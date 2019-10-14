Министерство магии заинтересуется его игрой! Космический матч вратаря «Вегаса»

Марк-Андре Флёри – один из топовых канадских вратарей современной НХЛ. Голкипер был выбран «Питтсбургом» под первым номером драфта-2003 и на долгие годы стал одним из ключевых центров франшизы «пингвинов». Пока в поле за «Пингвинз» блистали Сидни Кросби и Евгений Малкин, Флёри стабильно обеспечивал крепкий тыл в воротах команды. В 2008 году «Питтсбург» с Цветочком в воротах дошёл до финала Кубка Стэнли (впервые со времён Ягра и Лемье), а на следующий год выиграл главный трофей НХЛ. Марк-Андре стал неотъемлемой частью «Питтсбурга» и сумел дождаться новых побед клуба в 2016-2017 годах. Да, тогда его позиции первого номера серьёзно пошатнул Мэтт Мюррей, но в плей-офф-2017 Флёри всё же отыграл 15 матчей и заслуженно стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

И всё же в то межсезонье «Питтсбург» решил расстаться со своей легендой. Флёри понемногу сдавал позиции, Мюррей прогрессировал – в этом решении было намного больше бизнеса, чем человечности. Марк-Андре в рамках драфта расширения пополнил ряды «Вегаса», где его, казалось, ждёт тяжёлая участь заходящей звезды в хаотично собранной команде-новичке с непонятными целями и амбициями.

Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ? Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».

А в результате в плей-офф-2018 «Вегас» играл в финале Кубка Стэнли. Сказка «золотых рыцарей» стала возможна во многом благодаря Флёри, который отказывался ехать с ярмарки. Выиграть четвёртый трофей канадцу не удалось, но он показал, что его уход из «Питтсбурга» означал вовсе не приближающуюся вратарскую пенсию, а новый виток в карьере.



Прошёл ещё год, а 34-летний Флёри всё так же хорош. Да и разве это возраст для отличного голкипера? Цветочек — безальтернативный первый номер в воротах «Вегаса», и его команда неплохо начала сезон. Две уверенные победы над «Сан-Хосе», боевое поражение от «Бостона», разгром «Калгари». Из этого ряда выбивается только проигрыш «Аризоне», в котором, кстати, Флёри пришлось менять Малкольма Суббэна после первого периода.



Без своего Цветочка «Вегас» никуда, и в Лос-Анджелесе, куда «рыцари» приехали на очередной матч регулярки, Флёри занял место в воротах с первых секунд. И выдал крутой матч!



«Рыцарям» удалось забросить две быстрые шайбы усилиями Райлли Смита и Макса Пасиоретти, но Остин Вагнер не менее быстро отыграл одну. Проспавшие начало мачта «Кингз» понеслись вперёд, и Анже Копитар обязан был сравнивать счёт в одном из эпизодов, но вы посмотрите, что сделал Флёри! На какой-то необъяснимой вратарской чуйке вытянул ногу и вытащил шайбу, у которой вроде бы не было шансов не оказаться за линией.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» NHL



Оказалось, что на этом программа топовых сейвов от Марка-Андре ещё не закончена. В том же игровом отрезке он снова украл верный гол у форварда «Лос-Анджелеса» Джеффа Картера. Тот бросал в пустой угол после выверенной передачи, но там опять каким-то чудом оказалась правая нога Флёри.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» NHLGIFs



Такая игра голкипера вдохновила «Вегас» на новые голевые подвиги. Во втором периоде дуплетом выстрелил Пол Штястны и практически снял вопросы о победителе матча.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» GoldenKhights



В третьем периоде «Кингз» всё-таки удалось ещё раз пробить Цветочка, но спустя 20 секунд Марк Стоун окончательно успокоил хозяев.

Что касается Флёри, то он продолжал тащить до самого конца игры. Вот, например, его сейв после броска Майкла Амадио уже при счёте 5:2 в пользу «Вегаса».

Видео можно посмотреть в «Твиттере» HereYourReplay



Марк-Андре явно был в ударе в этот день. Помимо спасений в воротах, которых за вечер набралось 36 штук, Флёри отличился и в других эпизодах. Вот он собственноручно убирает с пятачка Алекса Иафалло.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» SinBinVegas



А вот Флёри записывает в личную статистику бросок в створ ворот.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» JesseGranger



Вот что бывает, когда чувствуешь себя в своей тарелке – получается буквально всё! Впрочем, расслабляться раньше времени Флёри не стоит. Один из пользователей «Твиттера» предположил, что после этой игры «Министерство магии рассмотрит действия Цветочка». Действительно, здесь, кажется, не обошлось без волшебства.



Игра «Лос-Анджелеса» и «Вегаса» стала бенефисом Флёри, и совсем незаметными в ней оказались два россиянина. Так, Валентин Зыков провёл на площадке почти 13 минут, но даже голкипер «Вегаса» больше бросил по воротам, чем русский форвард. Что касается Ильи Ковальчука, то он очков не набрал и заработал показатель полезности «-2». Кови и «Кингз» продолжает бросать то в жар, то в холод.