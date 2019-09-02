Пьяные швейцарцы чуть не сорвали матч. Их уводили с трибун в наручниках

На матче Лиги чемпионов произошла массовая драка, часть фанатов арестована. И речь вовсе не о футболе и не о российских или, скажем, сербских ультрас. Дело было на матче хоккейной Лиги чемпионов. Да, это тот странный турнир среди европейских клубов, в котором не участвуют сильнейшие команды континента из КХЛ. Там тоже, как мы знаем, бывает очень весело.

Шведы обвинили белорусов в краже чайника и полотенец. Совсем страх потеряли Фен оставили. И всё это случилось в Лиге Чемпионов.

Сезон-2019/20 в CHL только начался. 1 сентября был сыгран лишь второй тур. Описываемые события произошли в группе D, где организаторы турнира объединили финский «Пеликанс», швейцарскую «Лозанну», белорусскую «Юность» и чешский «Тршинец». В Хельсинки на матче «Пеликанс» с «Лозанной» с самого начала было жарко. И не на льду, а на трибунах «Иску-Арены», где собралось всего-то три с половиной тысячи зрителей. Но для срыва матча порой достаточно в разы меньшего количества людей.

Что удивительно – агрессивно настроены были именно швейцарцы. Группа фанатов «Лозанны», выглядевших как типичные гопники (солнцезащитные очки, капюшон), весь матч задирала болельщиков хозяев и устроила несколько драк. О победивших в этих стычках не сообщается, зато известно, что большая часть участников конфликта со швейцарской стороны были пьяны. Неудивительно – где вы вообще видели трезвого фаната на выезде?



Дело дошло до того, что под угрозой оказалось проведение третьего периода матча. Пришлось всерьёз вмешаться полиции и произвести аресты. Особо буйных товарищей уводили с трибун в наручниках. Вот вам и тактичные и знающие меру швейцарцы!

Впрочем, настоящего скандала не получилось. Матч продолжился, все правонарушители были удалены с трибун. Но генеральный директор «Пеликанс» Томи-Пекка Колу указал факт беспорядков в протоколе матча.



Кстати, сама игра получилась огненной. «Лозанна» открыла счёт, но после второго периода хозяева уже вели 3:1. Возможно, этот факт взбесил фанатов гостевой команды? Но если болельщики хотели взбодрить хоккеистов, то у них получилось: «Лозанна» отыгралась и вырвала победу у «Пеликанс» в серии буллитов. Этот успех, кстати, стал первым в истории швейцарского клуба в Лиге чемпионов. И такой матч могли сорвать собственные фанаты!