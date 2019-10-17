Новый шедевр Кузнецова! Россиянин просто издевался над Мэттьюсом и вратарём

Неудачная игра «Вашингтона» в предыдущем матче с «Колорадо» вызвала критику в адрес основного голкипера «столичных» Брейдена Холтби, который пропустил три шайбы за восемь минут и был заменён на Илью Самсонова. «Я сам от себя ожидаю много большего», — сказал Холтби, в то время как российский вратарь-новичок получал комплименты от тренерского штаба.

Русские снова спасли «Вашингтон»! Самсонов тащил, Кузнецов забил гол-красавец А Овечкин поставил точку в матче, забив свой четвёртый гол в сезоне.

«Илья пока только ищет свою игру, но мне нравится, как он действовал. Считаю, что поставить его в ворота на матч с «Торонто» — это правильное решение», — заявил главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден, но тут же добавил, что вопрос о том, кто же является первым номером команды, пока не стоит — им остаётся Холтби.

Сама игра с «кленовыми листьями» для «Вашингтона» поначалу никак не складывалась. Уже на пятой минуте «столичные» пропустили, когда играли в большинстве после удаления защитника гостей Моргана Райлли, — форвард «Торонто» Каспери Капанен оказался в абсолютном одиночестве перед воротами Самсонова.

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Спустя ещё шесть минут свой третий гол в сезоне забил новичок «Мэйпл Лифс» Илья Михеев. Не зря один из лидеров «Торонто» Остон Мэттьюс говорил, что Михеев может летать по льду: россиянин убежал один на один, легко оставив за спиной пару оборонцев Карлсон — Зигенталер.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Дефицит в две шайбы было бы отыграть намного труднее, если бы «Торонто» смог сохранить его до первого перерыва, но за 61 секунду до сирены форвард «Вашингтона» Якуб Врана решил «исполнить Овечкина» и щелчком из правого круга сократил отставание. Это взятие ворот придало уверенности «столичным», которые во втором периоде выдали ударный отрезок.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

На старте второго отрезка «Вашингтона» забил трижды на протяжении 78 секунд. Ключевым моментом в этой перестрелке стал великолепный гол Евгения Кузнецова, который, получив шайбу на входе в чужую зону, легко обыграл Остона Мэттьюса, а затем издевательски отправил её за спину голкиперу Майклу Хатчинсону.

Календарь матчей «Вашингтон Кэпиталз»

Отбыв трёхматчевую дисквалификацию, Кузнецов выдал просто великолепный старт регулярного чемпионата. Челябинец в каждом матче набирает очки: в двух встречах с «Далласом» и в игре против «Торонто» он забил, а с «Нэшвиллом» и «Колорадо» — ассистировал, набрав суммарно 6 баллов.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Спустя 11 секунд после гола Кузнецова отличился его коллега — центрфорвард первого звена Никлас Бекстрём, а затем в большинстве забил лидер обороны «Вашингтона» Джон Карлсон, и отыграть отставание в две шайбы «Торонто» уже было не по силам. По набранным очкам Карлсон обошёл Сергея Гончара (417) и вышел на четвёртое место в списке самых результативных защитников в истории «Кэпиталз».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32 и одержал третью победу в трёх «стартах», а единственное, что может омрачить победу «Вашингтона», — это глупая травма защитника Йонаса Зигенталера. Швейцарец получил повреждение в столкновении с одноклубником Рихардом Паником, неудачно ударившись плечом. Как сообщил главный тренер «столичных» Тодд Рирден, без результатов медицинского обследования нельзя делать выводы о степени серьёзности данной травмы.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.