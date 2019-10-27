От магии Михеева на лёд валится даже Уэбер! СУПермен нацелился на «Колдер Трофи»

Омич снова не ушёл со льда без набранных очков, но его «Торонто» опять проиграл принципиальный матч.

Илья Михеев постепенно становится настоящим лидером «Торонто». После прошлой игры «Мэйпл Лифс», в которой омич набрал 2 (1+1) очка, Михеев вышел на четвёртое место в списке бомбардиров «Торонто», уступая только Марнеру, Мэттьюсу и Райлли. Нет, мы подозревали, что Илья отлично готов к НХЛ, но вряд ли думали, что он сразу же поставит на поток набор очков в сильнейшей лиге мира.

Михеев снова великолепен! Гол, передача и «+4», а ведь мог забить и больше А Мэттьюс получил грубый удар в голову.

Михеев в начале регулярки здорово играл и в третьем звене «листьев», а травма Джона Тавареса открыла для россиянина дорогу в топ-6 «Торонто», о чём перед началом сезона ему, казалось бы, можно было только мечтать. И Михеев отлично пользуется предоставленной возможностью.

На канадское дерби с «Монреалем» Илья вышел во второй тройке «листьев» вместе с Керфутом и Марнером и провёл на льду в общей сложности 16 с половиной минут – четвёртое время среди всех форвардов «Торонто». Отметим, что Майк Бэбкок по-прежнему не задействует россиянина в большинстве, иначе у Михеева наверняка было бы ещё больше очков.

Игру с «Монреалем» трудно назвать удачной как для «листьев», так и персонально для Михеева. Илья нанёс два броска в створ, но отличится не сумел и заработал показатель полезности «-1». Зато омичу удалось набрать очередное очко, которое стало для него десятым в тринадцати матчах за «Торонто». В конце первого периода Михеев поучаствовал в первой голевой атаке «Мэйпл Лифс», выступив вторым ассистентом Джейка Маззина.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Toronto Maple Leafs.

Илья мог стать соавтором и ещё одной шайбы своего клуба, причём он бы был главным героем комбинации. Посмотрите, как здорово Михеев ушёл от силового приёма опытнейшего Ши Уэбера (канадец аж завалился на лёд!), а затем выложил своевременный пас на Керфута, но канадец с пятачка не смог переиграть Прайса.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Flintor.

Да, порой трудно поверить, что Михеев проводит свой дебютный сезон в НХЛ! Невозможно не говорить о том, что Илья сейчас идёт по отличному графику набора очков. Если россиянин не снизит темп, то может завершить регулярку с 63-65 набранными баллами и войти в пятёрку самых результативных игроков «Торонто».

Прямо сейчас Михеев – второй русский бомбардир сезона НХЛ после Овечкина (у Тарасенко столько же очков, сколько и у Ильи, но меньше голов), а в заочном соревновании новичков лиги достойную конкуренцию россиянину сейчас составляют только один из лучших снайперов «Баффало» Виктор Олофссон и (с натяжкой) защитник «Колорадо» Кейл Макар. Михеев реально нацелился на «Колдер Трофи»!

Впрочем, Илья всегда был в высшей степени командным игроком, и после игры с «Монреалем» вряд ли он радовался персональным успехам. «Листья» уже второй раз в сезоне проиграли принципиальному противнику, и на этот раз без особых шансов. Хотя до третьего периода борьба была равной: «Канадиенс» усилиями Брендана Галлахера и Джонатана Друена забросили две довольно быстрые шайбы в первом периоде, но «Торонто» отыгрался, благодаря голам Маззина и Андреаса Юнссона. И мог выйти вперёд, если бы Керфут воплотил в гол ту самую передачу Михеева, но не вышло.

А начало третьего периода получилось для «листьев» обескураживающим. Йоэлю Армиа понадобилось всего семь секунд, чтобы после выигранного в центральном круге вбрасывания обокрасть Бена Шьяро, убежать к воротам Майкла Хатчинсона и забросить, как оказалось позднее, победную шайбу матча.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Canadiens Montreal.

Через семь минут Друен оформил дубль, а закрепил успех «Монреаля» Ник Судзуки.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» Canadiens Montreal.

В третьем периоде было видно превосходство «Канадиенс» в свежести, второй матч за два дня сыграл с «Торонто» злую шутку. «Листья» сейчас идут на седьмом месте Востока, но снизу поджимает целый ряд команд (в том числе и «Монреаль»), сыгравших на несколько игр меньше. «Мэйпл Лифс» нужно больше побед, и хочется верить, что Илья Михеев продолжит быть тем игроком, который будет определять для «Торонто» положительные исходы матчей.