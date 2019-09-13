Вратарь «Ак Барса» Рейдеборн совершил потрясающий сейв после броска Мозякина

«Ак Барс» встречается с «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Казани. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.



В одном из эпизодов нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин бросал практически в пустой угол ворот, однако голкипер хозяев Адам Рейдеборн умудрился совершить великолепный сейв клюшкой.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Викстранд — Яруллин, Фрэттин — Кормье — Азеведу;

Фазылзянов — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Хенкель — Журавлёв, Фисенко — Основин — Лукоянов;

Юдин, Воронков — Галимов — Петров, Михеев.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Бирюков, Козун — Расмуссен — О’Делл;

Верещагин — Яковлев, Паршин — Локтионов — Мозякин;

Дронов — Береглазов, Любимов — Неколенко — Кулёмин;

Дорофеев — Галузин — Коробкин, Авраменко.