Драка звёзд в Лас-Вегасе. Стоун вырубил соперника одним ударом

Драки в хоккее – привычное дело. Никто не удивляется, когда два игрока сбрасывают краги и выясняют отношения в кулачном поединке, это давно уже стало неотъемлемой частью вида спорта. Традиционным поставщиком самых топовых боёв на ледовой площадке всегда была НХЛ, где в 90-е и нулевые годы существовал целый институт тафгаев. Практически в каждом матче специально обученные бойцы на коньках устраивали зрелищные разборки, разбавлявшие мирное течение матча. Это была целая эпоха в заокеанском хоккее.

В современном мире тафгаев в НХЛ не осталось. Поменялись ценности и приоритеты, игра стала другой, теперь не принято держать в команде парня с пудовыми кулаками, который при случае накажет обидчика одноклубника. Сейчас от грубой игры лучших игроков мира защищают арбитры, НХЛ борется с любыми проявлениями насилия на льду. Драки, конечно, никуда не делись, но всё чаще они вспыхивают спонтанно, являясь обычным следствием проявления эмоций. Кулачных поединков стало меньше, зато дерутся теперь почти все.

Поэтому не стоит удивляться ситуациям, подобным той, что произошла накануне в Лас-Вегасе. В матче «Вегаса» и «Нэшвилла» подрались не тафгаи (которых нет), и не игроки нижних звеньев, а самые настоящие звёзды своих клубов. На пятачке «хищников» повздорили самый дорогой игрок «Голден Найтс» Марк Стоун (годовой оклад $ 9,5 млн) и второй по величине зарплаты защитник «Предаторз» Роман Йози ($ 4 млн). Неплохая драка общей стоимостью почти в $ 14 млн!

Заварушка произошла в конце первого периода, во время атаки «Вегаса» на ворота Пекки Ринне. Стоун приехал на пятачок, но тут же получил грубый тычок от Йози в район подбородка. Форвард «Вегаса» закипел, толкнул швейцарца в спину, и стало понятно, что драки не избежать. Более габаритный Йози поначалу скрутил Стоуна, но канадец изловчился нанести единственный удар, который стал для Романа полной неожиданностью. Йози обмяк и заканчивал кулачный поединок уже в партере, в то время как Стоун остался на ногах. Победа канадца, отправившего капитана «Нэшвилла» в нокдаун!

Видео можно посмотреть в «твиттере» Brady Trettenero.

Это был не единственный повод для радости у Стоуна тем вечером. В первом же периоде нападающий отметился заброшенной шайбой, которая стала для него уже пятой в начавшемся сезоне.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Vegas Golden Knights.

Но в дальнейшем Стоуну не удалось ни оформить хет-трик Горди Хоу (не хватило результативной передачи), ни привести «Вегас» к домашней победе. Калифорнийский клуб вёл 2:1 после первого периода, но уже на первой минуте второго отрезка Колтону Сиссонсу удалось заковырять вторую шайбу «хищников».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Nashville Predators.

Через четыре с небольшим минуты «Нэшвилл» был уже впереди: Виктор Арвидссон «раздел» Джона Меррилла и выдал отличную передачу под бросок Калле Йернкроку.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Nashville Predators.

А ещё через пару смен «Вегас» добила ошибка героя прошлой встречи «рыцарей» Марка-Андре Флёри. Цветочек неудачно сыграл на выходе за ворота и буквально подарил шайбу Филиппу Форсбергу.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Nashville Predators.

Подняться на камбэк «рыцари» после этого уже не смогли, а в третьем периоде пропустили ещё одну шайбу от Ника Бонино. Что касается героев драки, то Марк Стоун, несмотря на заброшенную шайбу, закончил матч с показателем полезности «-2», а Роману Йози пятиминутная отсидка в штрафном боксе не помешала стать вторым по времени на площадке игроком этого матча.

Кстати, на исходе встречи состоялась ещё одна драка. Макс Пасиоретти схлестнулся с Дэном Хэмьюсом, хоккеисты лишились шлемов и перешли в активную фазу боя, но слишком рано вмешались судьи.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Knights On Ice.

«Вегас» потерпел бесславное поражение на домашней площадке, но фанаты оценили драки лидеров своей команды. «Марк Стоун и Макс Пасиоретти – единственные люди, которым я верю после этой игры», — написал в «Твиттере» пользователь с ником knigh(t) time (4-3).