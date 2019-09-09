«Если бы не визит президента…». «Арена-Омск» уже точно никого не убьёт

«Арена-Омск» официально пошла под снос. Накануне снесли переднюю часть фасада с фирменным ястребом. Работы по демонтажу должны быть завершены до конца сентября, после чего начнётся строительство нового стадиона. Вспоминаем хронологию событий.
Июль-август 2018 года
«Арена-Омск», построенная в 2007 году, современное здание, но, как оказалось, внутри него крылись огромные проблемы. В прошлое межсезонье «Авангард» решил провести ремонт интерьеров и модернизацию инженерных систем, тогда и вскрылось ужасающее состояние несущих конструкций – трещины были такие, что здание могло рухнуть в любой момент.
«Авангард» в срочном порядке заказал дополнительные экспертизы и стал искать новое место жительства. В августе стало известно, что команда временно переедет в Балашиху. Пока готовились результаты экспертизы, экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев называл ситуацию «чьим-то пиаром». Неудивительно – в аварийном состоянии арены была и его вина, здание строили, когда он ещё не носил приставку «экс». А на деле всё оказалось очень страшно.
Сентябрь-2018
Результаты экспертизы были неутешительными – стало ясно, что проблемы начались ещё на этапе проектировки и строительства, и эксплуатировать такое здание было крайне опасно. Было два выхода из ситуации – пытаться реконструировать то, что есть, или строить новую арену.
«Когда мы оценили весь масштаб бедствия, встал вопрос о реконструкции или строительстве новой арены. Первый вариант не давал гарантий, что история не повторится, а по деньгам выходило примерно одинаково – около 10 млрд», — рассказал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в эфире «ВКонтакте».
Март-2019
Следующие полгода в «Авангарде» занимались разработкой проекта нового стадиона, и в марте стало официально известно, что «Арену-Омск» снесут. Строительство требовало значительного финансирования (проект оценивается в 10 млрд рублей), и в декабре 2018-го «ястребы» нашли способ привлечь бюджетные средства, потому что в одиночку «Газпром» такой проект бы не потянул. МЧМ-2023 изначально планировалось проводить в одном Новосибирске, но Омск сделали вторым городом проведения турнира.
Август-сентябрь 2019 года
Демонтаж «Арены-Омск» начался летом. Проект нового стадиона ещё не до конца готов и утверждён, но в 2020 году уже должно начаться строительство. Сроки его завершения – 2022 год, «Авангард» рассчитывает к сезону-2022/23 вернуться в Омск. Проект новой арены на 12 тыс. мест действительно впечатляет.
Хорошо, что всё хорошо заканчивается. «Арена-Омск» никого не погубила и канула в Лету, но недавно Крылов признался, что об аварийном состоянии здания в клубе узнали случайно: «Нам повезло дважды. Академия («Авангарда». – Прим. «Чемпионата») должна была открыться в прошлом году, готовился визит президента. Перед этим я приехал на объект, чтобы оценить готовность. Потом мы приехали на арену, и специалисты заметили эти трещины. Нас на стадионе убеждали, что трещины были изначально и всё под контролем. Но начали разбираться и поняли, что больше на эту арену никто не придёт. Если бы не визит президента страны, возможно, случилось бы страшное», — сказал Крылов в эфире «ВКонтакте», который состоялся в конце августа.
Действительно, Омску повезло. Несколько лет вдали от любимой хоккейной команды – ничто по сравнению с тем, какая трагедия могла бы произойти, если бы трещины арены не заметили. Теперь главное – построить новый стадион по всем правилам безопасности, который простоит не один десяток лет.
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