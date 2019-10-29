Таланты из России, загубившие свои карьеры. Их ждали даже в НХЛ

Статус задрафтованного придаёт молодому хоккеисту особенную стать – его заметили, на него рассчитывают, и неважно когда, прямо сейчас или в перспективе. Естественно, в командах НХЛ тоже работают люди, которым свойственно ошибаться или не угадывать с выбором на драфте. Иногда промахиваются и с российскими хоккеистами – некоторые из них не могут заиграть даже в КХЛ, несмотря на статус задрафтованных, и от НХЛ они так же далеко, как Владивосток от Лиссабона. Кого-то подвёл агент, кто-то скучал по дому, кто-то ворчал на всех подряд, а кто-то при весьма любопытных обстоятельствах в лучшей лиге мира всё-таки сыграл.

н. Дмитрий Жукенов (1997 год рождения)

Драфт-2015 – «Ванкувер» (114-й номер)



Где сейчас: «Горняк» (Учалы), ВХЛ



Дмитрия выбрали выше, чем Кирилла Капризова, и вполне заслуженно – на ЮЧМ Жукенов набрал 6 очков и стал вторым бомбардиром команды вслед за Денисом Гурьяновым. Состав юниорской сборной впечатляет — Самсонов, Сергачёв, Рыков, Рубцов, Воробьёв, Капризов, Юртайкин, Дмитрий Соколов, тот же Гурьянов. Сплошь игроки АХЛ и НХЛ, почти звёзды – что же случилось с Жукеновым, которого в Северной Америке называли креативным и хитрым игроком? Да и в «Шикутими» в Лиге Квебека за 151 игру – 149 очков. Почему Учалы?



Для начала, сам Дмитрий свою статистику в «Шикутими» не считает выдающейся – команды играют в открытый хоккей, только и делай, что очки набивай. В «Авангарде» Жукенов начал за здравие – забросил во втором матче, стал новичком недели, играл в тройке с Семёновым и Петерссоном, удостаивался в прессе звания будущего лидера омичей. Далее Жукенов постепенно терял место в основном составе, играл за «Омских Ястребов», а в прошлом сезоне в октябре был отправлен в Чехию «за практикой» вместе с Антоном Ковалёвым и Ильёй Дервуком. Пока Жукенов набирался опыта во второй (!) лиге Чехии в «Хавирове», «Авангард» отдал Жукенова в новокузнецкий «Металлург» в обмен на права на Сами Ватанена. В итоге Дмитрий заканчивал сезон в Новокузнецке, а летом перешёл в систему «Автомобилиста», но пока центрфорвард прочно обосновался в «Горняке». Жукенову всего 22 года, по большому счёту, вся карьера впереди, но пока с каждым сезоном от «Ванкувера» хоккеист всё дальше и дальше, хотя прошло всего четыре года.

н. Сергей Коростин (1989)

Драфт-2007 – «Даллас Старз» (64-й номер)



Где сейчас: «Зауралье» (Курган), ВХЛ



Воспитанник прокопьевского «Шахтёра» (в Прокопьевске начинали Сергей Зиновьев и Андрей Чибисов) в «Динамо-2» набирал под 70 очков, дебютировал в Суперлиге, выиграл ЮЧМ, на котором зажигали Филатов и Черепанов) и сбежал из клуба. По словам президента бело-голубых Михаила Головкова, Коростин плюнул на команду и под покровом ночи покинул расположение «Динамо». Сергей уехал в Прокопьевск, где делал американскую визу, готовился к сезону и даже провёл два матча за «Шахтёр». Лига NAHL, техасское «Торнадо» — в США Коростину понравилось, он «заболел» НХЛ и решил пробиваться через североамериканские лиги. Сергею было на что рассчитывать – «Даллас» выбрал Коростина довольно высоко (после Коростина в третьем раунде ушли Дадонов, Киллорн, Бортуццо, Вебер), выше Колтона Севьюра и Джейми Бенна. Ещё и на импорт-драфте в CHL Коростин приглянулся «Лондон Найтс» — Таварес, Кадри, Джон Карлсон, Дель-Зотто и так далее.



Увы, но уже через два года пребывания в Северной Америке Сергей вернулся домой – Коростин скучал по России, а перспектив попасть в НХЛ не было, так как последний сезон игрок курсировал между АХЛ и Лигой Восточного побережья. По иронии судьбы, контракт с «Динамо» ещё действовал, и Коростина незамедлительно отправили в ВХЛ. Он до сих пор здесь — поиграл в Донецке, Карелии, Красноярске, Твери, Новокузнецке. На счету Коростина ни одного матча в КХЛ. И в Суперлиге за «Динамо» Коростин ни одного очка не набрал, да и в ВХЛ результативность Сергея не впечатляет. Вообще, если вспоминать драфт 2007 года, то нахлынет грусть – Черепанов трагически погиб, Руслан Башкиров и Максим Грачёв уже завершили карьеру, Каблуков и Гончаров до НХЛ не добрались, Майоров не пробился в состав «Коламбуса», и только Евгений Дадонов со второй попытки покорил «Флориду».

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

н. Александр Дельнов (1994)

Драфт-2012 – «Флорида Пантерз» (114-й номер)



Где сейчас: «Адмирал»

Хоккеисты на испытательном сроке в клубах КХЛ. Готовы на всё ради работы Найдется место каждому: чемпионы мира, обладатели Кубка Гагарина и Петрова, задрафтованные в НХЛ, певцы и дебоширы. Или не найдется?

Было время, когда в «Сиэтле» в Западной хоккейной лиге Дельнов набирал очков больше, чем Мэтью Барзал – будущий обладатель Колдер Трофи. Александр выступал на ЮЧМ в 2012 году вместе с Ничушкиным, Задоровым, Береглазовым, Слепышевым, Мироновым, был выбран выше Прохоркина и Гусева, а вскоре дебютировал в АХЛ в «Сан-Антонио». В тренировочном лагере «Флориды» Дельнов после успешных выставочных матчей входил в число нападающих, на которых рассчитывал тренерский штаб, но в итоге контракт Александру не предложили из-за плохой физической готовности, и игрок вернулся в Россию. И начались странствия по российским лигам, городам и весям: Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, Хабаровск, Дмитров, Сочи, Питер, Тверь, Воскресенск, Цзилинь, Пермь.

Лишь спустя годы выяснится, что Дельнова подвёл агент – несмотря на недовольство физической формой Александра, «Флорида» предлагала стороне хоккеиста двусторонний контракт, но до игрока данную информацию почему-то не довели. Летом Дельнов прошёл просмотр в «Адмирале» и недавно провёл первые официальные матчи за «моряков», но в основном выступает за «Ермак» в ВХЛ. Дельнову всего 25 лет, и он не теряет надежды на возвращение в Северную Америку. Надо доказать, что «Флорида» не ошиблась с выбором: например, Николай Прохоркин уже дебютировал за «Лос-Анджелес», а ведь семь лет назад именно «Кингз» планировали задрафтовать Дельнова, но в последний момент передумали.

н. Даниил Жарков (1994)

Драфт-2012 – «Эдмонтон Ойлерз» (91-й номер)



Где сейчас: «Динамо» (Санкт-Петербург), ВХЛ



Габаритный форвард блистал не только на площадке, но и за её пределами: вскоре после драфта 18-летний Даниил дал мощное интервью, в котором заявил, что считает себя канадцем, не хотел бы играть в российский хоккей и жить в России и вообще обожает гамбургеры. Получилось настолько резонансно, что затем Жаркову пришлось оправдываться и недоумевать от количества гневных комментариев. Даниил не жалел никого: досталось супам (а конкретно борщу), английскому языку (неточность перевода), российским хоккеистам (а именно Радулову за нежелание играть в тело), североамериканским журналистам (действительно, вопросы про отъезд в КХЛ звучали как издёвка), интернету (он стал «грязным»). Жаркова стали сравнивать с печально известным Кириллом Кабановым, а тут ещё и отец, как назло, на матч Россия – Канада пришёл в куртке с надписью «Канада». После сезона-2012/13, когда Жарков неплохо выступал за «Белльвиль» и от звонка до звонка отыграл на МЧМ-2012 (Кучеров, Якупов, Григоренко, Хохлачёв и так далее), пришлось возвращаться в Россию. В «Торпедо» Жарков отправлялся как на войну, цитируя маршала Жукова: «Боюсь я только медведей. А они живут в тайге».



Неизвестно, какие страхи одолевали Жаркова в КХЛ, но в «Торпедо» форвард за 64 матча набрал лишь пять очков, часто выступал за «Саров», а сезон-2015/16 полностью пропустил из-за серьёзной травмы. Канадский стиль не помог нападающему остаться в КХЛ, и вот уже третий сезон подряд Даниил выступает за питерское «Динамо», с которым завоевал Кубок Петрова. Не до «Эдмонтона».

Фото: photo.khl.ru

Драфт-2009 – «Монреаль» (109-й номер)



Где сейчас: «Трактор» (пробный контракт)



К сожалению, Александр – типичный пример физически крепкого и мощного хоккеиста, который на юниорском и молодёжном уровнях был одним из лучших, а во взрослом хоккее, кроме габаритов, больше ничем и не выделяется. Уже в 18 лет Авцин проложил себе путь мускулами в основу московского «Динамо», где выступал весьма недурно и набрал 9 очков в 30 матчах. Далее поездка в «Монреаль» — Авцин не боялся, что его могут отправить в «Гамильтон», как Павла Валентенко тремя годами ранее, и был готов ждать своего шанса в АХЛ годами (Александр отмерил себе три-четыре сезона), как Томаш Плеканец или Майк Каммалльери, которых игрок привёл в пример.

Авцин слово сдержал и вернулся в Россию ровно через три года, отыграв в «Гамильтоне» более 100 матчей. Почти сразу же оказался в Липецке, затем сезон в Пензе, а там и наконец-то КХЛ – «Динамо», «Северсталь» и «Нефтехимик», где наконец-то разжился голами (в КХЛ Авцин не забрасывал более пяти лет). Неудивительно, что именно при Андрее Назарове Авцин расцвел, в сезоне-2017/18 забросил 12 шайб (лучший результат в карьере), но дальше в Нижнекамске не заладилось ни у Назарова, ни у Авцина. ЦСК ВВС и расторжение контракта – «Нефтехимик» уже успел дважды обыграть СКА и войти в восьмёрку, а Авцин получил неожиданное предложение из погружающегося на дно турнирной таблицы «Трактора». Подумать только, какие люди уходили в 2009 году в четвёртом раунде драфта вместе с Авциным – Сизикас, Савар, Экхольм, Маркус Фолиньо, Ватанен, Чиарот.

в. Александр Печурский (1990)

Драфт-2008 – «Питтсбург» (150-й номер)



Где сейчас: «Металлург» (Новокузнецк), ВХЛ



Александр защищал ворота юниорской сборной на двух чемпионатах мира (2007, 2008) и завоевал золотые и серебряные медали. Правда, Печурский на непробиваемую стену не походил (на обоих турнирах процент отраженных бросков составил меньше 90%), поэтому в «Металлурге» юному таланту и проспекту «Питтсбурга» не доверяли. В Северной Америке Печурский выступал в Западной Хоккейной Лиге за «Трай-Сити». По словам Печурского, было скучно, делать нечего, сидишь в интернете, тренируешься, да играешь.

Печурский: сыграл в матче НХЛ – мечта сбылась Карьере Александра Печурского мог бы позавидовать любой перспективный вратарь КХЛ. Дважды этот молодой человек выигрывал медали юниорского чемпионата мира – золотую и серебряную.

Праздный ход жизни (с перерывами на хоккей) Печурского прервали внезапные новости из стана «Питтсбурга» в январе 2010 года — Флери и Джонсон травмировались, и Джону Карри нужен был сменщик. В «Пингвинз» решили не искать разнорабочих вроде бухгалтера из Чикаго, и экстренно вызвали из юниорской лиги Печурского (основной причиной также было то, что Александр находился неподалёку от Ванкувера, с которым предстояло сыграть «пингвинам»). Дали контракт на одну игру и посадили на лавку в амуниции Флери – экипировка Печурского стандартам НХЛ не соответствовала. И надо же: к 25-й минуте «Ванкувер» забросил пять шайб, и тренерскому штабу ничего не оставалось, как бросить в бой Печурского. Александр потрудился на славу – за оставшееся время пропустил всего один гол, отразил 12 бросков и стал третьей звездой матча.



На этом сказка Печурского, увы, закончилась – в юниорской лиге через год его выставили на драфт отказов (уже не проходил по возрасту), а новое соглашение с «Питтсбургом» не принесло Александру ровным счётом ничего, ни единой игры в фарм-клубе, не говоря уже о НХЛ. После возвращения в Россию Печурский зацепил Кубок Гагарина с «Металлургом», отыграл три сезона в «Амуре», вытащил в плей-офф «Ценг Тоу», не справился с этой задачей в усть-каменогорском «Торпедо», а сейчас, как выразился сам вратарь, отвратительно начал чемпионат в Новокузнецке. Как говорил Александр несколько лет назад, его подводит лишний вес, нужно постоянно его сбрасывать, чтобы становится быстрее и резче. Ничего, если у «Питтсбурга» произойдёт форс-мажор, то они знают, к кому обратиться.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Драфт-2010 – «Лос-Анджелес» (158-й номер)



Где сейчас: «Металлург» (Новокузнецк), ВХЛ



МЧМ-2011. Вы наверняка помните его. Третий период. Игрок новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын забрасывает вторую шайбу в ворота канадцев и сокращает разрыв до минимума. Чудо, праздник, фильмы, Новый год, Кицын третий бомбардир сборной после Тарасенко и Кузнецова – вы готовы закрыть глаза и хлопнуть в ладоши? Хлоп – прошло восемь лет, а Кицын в Новокузнецке. Как же так?

Золотая молодёжь МЧМ-2011. Что стало с чемпионами Баффало Канада до сих пор в шоке от того финала.

Про Кицына сказано много, и, наверное, как только начинают вспоминать нераскрывшихся талантливых юниоров, Максим приходит на ум одним из первых. Как утверждает сам хоккеист, он никогда не был скоростным игроком, а брал своё за счёт работоспособности и «физики». Кицын никого не обвиняет в своих проблемах и, судя по его словам, поворотным моментом в его карьере стал период после МЧМ: сезон в Лиге Онтарио Максиму на пользу не пошёл, а в «Кузне» Максим не сработался с тренерским штабом. АХЛ, Лига Восточного Побережья, одно время Максим часто дрался и набрал за «регулярку» в «Онтарио» в ECHL 155 минут штрафа (Кицын как-то сам посчитал, что подрался более 15-ти раз) – в НХЛ Максим так и не сыграл. После возвращения в Россию ни в «Торпедо», ни в «Адмирале» Кицын не закрепился (последний раз Максим забрасывал в КХЛ за «Кузню» в том самом 2011-м году), стал обладателем Кубка Петрова в «Сарыарке» и вновь вернулся в Новокузнецк. В нынешнем сезоне Кицын уже набрал 21 очко в 17 матчах и является одним из лучших бомбардиров лиги – может, всё только начинается?

Кицын: никого не хочу винить, к Тарасенко и другим ребятам белая зависть Чемпион мира среди молодёжи Максим Кицын, находящийся на просмотре в «Адмирале», откровенно рассказал о своей карьере.