Русские снова спасли «Вашингтон»! Самсонов тащил, Кузнецов забил гол-красавец

Так уж вышло, что выездная встреча с «Далласом» стала для «Вашингтона» одной из ключевых точек на старте нынешнего сезона. До этого «столичные» потерпели три поражения подряд (в том числе и от упомянутого «Далласа», хотя забили в этих встречах суммарно 10 голов. Увы, но пропущено было на три шайбы больше, и с такой игрой в обороне необходимо было что-то делать. «Команде нужно самой поговорить внутри коллектива и найти способ выиграть», — твердил главный тренер Тодд Рирден, несколько отстраняясь от оперативного управления, однако перемены от тренерского штаба всё же последовали.
На матч в Техасе свой второй шанс проявить себя получил голкипер Илья Самсонов, который недавно дебютировал в НХЛ победной игрой против «Айлендерс». «Лично я с нетерпением жду его второго старта. В первой встрече он сыграл очень надёжно, поэтому матч с «Далласом», у которого отличная группа нападающих, будет очень важен», — заявил Рирден и оказался прав. Самсонов вновь сыграл очень уверенно, сделав ещё один шаг к тому, чтобы закрепиться в основе «Кэпиталз».
Весь «Вашингтон» в этой встрече также действовал с более серьёзным настроем, а многочисленные удаления «Далласа» на старте первого периода помогли гостям заполучить лидерство в счёте. Уже на четвёртой минуте силовик Том Уилсон удачно сыграл на добивании при розыгрыше большинства, чем задал придал необходимый импульс своей команде.
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«Звёзды» бросились отыгрываться, и временами Самсонову приходилось очень непросто. В середине первого периода он нейтрализовал мощную атаку хозяев, отбив бросок Павелски с пятачка и не позволив пробить себя после отскока, а чуть позже не смог переиграть россиянина форвард «Далласа» Радек Факса.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Captals.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Captals.
Четыре удаления «Старз», полученные во втором периоде, снова помогли «Вашингтону» в деле реализации моментов. Защитник Джон Карлсон забил свой второй гол в сезоне, удачно завершив комбинацию в большинстве (по набранным очкам Карлсон вышел на первое место в лиге среди защитников), но чуть раньше забить мог Александор Овечкин, который вновь пустился в несколько непривычную для себя обводку, но его прорыв остановил Антон Худобин.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Captals.
А в третьей двадцатиминутке блеснул Евгений Кузнецов, который в трёх матчах после дисквалификации за кокаин неизменно набирает очки. Получив прекрасный пас от Никласа Бекстрёма на входе в чужую зону, челябинец легко убежал от двух оборонцев «Далласа» и переиграл Худобина неуловимым броском с неудобной руки. Знаменитой «птички» зрители снова не увидели, но, видимо, для её демонстрации время ещё не пришло — невесёлая летняя история пока остаётся на слуху.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Captals.
Закончилось всё голом Овечкина в пустые ворота, который окончательно оформил первую победу «Вашингтона» после трёх проигрышей подряд. «Даллас», несмотря на прекрасное по именам нападение, проиграл четвёртую встречу из пяти, и второй раз за сезон не смог поразить ворота соперников более одного раза. Примечательно, что Александр Радулов стал единственным нападающим «Старз», кто смог закончить матч с положительным показателем полезности (+1) и не заработал штрафных минут.
Календарь «Вашингтон Кэпиталз»
Что касается Ильи Самсонова, то он отразил 24 броска из 25 и вполне мог рассчитывать на «сухарь», если бы не упомянутый Радек Факса, сумевший пробить россиянина за 13 минут до финальной сирены. Самсонов может похвастать очень неплохой статистикой: в обоих матчах за «Кэпиталз» он пропускал только по одной шайбе, отражая 96,1% бросков по своим воротам. Основной голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби в четырёх матчах пропустил 15 шайб, а его процент отражённых бросков не дотягивает даже до 90 (86,8%).
«Самсонов сделал ключевые спасения в нужные моменты матча. Холтби этого не делает», — отметил в «Твиттере» болельщик Крис Рейн. «Если бы плей-офф стартовал сегодня, я бы без вопросов поставил на Самсонова», — считает JimCapsCup.
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