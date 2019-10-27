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Регулярный чемпионат КХЛ, «Авангард» — ЦСКА – 1:2 (Б), 27.10.2019

«Авангард» — ЦСКА – 1:2
Павел Панышев
Буллиты Слепышева – приговор для «Авангарда». Омск снова проиграл
Хоккеисты Боба Хартли не справились с ЦСКА, хотя проявили характер и сравняли счёт в ходе встречи.
Хоккей / КХЛ 0

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Чемпионские воспоминания ЦСКА

Матч в Балашихе между «Авангардом» и ЦСКА стал уже их вторым в нынешнем чемпионате. В первой встрече в борьбе за Кубок Открытия «ястребы» выиграли у «армейцев» на их льду со счётом 3:1.

Готова ли была команда Игоря Никитина взять реванш за это поражение и вспомнить прошлогодний финал Кубка Гагарина, в котором москвичи не оставили омскому клубу шансов на успех? Кстати, именно в Балашихе хоккеисты ЦСКА впервые взяли в руки трофей. Так что воспоминания об этом подмосковного города у «армейцев» исключительно положительные.

Другое дело, что в прошлом матче команда Игоря Никитина всухую уступила дома «Йокериту» — 0:3. Это поражение оставило много вопросов к лидеру КХЛ. Всё-таки проигрывать всухую финскому клубу для нынешнего ЦСКА — дело удивительное.

У «Авангарда» наконец-то вернулись в строй Широков, Франсон и Шумаков, которые сыграли ещё с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. К слову, свой последний матч «Авангард», как и ЦСКА, провёл неудачно, проиграв с аналогичным счётом (0:3) дома «Куньлуню». Так что «ястребы» тоже были в долгу перед своими болельщиками.

Настырность Телегина

Первый период встречи прошёл в равной борьбе, но ко второй половине периода «Авангард» постарался прибрать инициативу к своим рукам. В целом это у «ястребов» получилось, однако ЦСКА всё равно забил первым.

Сработала настырность Ивана Телегина, который всегда дорабатывает эпизод до конца. Дальбек от синей линии мощно бросил по воротам, Бобков неудачно отбил шайбу перед собой, а Телегин оказался самым расторопным на добивании.

В концовке Телегин и Калинин едва не организовали второй гол, но Сергей не воспользовался пасом партнёра и не забил с близкого расстояния. Могло получиться очень эффектно. После этого эпизода, уже после сирены, на льду едва не возникла потасовка, но арбитры быстро всех успокоили.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Телегин (Дальбек) – 17:16' (5x5)   1:1 Пьянов (Пивцакин, Франсон) – 48:52' (5x5)   1:2 Слепышев – 65:00' (ПБ)

А вот второй период прошёл скучнее, заброшенных шайб в нём не случилось, хотя «Авангард» серьёзно переиграл ЦСКА по вбрасываниям (24-15), а гости в свою очередь перебросали соперника в створ (19-15). Стоит отметить и дисциплинированный характер игры. За два периода команды собрали лишь по две минуты штрафа, да и то оба нарушения были выписаны за нарушение численного состава. Никакой грубости на льду не было.

Слепышев наказал «Авангард» на буллитах

У москвичей здорово выглядел голкипер Илья Сорокин, который поймал кураж. А когда Илья чувствует уверенность, забросить ему весьма сложно. «Авангард» на протяжении всей встречи искал ключи к воротам талантливого кипера.

В одном из моментов в третьем периоде Потапов пытался затолкать шайбу в ворота вместе с вратарём, но и здесь Илья вышел победителем, удачно выставив щитки. Вот только постоянно так продолжаться не могло. Пьянов удачно подкараулил отскок на пятаке и отправил шайбу в цель. Валентин в последнее время играет удачно: это уже его четвёртый гол за семь матчей.

ЦСКА, кстати, едва не забил в меньшинстве (в третьем периоде удалений было значительно больше). После ошибки хоккеиста омского клуба Григоренко остался один на один с Бобковым, но бросил мимо цели.

Дело близилось к овертайму, избежать которого не удалось. В дополнительное время команды тоже не выявили сильнейшего, а в серии буллитов успешнее оказались «армейцы», хотя хозяева практически вытащили эту серию. Главным же её героем стал форвард ЦСКА Антон Слепышев, забивший дважды. Его буллиты стали приговором для «Авангарда».

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