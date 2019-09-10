«НХЛ — не лига для 40-летних». «Монреаль» отомстил Маркову за несговорчивость

«Два года назад, когда у него заканчивался контракт, мы сделали предложение, но он выбрал КХЛ», — заявил генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен. Речь шла о защитнике Андрее Маркове, который предпринимает огромные усилия, чтобы вернуться в НХЛ после двух лет, проведённых в Континентальной хоккейной лиге. Генерал, как прозвали Маркова в «Канадиенс», очевидно, уже не раз пожалел о том, что летом 2017 года подписал контракт с «Ак Барсом». И ещё не раз пожалеет.

Марков как источник противоречий

Изнуряющие летние тренировки, договор с известным агентом Аланом Уолшем, интервью заокеанской прессе с заявлениями вернуться в НХЛ, чтобы добраться до отметки в 1 000 матчей, до которой сейчас Андрею не хватает всего 10 игр — все эти меры, скорее всего, окажутся бесполезными. Марк Бержевен, которого не без оснований считают одним из худших генеральных менеджеров в НХЛ, и который за последние годы заработал репутацию русофоба, на этот раз рискует быть правым.

Генерал возвращается в Канаду. Марков не захотел играть в КХЛ Если он в форме, то «Монреалю» бы точно пригодился.

«Два года назад, когда у него заканчивался контракт, мы предпринимали усилия, чтобы сохранить его. Но он выбрал другое направление. С тех пор всё изменилось, игрок постарел, а организация выбрала новый курс. У нас много молодых хоккеистов, которые растут. Я даже назову их. Это Ноа Юульсен, Виктор Мите, Джош Брук, Александр Романов, который будет здесь через год. Мы действительно хотим дать молодым парням шанс», — заявил Бержевен в эфире RDS.



«Монреалю», который за четыре последних сезона трижды не выходил в плей-офф, действительно необходима смена курса. И в этом свете приглашение 40-летнего игрока, даже находящегося в хорошей форме и входящего в число легенд клуба в своём амплуа, никак не вписывается. Два года назад Бержевен отказался давать Маркову двухлетний контракт на $ 12 млн, предложив договор только на один год с более скромной зарплатой — ответом на это стала подпись россиянина с клубом из Казани. Сейчас отказ «канадцев» от приглашения ветерана, которому в декабре исполнится 41 год выглядит куда более логичным. А давление общественного мнения на Бержевена, в случае заключения сделки с защитником, рисковало бы стать запредельным.



«Марков за последние годы в «Монреале» был источником противоречий. Его хвалили за успешную игру в плей-офф-2014, когда «Канадиенс» вышел в финал конференции, но проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Затем его ругали, когда в июне того же года он подписал трёхлетний контракт на $ 17 млн. Затем над



Бержевеном насмехались, когда он не смог подписать Маркова в 2017 году. Если бы сейчас он его подписал, те же люди громко скрежетали бы зубами и раздирали на себе одежду. Почему? Потому что это Бержевен, который ничего не может сделать правильно», — отметил в своей колонке обозореватель Montreal Gazette Джек Тодд.



Сейчас болельщики «хабов» со злобой припоминают Маркову слова двухлетней давности о том, что он не будет играть в НХЛ ни за какой другой клуб, кроме «Монреаля». Сейчас он готов играть за любую команду этой лиги и охотно примет однолетний контракт, от которого отказался тогда.

«Если бы его подписали, критика была такой же громкой»

«Можно было бы предположить, что «Монреаль» даст Маркову возможность проявить себя и даст пробный договор на время тренировочного лагеря — просто чтобы понять, сколько бензина у него осталось в баке. Это было бы неплохо для спецбригады большинства, которая заняла 30-е место в лиге в прошлом сезоне. Но считается, что между Марковым и Бержевеном переговоры перешли уже в личную фазу и случилось то, что называют «плохой кровью», — отмечает другой журналист Montreal Gazette Стю Коуэн.

Все уже играют, а они смотрят хоккей по ТВ. 15 игроков с именем без работы Некоторые замахнулись на НХЛ, но контрактов пока нет.

«Марков был настолько хорош за время своей карьеры, что сделал Майка Комисарека человеком, похожим на защитника уровня НХЛ. Настолько хорош, что помог заработать миллионы Патрису Бризбуа. Настолько хорош, что прикрывал многие ошибки Пи Кей Суббана. Мне повезло, я был первым монреальским репортёром, разговаривавшим с Марковым. Я видел несколько раз, как он играл за московское «Динамо», и хотя большего всего внимания в той команде привлекал Максим Афиногенов, меня впечатлил именно Андрей. После матча поговорить с ним было невозможно, я позвонил ему позже. И что вы думаете? Он сказал нет. Даже при условии, что он будет говорить на русском языке с переводчиком.



После того, как он приехал в «Монреаль», ничего не изменилось. Он куда охотнее разговаривал со своими коньками. Ирония судьбы заключается в том, что его постоянно недооценивали за время карьеры. Он мог быть незаметен неделями, потому что действовал очень экономно, но все партнёры знали, насколько он хорош. А сейчас это жёсткое бизнес-решение. Бержевен сделал Маркову приличное предложение два года назад, чтобы увидеть в ответ человека, сбежавшего в Казань. В первый год в КХЛ он играл очень здорово, но затем его продуктивность резко упала. Если бы не отвергнутый контракт два года назад, Бержевен наверняка бы дал Маркову ту возможность, которую он дал Томашу Плеканецу, который вернулся в «Монреаль» и завершил карьеру в качестве игрока «Канадиенс».



Пусть критики теперь сходят с ума. Они кричали бы так же громко, если бы «Монреаль» всё-таки подписал этого человека», — резюмировал Джек Тодд.

По словам агента Маркова Алана Уолша, он отсылает заинтересованным командам видео тренировок Маркова, который, судя по всему, действительно находится в неплохой форме. Однако никаких слухов о том, что в услугах Андрея действительно заинтересован какой-либо клуб НХЛ, пока нет. Возможно, Марков сможет получить приглашение уже после начала сезона, когда пойдут первые травмы. Но вероятнее всего, что цифра в 990 матчей, сыгранных в НХЛ, так и останется неизменной.



«Если вы хотите лояльности, то купите собаку». Это высказывание было сделано Бержевеном в адрес другого россиянина, Александра Радулова, но вполне красноречиво описывает и данную ситуацию.



«Думаю, что Бержевен объяснил все довольно четко, сейчас мы двигаемся в новом направлении. Но я хочу сказать Андрею большое спасибо за все, что он сделал для нас, провел почти 1000 матчей, и мы этого никогда не забудем. Нам не терпится принять его в Bell Centre и провести чествование прекрасного защитника, одного из лучших, когда-либо игравших за «Канадиенс». И он играл отлично. Был профессионалом и человеком, которого мы ценили в течение каждой его минуты в клубе», — заявил владелец «Монреаля» Джефф Молсон.

