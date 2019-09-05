Все уже играют, а они смотрят хоккей по ТВ. 15 игроков с именем без работы

В КХЛ сезон-2019/20 уже начался, но многие российские хоккеисты по-прежнему не нашли для себя место работы. Более того, кто-то и вовсе намерен отправиться в НХЛ. Рассказываем про игроков, которые не собираются завершать карьеру и хотят трудоустроиться в элитных лигах.

з. Илья Никулин, 37 лет

Даже сам Александр Овечкин сказал журналистам, что общался с Ильёй Никулиным. Опытный защитник, бывший капитан московского «Динамо», по словам капитана «Вашингтона», активно ищет команду, но на первое попавшееся предложение в силу возраста не соглашается. Есть вероятность, что Никулин уедет играть за границу, но и предложения из КХЛ наверняка рассматривает. «Рассматриваем только московские клубы или реальных претендентов на Кубок Гагарина», — именно так прокомментировал ситуацию с Никулиным его агент. Что ж, достойно. Главное, найти такой вариант.

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н. Алексей Терещенко, 38 лет

В схожей ситуации известный нападающий Алексей Терещенко. Ещё одна легенда московского «Динамо» проходил просмотр в составе минских одноклубников бело-голубых, но полноценного контракта Терещенко так и не предложили. Вешать коньки на гвоздь форвард пока не собирается, порох в пороховницах ещё есть. Конечно, Терещенко хотел вернуться в состав московских динамовцев, но его туда не зовут. По крайней мере, в роли игрока.

з. Евгений Медведев, 37 лет

Ещё в прошлом сезоне Медведев был капитаном «Авангарда», дойдя с «ястребами» до финала Кубка Гагарина. Однако теперь финансовые запросы Медведева и его солидный по спортивным меркам возраст пошли вразрез с политикой омичей. Президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что нового контракта Медведеву было решено не предлагать. «С Евгением Медведевым у нас тяжело шли переговоры ещё в прошлое межсезонье, и сейчас мы сразу решили, что он больше нам не поможет. Медведев – уже немолодой хоккеист, и мы поняли, что он не подходит под наши задачи», — сказал Сушинский. Теперь Медведев в активном поиске нового клуба.

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з. Андрей Марков, 40 лет

У Андрея Маркова закончился контракт с «Ак Барсом», а после прихода на пост главного тренера Дмитрия Квартальнова нового соглашения защитнику-ветерану не предложили. Сейчас Марков и его североамериканский агент пытаются трудоустроиться ещё на год в НХЛ. Сам Марков хочет подписаться с «Монреалем», который стал для защитника родным клубом.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Артём Подшендялов, 29 лет

Без работы и Артём Подшендялов, заканчивавший прошлый сезон в «Нефтехимике». Ехать в Высшую лигу (к примеру, там на трансферном рынке активен узбекский клуб «Хумо») Артём, по всей видимости, не хочет, а в КХЛ предложений по-прежнему нет.

н. Максим Трунёв, 28 лет

Аналогично и с Максимом Трунёвым. В «Спартаке» особой результативностью форвард не блистал. После прихода на пост главного тренера Олега Знарка стало ясно, что Трунёва в команде не будет, так как Знарок вместе с генменеджером Алексеем Жамновым формировал состав под себя. Трунёв в их планы не вписывался.

з. Кирилл Кольцов, 36 лет

Ходили слухи, что Кирилл Кольцов может перейти на работу в систему «Салавата Юлаева», но агент хоккеиста моментально отмёл эти разговоры. Кольцов ещё не собирается завершать карьеру и хочет поиграть. Опытный атакующий защитник активно ждёт предложений от клубов КХЛ, которые пока не поступают.

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н. Максим Рыбин, 38 лет

В прошлом плей-офф форвард Максим Рыбин был эдаким дядькой-наставником для «Салавата», помогая уфимской команде на льду и в раздевалке. Но годы дают о себе знать, поэтому нового контракта в Уфе Рыбину ожидаемо не предложили. В принципе, Максим по своим характеристикам подошёл бы условному «Нефтехимику» и «Адмиралу». Большой зарплаты он точно не попросит.

в. Алексей Мурыгин, 32 года

Есть в нашем списке и вратарь. Алексей Мурыгин по-прежнему без работы. В «Авангарде» от него отказались ещё в прошлом году, не стали продлевать сотрудничество с Мурыгиным и в «Амуре». А ведь когда-то Алексей «зажигал» в Ярославле и штамповал там сухие матчи. Сейчас этот голкипер подошёл бы на роль бэкапа в среднем клубе КХЛ.

Фото: Дмитрий Кулинич,, photo.khl.ru

н. Антон Бурдасов, 28 лет

Спрос на Антона Бурдасова есть, и он неплохой. К примеру, ходят разговоры, что форвард может оказаться в СКА, а также в магнитогорском «Металлурге». Но Бурдасов до сих пор без работы потому, что его агент ищет ему трудоустройство в НХЛ. Антон хочет попробовать свои силы за океаном. Но время идёт, пора бы уже и найти нападающему новую команду.

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н. Дмитрий Сёмин, 36 лет

Прошлый сезон Дмитрий Сёмин провёл в Нижнем Новгороде. Возраст игрока сказывается, поэтому большого спроса на Сёмина нынче нет. Хотя Дмитрий может взять пример со своего однофамильца Александра, который является капитаном «Витязя» и здорово себя проявляет в Подольске. Но уровень мастерства, конечно, разный.

н. Александр Никулин, 34 года

Кстати, в «Витязе» в последние годы играл и Александр Никулин. Однако в Подольске многое поменялось: обновился состав, пришёл новый тренерский штаб во главе с Михаилом Кравецом. Места в составе для Никулина в подольском клубе не нашлось, но Александр не теряет надежд найти работу в другой команде Континентальной лиги.

н. Михаил Анисин, 31 год

Не в пользу Михаила Анисина играет его репутация. Далеко не каждый тренер захочет взять Анисина в свою команду. Михаил был на просмотре в ХК «Сочи», но южане не дали шанса нападающему. За границей (в чемпионате Румынии) Анисин тоже поиграл. Снова безуспешно. Анисину сложно найти команду, в которой бы его всё устраивало, и которая бы в него поверила.

з. Вадим Хомицкий, 37 лет

У опытного защитника Вадима Хомицкого закончился контракт с ХК «Сочи». Нового соглашения Вадиму не предложили, так как для «леопардов» пришло время обновляться. И если вратарь Константин Барулин трудоустроился в «Нефтехимике», то у Хомицкого достойных предложений по-прежнему нет. Видимо, конец карьеры близко.

з. Александр Осипов, 30 лет

Странно, что до сих без сидит без работы защитник Александр Осипов, который в прошлом сезоне играл в «Спартаке». Агенты игрока ищут Осипову работу в Континентальной лиге и выгодный контракт. У Александра хороший бросок, этот защитник может помочь своей команде как в обороне, так и в нападении. Кроме того, Осипов обладает железным характером и всегда готов постоять за партнёров. Для хоккеиста это важное качество.