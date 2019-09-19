Мальцев обманул вратаря, стоя на коленях! Этот гол крутят по всей Америке

В матче «Рейнджерс» и «Дэвилз» можно было ждать красивых голов от Артемия Панарина или Никиты Гусева. Они забили, но другой россиянин затмил вообще всех. Михаил Мальцев забросил, пожалуй, самую крутую шайбу на предсезонке НХЛ.

Русские зажигают в Нью-Йорке! Гусев и Панарин забили первые голы за новые клубы А Михаил Мальцев сделал всё красиво.

Отъезд молодого нападающего в НХЛ оказался неожиданным. В прошлом сезоне он ещё играл за «СКА-Нева», а к плей-офф стал игроком основы. В этом году он мог претендовать на более важную роль в петербургской команде, но отклонил предложение о долгосрочном контракте и отправился за мечтой, в НХЛ. «Дэвилз» задрафтовали его в 2016 году в четвёртом раунде, в мае он подписал с «Нью-Джерси» трёхлетний контракт новичка (который, правда, предусматривает возможность возвращения в КХЛ). Но не факт, что Мальцев этой возможностью воспользуется. Пока он хватается за свой шанс, да так, что у всех упала челюсть от восторга.

Лучший гол предсезонки

Для молодого нападающего, который пытается завоевать место в основе «Дэвилз», эта игра стала второй на предсезонке. До этого он сыграл в третьем звене с «Бостоном», очков не набрал, заработал «минус» и провёл на льду чуть больше 12 минут. Мальцева поставили в центр второго звена к Бретту Сенею и Йесперу Братту.



В концовке второго периода он совершил шикарный проход, обойдя сразу двух защитников. Брендан Смит сбил его с ног, но Мальцева это не остановило — он продемонстрировал великолепную технику и завёл шайбу в ворота Александра Георгиева.



Интересно, что в этот момент табло на арене «Мэдисон Сквер Гарден» замерло, и только после просмотра выяснилось, что россиянин забил за четыре секунды до сирены. Было бы обидно, если бы такую красоту не засчитали из-за того, что время вышло.



Михаил и в России умело пользовался своими габаритами и умел «продавить» соперников на пути к воротам, но сейчас, пожалуй, он забил лучший гол предсезонки. Такими темпами Мальцев может остаться в «Нью-Джерси», а не отправиться в АХЛ.

«Мальцев. Запомните это имя»

Гол мгновенно разлетелся по соцсетям, болельщики, журналисты и партнёры Мальцева остались в полном восторге от невероятной шайбы.



«Это было очень эффектно. Он габаритный парень, но с очень мягкими руками, и вы видели, как он умеет контролировать шайбу и держать равновесие, даже на коленях. Мы видели немало таких голов в последние годы, хотя это только предсезонка. Надеюсь, об этой шайбе будут много говорить и она поможет «Дэвилз» попасть в разные хайлайты», — сказал вратарь «Дэвилз» Кори Шнайдер.



«Филигранный гол, больше нечего добавить. Как и трибуны, у нас вся скамейка вскочила на ноги», — добавил Нико Хишир.

«После такого гола Мальцев заслуживает попасть в основу «Дэвилз», — написал обозреватель NJ.com Крис Райан.



«Мальцев. Запомните это имя», — отреагировал «твиттер» издания The Score.

«Мальцев забил гол дня/недели/месяца. Обыграл. Упал на колени. Объехал Брендана Смита. Переложил на неудобную. Затолкал в ворота. Красота», — отметил обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен.



«Это надо видеть. Мальцев выставил «Рейнджерс» дураками», — отметил «твиттер» TSN Hockey.