Они играют в пас, как советские хоккеисты! Невероятные голы тройки Панарина

Два хет-трика подряд в двух первых матчах регулярного чемпионата — так год назад стартовал Александр Овечкин. Нынче эстафету от Великой Восьмёрки принял центрфорвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, который при поддержке Артемия Панарина и Павла Бучневича так здорово сыграл против своей бывшей команды — «Оттавы», словно до сих пор очень зол на «сенаторов». Зибанеджад вместе с драфт-пиками был обменян из «Сенаторз» в 2016 году на Дерика Брассара, но сейчас мало кто из болельщиков помнит ту симпатичную команду из столицы Канады. Нынешняя «Оттава» пока совершенно не впечатляет, позволяя соперникам забивать много и красиво.

8 (4+4) очков Зибанеджада в двух матчах — достижение солидное, но Мика не смог бы так здорово сыграть без поддержки двух россиян. Из трёх голов центрфорварда «Рейнджерс» стоит особо отметить вторую шайбу, которая была заброшена после потрясающей перепасовки в касание. «Рейнджеры» расчертили комбинацию так, что их игра живо напомнила лучшие образцы советского хоккея.

Календарь матчей «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Что тут сказать — это просто здорово. Я имею в виду играть с этими двумя. Мне казалось, что я сделал довольно-таки хороший пас на Бучневича на пустой угол, но он, видимо, не хотел забивать», — пошутил после матча Зибанеджад.

Видео можно посмотреть на канала Sportsnet в YouTube.

«Мика знает, что я чувствую к нему. Он достиг того уровня, которого заслуживал, на который он способен. Я не могу быть более счастливым по отношению к нему, потому что лучше него просто нет парня. Он вложил огромную работу в этот успех, и я не удивлён тем результатам, которые он сейчас получает», — так оценил Зибанеджада главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Не ушёл со льда без гола и Артемий Панарин, которому удалось реализовать численный перевес в начале третьего периода. Гол стал для Панарина вторым в сезоне, а если говорить про звено, то тройка Хлебушка с Бучневичем и Зибанеджадом в этом матче набрала 9 (4+5) очков, а каждый из её игроков отметился несколькими набранными баллами.

Панарин начал по-царски! Победа и шикарный гол броском с колена Фанаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в восторге от дебюта россиянина. Не зря ему дали контракт на $ 81,5 млн.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

В начале нынешней недели тот же Куинн говорил о том, что хочет дать своим звеньям больше стабильности и не собирается тасовать их сверх меры в случае неудачной игры. Теперь становится ясно, что супертройка Зибанеджада ни в каких изменениях не нуждается — эти парни уже «разрывают» лигу своими эффектными действиями.