка Гагарина – ЦСКА и «Авангард». Перед игрой болельщики «армейцев», пришедшие на хоккей, активно интересовались наличием чемпионской атрибутики любимого клуба.

Ранее в клубе известили общественность, что обновить свой гардероб можно будет именно 1 сентября.

«Чемпионская атрибутика на данный момент запущена в производство. Купить её вы сможете 1 сентября, на матче открытия нового сезона против «Авангарда»», — сказано в заявлении пресс-службы клуба, датированным 14-м августа. Своё слово в ЦСКА сдержали, хотя критики в адрес красно-синих можно было услышать немало. Критики справедливой, так как многие болельщики заждались выпуска новой продукции от любимого клуба.



Что же продавали в фойе ледовой арены? Для маленьких болельщиков, которые собираются в школу, в продаже имелись тетрадки и блокноты с памятной символикой стоимостью от 150 рублей. Цены, конечно, кусачие, но иного вряд ли стоило ожидать.

Появились на прилавке и чемпионские вымпелы, оформленные в победных золотых цветах. Приобрести подобный сувенир можно за 350 рублей. Память на всю жизнь обеспечена, а любителям истории и коллекционерам будет приятно вдвойне.

Не успеешь оглянуться, как на дворе наступит зима. Соответственно, сани нужно готовить уже летом, а уж в начале осени и подавно. В нашем случае сани – это шарфы. Неотъемлемый атрибут любого болельщика, а также тёплая и нужная вещь.

Сейчас самое время для бейсболок. Бейсболка подойдёт как молодёжи, так и людям среднего возраста. Чемпионские бейсболки ЦСКА оформлены в разной цветовой гамме. Некоторые болельщики даже шутили, что очень уж много на «армейских» бейсболках красно-белых цветов. Стоимость бейсболки 1500 рублей.

Фото: «Чемпионат»

Какой главный сувенир с любого хоккейного матча? Правильно, шайба. Ни один хоккейный болельщик не откажется от такого подарка. Можно порадовать себя, можно приобрести шайбу для друга. Чемпионская шайба ЦСКА стоит 700 рублей.

Фото: «Чемпионат»

Пользовались спросом и футболки – один из самых популярных видов одежды как у женщин, так и у мужчин. Тёмно-синяя футболка с эмблемой ЦСКА, Кубком Гагарина и надписью «Чемпионы» в левом верхнем углу обошлась болельщикам «армейского» клуба в 1800 рублей за штуку. Опять же, недёшево, но при желании можно себе позволить.