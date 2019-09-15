Шик и обман. 15 лет назад русские клубы завалили звёзд НХЛ долларами

15 лет назад в НХЛ начался локаут, который продлился весь сезон. 15 сентября 2004 года, после того как руководство НХЛ и профсоюз хоккеистов лиги не сумели подписать нового коллективного соглашения к открытию тренировочных сборов команд НХЛ, комиссар лиги Гэри Беттмэн официально объявил о локауте. Звёзды мирового хоккея потянулись в Европу, многие выбрали Суперлигу. «Чемпионат» вспоминает, каким был чемпионат России в сезоне-2004/05.

Кто приехал в Суперлигу

«Ак Барс»: Илья Ковальчук, Николай Хабибулин, Дарюс Каспарайтис, Алексей Житник, Николай Антропов (потом – «Локомотив»), Денис Архипов, Алексей Ковалёв, Венсан Лекавалье, Алексей Морозов, Брэд Ричардс, Сергей Варламов, Дэни Хитли, Руслан Салей, Фрэд Брэтуэйт



«Химик»: Мэнни Легасе, Брайан Аллен, Виталий Вишневский, Сергей Брылин, Алексей Поникаровский, Вячеслав Козлов (потом – «Ак Барс»), Александр Королюк

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

СКА: Михаэль Нюландер (потом – «Ак Барс»), Алексей Семёнов, Гарт Сноу



«Локомотив»: Алексей Яшин, Пётр Счастливый, Карел Рахунек, Игорь Королёв, Кирилл Сафронов (потом – «Химик»)



«Авангард»: Яромир Ягр



«Металлург» Мг: Евгений Набоков, Сергей Гончар, Дмитрий Калинин, Патрик Элиаш, Петр Сикора



ЦСКА: Александр Фролов (потом – «Динамо» Москва), Олег Кваша, Олег Сапрыкин, Николай Жердев

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Динамо» Москва: Андрей Марков, Максим Афиногенов, Артём Чубаров, Павел Дацюк, Мартин Гавлат, Сергей Самсонов



«Лада»: Александр Сёмин, Виктор Козлов, Дайнюс Зубрус, Дмитрий Афанасенков, Юсси Маркканен



«Металлург» Нк: Андрей Назаров (потом – «Авангард»)

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Сибирь»: Алексей Карповцев (потом – «Локомотив»)



«Салават Юлаев»: Андрей Зюзин



«Северсталь»: Олег Кваша, Андрей Зюзин

Культурный шок

Контраст между НХЛ и Суперлигой был настолько велик, что поразил не только иностранцев, но и наших ребят, отвыкших от жизни в России. «Ак Барс», например, совершал перелёты на ЯК-42, о котором Николай Хабибулин вспоминал: «Было впечатление, что самолёты трещат по швам. На любой рейс садились, как на последний. Летишь, всё трясётся, полки отваливаются».

Забастовка, тюрьма в США, локаутный «Ак Барс». Мощное интервью с Хабибулиным Легендарный вратарь Николай Хабибулин – откровенно обо всём.

Ходит байка, что Лекавалье даже подтирался в туалете долларами – не было туалетной бумаги. Каспарайтис рассказывал, что на арене в Тольятти в туалете не было стульчака, а в Казани он не мог найти банкомат. Старые обветшалые гостиницы вместо шикарных пятизвёздочных отелей в НХЛ, ночёвки на базах, которые у легионеров стали притчей во языцех. «Удивили безобразные гостевые раздевалки во многих дворцах спорта – души, туалеты, гостиницы. Всё это в принципе не меняется, к сожалению, а порой находится просто в плачевном состоянии», — говорил Вячеслав Козлов.



Разница была не только в бытовом плане. Легионеры из НХЛ отмечали странное судейство, отсутствие силовой борьбы. Зато было много драк, особенно запомнилась бойня стенка на стенку в матче «Авангарда» с «Локомотивом», которая вылилась в рекордные 322 минуты штрафа.

Команда звёзд «Ак Барса», неудержимый Ягр и чемпионское «Динамо»

Самые дорогие подписания делал «Ак Барс» — в Татарстане готовились к 1000-летнему юбилею Казани и были готовы на всё ради чемпионства. Основной десант из НХЛ приехал в ноябре, когда команда шла всего лишь на девятом месте. В Казани не жалели денег, пригласив, в том числе, Ковальчука, Каспарайтиса, Хитли, трёх обладателей Кубка Стэнли из «Тампы». Бюджет команды в том сезоне оценивался в несколько десятков миллионов долларов, что даже по нынешним меркам фантастика. По слухам, даже Ягр изначально хотел поехать в Казань, но там уже игроков можно было солить, и в итоге он отправился в Омск.



«Ак Барс» получил прозвище «Восточные Нью-Йорк Рейнджерс» не только за масштабную трату денег, но и за разочаровывающий результат в плей-офф.



Впрочем, и в регулярке команда звёзд не блистала – энхаэловцы на первых порах помогли, но гладкий чемпионат казанцы всё равно закончили лишь четвёртыми. Кстати, именно в том сезоне началась эпоха Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе» — в сентябре он сменил на посту главного тренера Владимира Вуйтека. «Где же мои звёзды НХЛ?» — вздыхал Билялетдинов, когда его команда в очередной раз проиграла.



«Получилось, как с «Рейнджерс». Я точно знаю, что все ребята хотели победить. А если кто-то говорит, что мы приехали просто чтобы поиграть и уехать домой, заработав денег, это чепуха. Мы играли, как могли, делали всё возможное, но это был не наш сезон», — говорил Ковальчук после вылета в первом раунде.

Фото: РИА Новости

«Ак Барс» проиграл в первом раунде «Локомотиву» — команде, у которой из энхаэловских суперзвёзд, по сути, был один Яшин. Капитан Россия приехал лишь зимой, когда стало точно ясно, что в НХЛ хоккея не будет, так что «Локомотив» был силён и без него. «Железнодорожников» нельзя было назвать андердогами – всё-таки чемпионы России в 2002-м и 2003-м, но против «Ак Барса» на них мало кто ставил. Яшин добавил команде мощи и во многом благодаря ему была одержана победа над Казанью, а затем и над «Авангардом». «Он замечательный человек. Теперь я понимаю, почему он суперзвезда – потому что не ведёт себя, как суперзвезда. Он приехал в Ярославль работать. Когда у тебя в звене есть один крутой игрок, четверо остальных рядом с ним тоже становятся лучше. Яшин делал даже больше – он делал лучше не только своё звено, но и остальные», — говорил о своём лидере тренер «Локомотива» Кари Хейкилля.



«У нас была химия, мы работали друг для друга. Кто-то забивает, кто-то выигрывает вбрасывания, кто-то убивает меньшинство, кто-то играет жёстко, а кто-то делает сейвы», — делился Королёв, который тоже приехал в «Локомотив» из НХЛ.



«Локомотив» проиграл «Ладе» в полуфинале, но затем занял третье место, обыграв действующего чемпиона – «Авангард», да ещё и вместе с Ягром. Амбиции омичей, конечно, простирались на финал и защиту титула. В первом раунде с «Магниткой» их не смутило даже 0-2, а победный гол Ягра в овертайме пятого матча серии болельщики до сих пор считают едва ли не лучшим в его омском этапе карьеры. «Гол Ягра остаётся занозой в моём сердце, — сказал после матча Набоков. — Считаю, в серии с «Авангардом» нам для победы не хватило только одного — игровой наглости, я бы даже сказал пижонства. То есть всего того, что в избытке у Ягра…» — вспоминал потом вратарь «Магнитки» Евгений Набоков.

Ягр, кстати, был одним из немногочисленных легионеров, который свои деньги отработал сполна – набирал более очка за игру. Он же забил победный гол в финале Кубка Европейских чемпионов, который «Авангард» выиграл зимой. Правда, в полуфинале даже Ягра было мало против могущественного «Динамо» Владимира Крикунова (0:11 в Москве и Омске будут помнить ещё долго), а на борьбу за третье место сил у команды Валерия Белоусова, увы, не хватило.

Яромир Ягр Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сила «Лады» была в тренере – Пётр Воробьёв к тому времени работал в Тольятти четвёртый год и игроки знали его требования назубок. Разбуди их среди ночи – они бы точно знали, что и в какой ситуации им нужно делать. Энхаэловцы здесь подбирались скрупулезно и сразу пришлись ко двору – и Сёмин, и Козлов и раньше играли под началом Воробьёва, легко вписались в его построения и стали лидерами команды. Не испытал проблем и Зубрус, которому и в НХЛ было не привыкать пахать в обороне.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Чемпионом же стало «Динамо» — бело-голубые уверенно и с запасом шли на протяжении всего чемпионата и были объективно сильнее всех. Под своими знамёнами они собрали исключительно русских энхаэловцев в самом расцвете сил (бюджет клуба был где-то в четыре раза меньше, чем у «Ак Барса»). Марков и Дацюк были великолепны, Афиногенов после пары не самых простых сезонов в «Баффало» рвал и метал. А вот Гавлат, проведя 10 матчей, уехал доигрывать сезон в Чехию. Зато чемпионом России успел стать молодой Александр Овечкин, которому из-за локаута пришлось отложить свой отъезд в НХЛ.

Как играли энхаэловцы

В целом, русские энхаэловцы оставили о себе хорошее впечатление, хотя были и те, кто совсем не выглядел лучше местных игроков. Павел Дацюк стал самым ценным игроком регулярного чемпионата – и это несмотря на то, что в списке бомбардиров он не вошёл даже в топ-10. Всё-таки игру Волшебника и его вклад в успехи команды очками не измерить, приз он получил совершенно заслуженно.



Вместе с Андреем Марковым и Виктором Козловым он ещё и вошёл в символическую сборную сезона. Яшин в плей-офф был лучшим бомбардиром среди российских энхаэловцев.

Из иностранцев старались, пожалуй, только чехи и вратарь «Лады» Маркканен. Финн провёл свой лучший сезон в карьере, отражая 94 процента бросков и не пропуская более полутора шайб за игру. Эти сумасшедшие показатели позволили «Ладе» выйти в финал и там на равных бороться с «Динамо» (да, тольяттинцы проиграли 0-3, но в каждом матче интрига держалась до самого конца).

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Ягр и Рахунек также заслуженно попали в символическую сборную. Сикоре там места не нашлось, но в «Магнитке» он не прохлаждался, подчас чуть ли не в одиночку вытаскивая сложные матчи. Ну а Хитли, Ричардс оказались самыми что ни на есть пассажирами. Многие уезжали, едва приехав, например, вратарь Мэнни Лагасе, напропускал в первых двух играх целую авоську и сбежал обратно.



«Мне всегда нравился русский хоккей за его творческое начало, высокие скорости и красивые комбинации, этим он отличается от североамериканского стиля, где действуют через заброс. Наши хоккеисты творят, стараются создать момент для партнёров и не расставаться с шайбой. Так мы пытаемся вернуть наш хоккей на уровень, который был 10-15 лет назад. Мы идём к этому и уже недалеко от цели. У нескольких команд Суперлиги молодые составы – в среднем по 25-26 лет. Самое главное, что игроки хотят показать всем, что могут обыгрывать энхаэловцев», — говорил Алексей Ковалёв.



Игроки НХЛ из России и СНГ – топ-5 бомбардиров (место в общем зачёте)



1. Алексей Морозов – 48 (20+28) очков в 62 матчах (Морозов уехал в «Ак Барс» до объявления локаута и в НХЛ) (6)

2. Александр Фролов – 43 (24+19) очка в 54 матчах (8)

3. Илья Ковальчук – 43 (19+24) очка в 57 матчах (9)

5. Виктор Козлов – 43 (18+25) очка в 62 матчах (10)



Игроки НХЛ из Северной Америки и Европы – топ-5 бомбардиров (место в общем зачёте)



1. Яромир Ягр – 52 (20+32) очка в 43 матчах (2)

2. Петр Сикора – 36 (20+16) очков в 50 матчах (22)

3. Венсан Лекавалье – 16 (8+8) очков в 34 матчах (133)

4. Карел Рахунек – 16 (8+8) очков в 36 матчах (134)

5. Дэни Хитли – 7 (5+2) очков в 15 матчах (276)