Вратарь «Ак Барса» Рейдеборн совершил потрясающий сейв после броска Мозякина

«Ак Барс» встречается с «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Казани. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В одном из эпизодов нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин бросал практически в пустой угол ворот, однако голкипер хозяев Адам Рейдеборн умудрился совершить великолепный сейв клюшкой.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Фрэттин — Кормье — Азеведу;
Фазылзянов — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Хенкель — Журавлёв, Фисенко — Основин — Лукоянов;
Юдин, Воронков — Галимов — Петров, Михеев.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Бирюков, Козун — Расмуссен — О’Делл;
Верещагин — Яковлев, Паршин — Локтионов — Мозякин;
Дронов — Береглазов, Любимов — Неколенко — Кулёмин;
Дорофеев — Галузин — Коробкин, Авраменко.
- 13 сентября 2019
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