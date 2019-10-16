Хоккей на «Газпром-Арене» был легендарный. Но состоятся ли игры в этом году?

В декабре 2018 года на футбольной «Газпром-Арене» при огромном стечении публики провели два хоккейных матча – в рамках Кубка Первого канала сыграли сборные России и Финляндии, а в «регулярке» КХЛ встретились СКА и ЦСКА. Матчи понравились всем, организаторы обещали повторить их в следующем сезоне, но на дворе октябрь, а до сих пор нет официальной информации о том, что в декабре на «Газпром-Арене» снова сыграют в хоккей.

О том, что работа в этом направлении ведётся, можно судить лишь по тому, что на сайте СКА не продаются билеты на три декабрьских матча — два «армейских» дерби и встречу с «Магниткой». Вероятно в клубе, КХЛ и ФХР ещё решают, есть ли необходимость играть на футбольной арене, никаких официальных комментариев и новостей по этой теме пока не поступает. Хочется верить, что решение будет положительным и хоккей вернётся на «Газпром-Арену».

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Фото: fhr.ru

В прошлом году декабрьские матчи на «Газпром-Арене» рекламировали как «Петербургскую классику», и это заставило многих болельщиков недоумевать: «Какая классика, если играют под крышей?». Но ведь и в середине 40-х хоккей с шайбой в СССР начинался на футбольных стадионах. Ленинградские «армейцы» проводили матчи на «Динамо», стадионе имени Ленина (нынешний «Петровский), стадионе имени Кирова (предшественник «Газпром-Арены»). Хоккей на месте футбольного поля – это и есть возвращение к истокам. Да, теперь и в футбол иногда играют под крышей, но с точки зрения декабрьской погоды в Петербурге это только плюс.

Классические матчи на открытом воздухе не редкость. Так каждую зиму играют в НХЛ, в европейских лигах и даже в ВХЛ. А вот хоккей на огромном стадионе под крышей может стать уникальной визитной карточкой КХЛ и Кубка Первого канала.

В 2010 году матч открытия чемпионата мира провели в Гельзенкирхене на «Арене Ауф Шальке». Это аналог зенитовского стадиона – с полностью закрывающейся крышей, выкатным полем и возможностью регулировать температуру внутри помещения. 8 лет тот матч оставался единственным в своём роде, но в Петербурге повторили немецкий опыт – провели две хоккейные игры за неделю.

«Ауф Шальке» больше не принимал хоккей, а вот для «Газпром-Арены» ледовый спорт вполне может стать вторым после футбола. Ведь Россия гораздо более хоккейная страна, чем Германия.

Фото: fhr.ru

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на цифры посещаемости двух хоккейных «классик» в Петербурге. За противостоянием сборных России и Финляндии следил 71 381 зритель, а «армейское» дерби посетили 67 770 болельщиков.

За счёт дополнительных трибун на хоккей в Петербурге пришли больше, чем на матчи чемпионата мира по футболу. Самые кассовые игры – встречу сборных России и Египта в группе и полуфинал между французами и бельгийцами — посетили по 64,5 тыс. болельщиков. Это говорит о том, что две «классики» стали востребованным зрелищем в Петербурге.

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Так что будет очень здорово, если матчи на «Газпром-Арене» станут регулярными. Они могут стать изюминкой российского этапа Евротура и чемпионата КХЛ. Чем больше интересных фишек в нашем хоккее – тем лучше, от этого решения точно никто не проиграет.

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