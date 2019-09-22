Короли спасений. 7 вратарей КХЛ, которые тащат свои команды

Вратарь – незаменимый игрок в любой хоккейной команде. Без сильного голкипера ни один клуб не добьётся серьёзных результатов. Рассказываем о вратарях, чья игра в нынешнем сезоне помогает их командам рассчитывать на положительный результат. От кого-то далеко не все ожидали такого прогресса. Сразу отметим, что в списке нет голкипера ЦСКА Ильи Сорокина, так как у «армейцев» сбалансирована вся команда и все линии. Порой защита играет так качественно (меньше ЦСКА в КХЛ не пропускает никто), что работы у Ильи становится минимум.

Алексей Мельничук (СКА), 21 год

4 матча (2 на ноль), 3 победы, 96,6% отражённых бросков, 0,62 коэффициент надёжности

После отъезда в НХЛ Игоря Шестёркина и травмы, полученной шведом Магнусом Хелльбергом, за вратарскую линию СКА стало тревожно. Справятся ли молодые Пётр Кочетков и Алексей Мельничук? Кочеткова заменили в матче с «Витязем» после трёх пропущенных шайб, а Мельничук показывает себя во всей красе. Сейчас он лучший в лиге по коэффициенту надёжности и третий по проценту отражённых бросков.



Мельничук реально хорош и всячески помогает «армейцам» набирать столь важные очки. Учитывая, что состав СКА серьёзно изменился, надёжная игра вратаря становится двойне важной и нужной. Мельничук не проиграл ни одного матча, в котором принимал участие, а в двух из трёх встреч и вовсе сыграл на ноль. Для 21-летнего вратаря это солидный показатель.

Александр Самонов («Витязь»), 24 года

4 матча (1 на ноль), 4 победы, 97,2% отражённых бросков, 1 коэффициент надёжности

В «Витязе» больше нет Йони Ортио, а Харри Сятери, который долгое время защищал цвета подольского клуба, а затем перебрался в Северную Америку, переманили из-за океана в «Сибирь». В сезон «Витязь» вступал с трио вратарей Самонов – Ежов – Сапрыкин. Ежов в прошлом сезоне слабо сыграл за «Нефтехимик» (но зато какой матч он выдал за «Витязь» в игре со СКА!), сильных легионеров во вратарской линии «Витязя» более нет. Кто же возьмёт на себя роль лидера?



С этой ролью великолепно справляется 24-летний Александр Самонов, находящийся в самом расцвете сил. Самонов очень сильно прибавил по сравнению с прошлой регуляркой, повысил требования к себе, стал реально выручать свою команду. Всё это моментально сказалось не результатах: с Самоновым в воротах «Витязь» выиграл все свои матчи, а одну встречу Александр отыграл на ноль. Отличный результат.

Илья Ежов («Витязь»), 32 года

5 матчей, 2 победы, 94% отражённых бросков, 2,15 коэффициент надёжности

Илья Ежов долгое время не мог найти новый клуб и вполне мог оказаться в СКА, за который в своё время уже выступал. Но в итоге Илью всё же пристроили в «Витязь». Прошлый сезон в «Нефтехимике» у голкипера не заладился, казалось, что такими темпами карьера вратаря может пойти по наклонной.



Кто бы мог подумать, что у «Витязя» образуется такая классная бригада вратарей, как Самонов – Ежов? Самонов радует матч за матчем, Ежов, по всей видимости, решил не отставать. Илья провёл фантастический матч со СКА, отразив 49 (!) бросков на площадке соперника. Конечно, после такой игры мы не могли не включить Ежова в наш список. Здорово, что в нынешнем «Витязе», лидирующем в КХЛ, есть такая взаимозаменяемость и страховка во вратарской линии.

Юха Метсола («Салават Юлаев»), 30 лет

8 матчей (2 на ноль), 5 побед, 94,8% отражённых бросков, 1,64 коэффициент надёжности

Сложно представить нынешний «Салават» без Юхи Метсолы. Этот голкипер является настоящим лидером своей команды, который, даже несмотря на скромные габариты, стабильно выдаёт отличные спасения и тащит команду. Вспомните хотя бы домашний матч уфимцев с «Куньлунем», в котором в старте вышел Андрей Кареев. Россиянин пропустил две шайбы, был заменён, а вышедший финн оставил свои ворота на замке. В результате юлаевцы победили со счётом 3:2.



Важность наличия Метсолы регулярно отмечает главный тренер команды Николай Цулыгин, Юху любят болельщики, да и сам представитель Суоми прижился в Уфе. Тем более когда рядом есть соотечественники Маннинен и Хартикайнен. Всё это помогает Метсоле показывать хороший хоккей, обходиться без серьёзных спадов и быть опорой для своего коллектива. Именно такие легионеры нужны в КХЛ.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Денег им будет мало. Легионеры, способные стать новыми звёздами КХЛ В этом году в лигу приехало немало приличных игроков.

Адам Рейдеборн («Ак Барс»), 27 лет

6 матчей, 5 побед, 91,4% отражённых бросков, 2,17 коэффициент надёжности

В Казани уже известны случаи, когда «барсы» ошибались с приглашением вратарей. Особенно, когда речь идёт об иностранцах. Однако на этот раз скаутская служба «Ак Барса» сработала хорошо. Швед Адам Рейдеборн – новичок для КХЛ, были опасения, что он может не прижиться в новой для себя стране и в новой лиге.



Но с первых же игр стало понятно, что скандинав не голкипер-«пеночник», который будет тянуть свою команду на дно. Многое говорит и доверие к Адаму со стороны требовательного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова. В защите «барсов» пока видны проблемы, поэтому наличие надёжного вратаря просто необходимо. Думается, что к середине регулярного чемпионата, если обойдётся без травм, Рейдеборн будет играть ещё лучше.

Вратарь «Ак Барса» Рейдеборн совершил потрясающий сейв после броска Мозякина

Иван Бочаров («Динамо» М), 24 года

7 матчей, 5 побед, 91,8% отражённых бросков, 2,19 коэффициент надёжности

Иван Бочаров вошёл в сезон-2019/20 в статусе безальтернативного первого номера московского «Динамо». Начать чемпионат в таком статусе Бочарову помогла операция по удалению аппендикса, перенесённая многоопытным Александром Ерёменко.



Своим шансом 24-летний вратарь воспользовался на все сто. Бочаров одержал пять побед в семи матчах, впервые в карьере выиграв и в принципиальном для бело-голубых противостоянии со «Спартаком». В нынешнем сезоне в игре Ивана появилась стабильность, которой ему отчаянно не хватало раньше. В минувшем чемпионате Иван мог выдать один-два удачных матча, после чего неизменно следовал провал.



В этом сезоне «Динамо» с Бочаровым проиграло всего один раз в основное время, но в том матче с «Витязем» бело-голубых не спас бы и Мартин Бродо. Не случайно, что уже восстановившийся после операции Ерёменко до сих пор не может получить стабильной игровой практики. Бочаров поводов для замен просто не даёт.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Харри Сятери («Сибирь»), 29 лет

7 матчей, 4 победы, 94% отражённых броска, 1,69 коэффициент надёжности

Вступать в сезон без сильного вратаря для «Сибири» было смерти подобно. В последние годы именно голкиперы играли большую роль в результатах новосибирцев. Вспомните хотя бы Микко Коскинена или Александра Салака (до того времени, пока чеха не замучили травмы).



В преддверии нынешнего регулярного чемпионата генменеджер новосибирцев Кирилл Фастовский пригласил в клуб финна Харри Сятери. Этот вратарь уже играл в КХЛ, хорошо знаком функционерам, зарекомендовал себя надёжным и обученным голкипером. Логично, что именно на Сятери, который сходу взялся за дело, сделал ставку главный тренер «Сибири» Николай Заварухин. И Харри не подводит команду – он выглядит надёжно и ощущает себя в новом клубе комфортно. С финном в воротах «Сибирь» точно может рассчитывать на попадание в плей-офф.