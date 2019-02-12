«Адмирал» — «Авангард»: Зернов заработал «5+20» за удар в голову Захарчука

«Адмирал» проводит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Идёт первый период, счёт не открыт.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ-2018/19

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов на 11-й минуте первого периода неудачно провёл силовой приём против Степана Захарчука. Главные арбитры Роман Щенёв и Алексей Раводин зафиксировали атаку в область головы и шеи и выписали Зернову удаление до конца матча. Штраф за Дениса отправился отбывать Александр Яремчук. Для форварда гостей это удаление стало уже вторым в матче, на первой минуте он был наказан малым штрафом за подножку.

Видео нарушения на Захарчуке также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что «Адмирал» потеряет шансы на плей-офф, если не обыграет «Авангард».