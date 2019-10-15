Мэттьюс — о Михееве: теперь мы едим суп каждый день. Это дело его рук

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал игру российского новичка команды Ильи Михеева.

«Он может летать. Илья очень быстр, он хорошо обращается с шайбой. Думаю, что самой большой трудностью для него было адаптироваться к маленьким площадкам, но он очень хорошо приспособился и был для нас реальной силой.

Суп? Теперь он у нас в меню каждый день, и я уверен, что здесь не обошлось без его вмешательства. Лично я не большой фанат супа. Нет, я иногда люблю мамин куриный суп с тортильей, но обычно, когда я иду на ужин, то супа не прошу», — приводит слова Мэттьюса TSN.

На счету Михеева 5 (2+3) очков в шести матчах регулярного чемпионата-2019/20. Российский форвард выдал один из лучших стартов карьеры в истории «Мэйпл Лифс».