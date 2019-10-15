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Мэттьюс — о Михееве: теперь мы едим суп каждый день. Это дело его рук

Мэттьюс — о Михееве: теперь мы едим суп каждый день. Это дело его рук
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал игру российского новичка команды Ильи Михеева.

«Он может летать. Илья очень быстр, он хорошо обращается с шайбой. Думаю, что самой большой трудностью для него было адаптироваться к маленьким площадкам, но он очень хорошо приспособился и был для нас реальной силой.

Суп? Теперь он у нас в меню каждый день, и я уверен, что здесь не обошлось без его вмешательства. Лично я не большой фанат супа. Нет, я иногда люблю мамин куриный суп с тортильей, но обычно, когда я иду на ужин, то супа не прошу», — приводит слова Мэттьюса TSN.

На счету Михеева 5 (2+3) очков в шести матчах регулярного чемпионата-2019/20. Российский форвард выдал один из лучших стартов карьеры в истории «Мэйпл Лифс».

Михеев раскрыл секрет яркого дебюта в НХЛ. Теперь канадцы называют его «Суп»
Форвард «Торонто» завоёвывает сердца поклонников. Его интервью восхитило канадцев не меньше, чем игра в дебютном матче.
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