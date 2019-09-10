Ларионов пришёл в ФХР. Там он точно не будет свадебным генералом

Легендарный Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной. В его обязанности, согласно пресс-релизу ФХР, будет входить работа со сборными и национальной программой подготовки. Давайте разбираться, что все это значит.

Самого Ларионова уже много лет различные слухи назначают на работу в ФХР, вплоть до должности президента. Легенда нашего хоккея всегда имел независимое мнение по его развитию и не только. Комментарии Ларионова всегда были выдержанными, в меру лаконичными, он, порой, противопоставлял себя существующей системе. В основном это касалось прежнего руководства федерации. Критика при этом была довольно объективной. Но все же у общественности оставались вопросы – слова словами, а каков Ларионов в делах? Как справится с нашей действительностью, насколько приживутся его многочисленные идеи западного образца развития хоккея? Теперь мы эти ответы получим.



«Основная причина, по которой я принял решение заключить соглашение с ФХР – желание использовать накопившийся опыт. У меня много мыслей, различных идей о том, как улучшить развитие российского хоккея, помочь прогрессировать молодёжи. Её прогресс – главная задача, которую ставит передо мной федерация. Это касается и работы со сборными командами, и различных направлений реализации национальной программы подготовки.



Первый большой турнир, в котором я буду принимать участие – молодёжный чемпионат мира в Чехии. Это знаковое соревнование для мирового хоккея, одно из главных в сезоне. Ближайшие три месяца у меня будет плотный график поездок для просмотра игроков по обе стороны океана. Впереди очень много работы», — так объяснил своё назначение Ларионов.



Подковерной истории в сотрудничестве Ларионова и ФХР искать не надо. Должность это не навязана и не обменяна на какие-то привилегии. Его позвал лично Роман Ротенберг.

Фото: ska.ru

Ключевой фактор – Ларионов прекратил агентскую деятельность. Это очень серьезный шаг, который обрубает ему все пути назад и свидетельствует о том, что на работе в ФХР член Тройного золотого клуба не будет свадебным генералом. Он готов трудиться, полон идей и действительно хочет реализовать себя в хоккее именно на этой должности.

У Ларионова есть свой взгляд на развитие, он много лет впитывал в себя заокеанский опыт, хорошо знает кухню НХЛ, изучал различные программы по питанию, восстановлению, методики тренировок на льду. В этом его опыт, безусловно, поможет.

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Хочется поприветствовать и решение ФХР: федерацию многие упрекают в закрытости, однако налицо совершенно другое – руководство не боится приглашать значимые для мирового хоккея личности (яркий пример – приглашение Николая Хабибулина на должность тренера вратарей олимпийской сборной), давать им возможности реализовать себя. Особенно привлекательными выглядят обязанности Игоря Николаевича в работе над НППХ. Юниорские сборные наконец начали прибавлять, посмотрим, что теперь будет с детским хоккеем при таком подходе.

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Понятно, что легендарный хоккеист – не панацея от всех бед. Яркий пример – Валерий Каменский в КХЛ и «Спартаке». Он выиграл все главные хоккейные призы, опытен, участвует во всех официальных мероприятиях, однако его мнение ни на что не влияет – лигой и клубом рулят совершенно другие. Ларионов, даром что тоже из Воскресенска, — полная противоположность флегматичному Каменскому. Он зажигал еще с советских времен, когда жаловался на методы работы Виктора Тихонова в журнал «Огонек». Назначение это со всех сторон положительное, но заранее перехваливать легенду не будем. Посмотрим, как современный и независимый Ларионов проявит себя именно как функционер, какую пользу сможет принести российскому хоккею.