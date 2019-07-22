Просмотровый контракт – это, в первую очередь, шанс. Шанс для игрока получить работу и не пропустить сезон, а в крайнем случае заслужить хороший отзыв и трудоустроиться в другом месте. Клуб ничего не теряет, пробное соглашение разрывается без последствий. Тем тяжелее: уже на сборах и в контрольных матчах, когда закладывается «физика» и нарабатывается тактика, нужно показывать свой максимум, чтобы заполучить полноценный контракт и место в команде. Сейчас в КХЛ на просмотре в разных командах находится порядка 50 хоккеистов, и среди них есть личности, у которых за плечами не только богатая, но и успешная карьера.

Александр Дельнов («Адмирал») (1994 г.р)

Последний клуб: «Молот-Прикамье» (ВХЛ)

Почему на просмотровом контракте: Пример хоккеиста, который после успехов на юниорском уровне не смог себя проявить во взрослом хоккее. ЮЧМ, драфт в НХЛ (в 2012 году был выбран выше Прохоркина и Гусева), потрясающая результативность в «Сиэтле» в юниорской Западной Лиге (112 очков за два сезона), дебют в АХЛ за «Сан-Антонио», НХЛ совсем близко и… следите внимательно. «Югра», «Амур», «Звезда-ВДВ», «Дизель», «Сочи», «Динамо СПБ», «ТХК», «Химик», «Ценг Тоу», «Молот-Прикамье». Как отмечает сам хоккеист, он поторопился ϲ возвращением в Россию и мечтает вернуться «в то время». Не в Дмитров ϲ Пензой.

Как может усилить клуб: Дельнов в бедствующем «Молоте» был одним из лидеров, и, кажется, именно в Перми вспомнил, что в его жизни когда-то была «Флорида», набрав 26 очков (личный рекорд на высшем уровне). Александра на протяжении всей карьеры подводит игра в обороне (даже в лучшие молодежные годы Дельнов улетал в далекий минус). Но у «Адмирала» сейчас, откровенно говоря, состав настолько средний, что техничный Дельнов со своими огрехами может заиграть в первом звене ϲ гарантированным большинством. Александру всего 25 лет, карьера отнюдь не потеряна, и если во Владивостоке он получит контракт и выведет результативность на уровень «Молота» – на матче «Локомотив» — «Адмирал» скауты «Флориды» будут следить не только за Григорием Денисенко.

Александр Дельнов Фото: photo.khl.ru

Александр Панков «Амур» (1991 г.р)

Последний клуб: «Торос» (ВХЛ)

Почему на просмотровом контракте: Обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» в чемпионский сезон лихо ворвался в звёздную команду, забросил в первом же матче, но в основном играл в «Толпаре». С возрастом тенденция продолжилась, только теперь Александра отправляли в ВХЛ, и в своей насыщенной карьере лишь один сезон Панков провел полностью в КХЛ, в «Автомобилисте» (он и стал самым успешным для хоккеиста). Где только не побывал габаритный форвард: «Торос», «Барс», питерское «Динамо», а в последний сезон Панков зацепил «Ладу». Лучшие годы остались, похоже, в Уфе и Екатеринбурге. Всего лишь пять шайб и ноль в плей-офф. Причем тут Хабаровск и КХЛ?

Как может усилить клуб: «Амур» в прошлом сезоне финишировал последним в Восточной конференции, а состав нападения стал ещё слабее: в «Авангард» перешли Дедунов и Пьянов. Даже пришлось продлевать контракты ϲ Величкиным и Кацубой, подписывать Капитурова из усть-каменогорского «Торпедо». Почему бы в таком случае не дать шанс проверенному и заслуженному Панкову? С ним в плей-офф вышел даже «Витязь», а «Салават» выиграл единственный Кубок Гагарина. В Хабаровске одного Гулявцева для чуда явно мало, а тут такой талисман. Да и в «Соколе» Александр ещё не играл.

Александр Матерухин («Динамо Мн») (1981 г.р)

Последний клуб: «Югра» (ВХЛ)

Почему на просмотровом контракте: Снайпер, которому подносят снаряды, а он их отправляет по назначению. Как в чемпионате Белоруси, так и в КХЛ. Некогда игрок сборной Украины в минское «Динамо» попал в 32 года, забросил 14 шайб, а в следующем году стал лучшим снайпером последнего Кубка Надежды (6 голов). В сезоне-2016/17 при Крэйге Вудкрофте Александр решил, что перед ним соперники вроде солигорского «Шахтера» и жлобинского «Металлурга» и набрал 37 очков (22+15), и минское «Динамо» в последний раз на данный момент вышло в плей-офф. Вудкрофт ушел, а вслед за ним и результативность – 0 голов в 25 матчах, «Молодечно», «Шахтер», вылет сборной в Дивизион Б, «Югра». Сборная вернулась в элиту уже без Александра.

Как может усилить клуб: Вернулся Вудкрофт – вернули и Матерухина, пусть и на пробный контракт. Прошлый сезон в «Югре» у Александра вышел относительно неплохим (35 очков), несмотря на провал в плей-офф. Если Матерухин выдаст что-то близкое к показателям сезона двухлетней давности – никто и не посмотрит в его паспорт. В обновленном минском «Динамо» Матерухин может стать настоящим вожаком вместе ϲ братьями Костицыными.

Давид Бондра («Куньлунь Ред Стар») (1992 г.р)

Откуда пришел: «Попрад» (Словакия)

Почему на просмотровом контракте: Потому что одной знаменитой фамилии пока мало. Но надо отдать должное Давиду – в «Попраде» он набрал 35 очков, съездил на домашний чемпионат мира и отметился заброшенной шайбой. Не так круто, как отец, но тоже неплохо.

Как может усилить клуб: Поднятием интереса. В «Куньлуне» есть сын Челиоса, теперь будет сын Бондры. Интересно посмотреть на сыновей знаменитых хоккеистов, пусть и в Китае. Да и кто знает, как у статусных североамериканцев пойдет в КХЛ, для глубины он точно не помешает, да и в фарме у «Куньлуня» хоккеисты на данный момент отсутствуют.

Кто обидит китайцев – точно получит от него по лицу. Новый тафгай в КХЛ Есть один повод следить за матчами «Куньлуня». Гарет Хант бьёт рекорды по штрафным минутам и готов играть за сборную Китая.

Мартин Бакош («Адмирал») (1990 г.р)

Последний клуб: «Сочи»

Почему на просмотровом контракте: Видимо, во Владивостоке не поверили своему счастью и не решились пока дать полноценный контракт Мартину, чтобы не сглазить. Буквально в прошлом сезоне словак пытался закрепиться в финалисте Кубка Стэнли «Бостоне», в итоге играл в АХЛ в «Провиденсе». Приехал в «Сочи», сходу выбил 15 очков, в плей-офф добавил еще одну шайбу. Один из лучших форвардов «Куньлуня» Юрзинова (22 очка), заслужил ассистентскую нашивку, забросил в единственном китайском плей-офф «Металлургу». Становился лучшим снайпером Лиги чемпионов в составе «Либереца» в сезоне-2017/18. В это сложно поверить прямо сейчас, но он даже успел сыграть за «Слован» в плей-офф КХЛ.

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Как может усилить клуб: Бакош уже на предсезонных матчах ϲ «Ермаком» наигрывается в первом звене ϲ Юнгом и Вихаревым, что говорит ο доверии. «Адмирал» Мартин усилит точно и полноценный контракт – скорее всего, лишь вопрос времени. Бакош, Дельнов, Ломако, Олкинуора – может, «Адмирал» и средний, но наверняка он уважать себя заставит.

Мартин Бакош Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

Дмитрий Мегалинский («Северсталь») (1985 г.р)

Последний клуб: «Северсталь»

Почему на просмотровом контракте: По ходу прошлого сезона перешел из «Кузни» в «Северсталь», стабильно попадал в состав, смог забросить СКА. Мегалинский – довольно известный по российским меркам защитник, 114-килограммовый тяжеловес, около пятисот игр в КХЛ отыграл за «Витязь», «Спартак», «Автомобилист», «Кузню». Он не вписывался в концепцию молодой череповецкой обороны – самым старшим игроком в данной линии является 25-летний Либор Шулак. В межсезонье его агент пытался найти другие варианты, но в Череповце решили дать Мегалинскому шанс.

Как может усилить клуб: Опытом. Средний возраст защитников череповчан и правда несколько смущает. Конечно, это здорово, когда в первых рядах молодежь (особенно местная), да и Дмитрий не топ-защитник, которому уже явно не хватает скорости. Однако ϲ той ролью, которая у него была в прошлом сезоне (третья пара по 10-13 минут), ветеран должен справиться и подменять молодых, если у них не пойдет игра.

Дмитрий Казионов («Нефтехимик») (1984 г.р)

Последний клуб: «Северсталь»

Почему на просмотровом контракте: Обладатель трёх Кубков Гагарина, проведший более 800 матчей в Суперлиге и КХЛ, фактически пропустил прошедший сезон, проведя лишь две игры за «Северсталь» и травмировался. Даже сделать ничего не успел, контракт ϲ ним сразу расторгли. Да и предпоследний сезон не сложился: московское «Динамо» не попало в плей-офф, а Дмитрию иногда не находилось место в составе. Когда-то он действительно был прекрасен: мощный форвард оборонительного плана, взращенный мэтрами Петром Воробьёвым и Зинэтулой Билялетдиновым, уровня сборной России. Кубки Гагарина, Евротур, даже «Тампа-Бэй» драфтовала – отличная карьера. Правда, давно это было.

Как может усилить клуб: Дмитрий уже играл под руководством Буцаева в «Сочи», и Вячеслав Геннадьевич знает, как его правильно использовать. Казионов не хочет останавливаться, год назад говорил, что трёх кубков ему мало, хочется ещё. Но тут уж, как говорится, не до жиру, вряд ли «Нефтехимику» достаточно одного желания Барулина. Брат Денис, ϲ которым они совсем недавно вместе играли в «Металлурге», также в «Нефтехимике».

Евгений Коротков («Нефтехимик») (1987 г.р)

Последний клуб: «Локомотив»

Почему на просмотровом: Отличный центр для боттом-6. Больше четырёх шайб за сезон не забивал, бегать, бороться, иногда втыкаться, блокировать – что ещё нужно? Правда, вот уже второй сезон не ладится у стокилограммового гиганта: если в прошлом году чемпионат для Евгения стартовал в октябре, то в этом пока что лишь просмотровый контракт, заключенный совсем недавно. Пик карьеры Короткова – финал Кубка Гагарина против «Металлурга» в составе «ЦСКА». Затем «Нефтехимик», обмен в «Салават Юлаев», в котором Евгений был стабильно игроком основы на протяжении двух сезонов, «Северсталь» и приглашение в «Локомотив». Квартальнов еще ϲ «армейских» времен доверял Короткову, и Евгений в одной из игр впервые за 10 лет вышел в первом звене. Остаться в клубе это не помогло ни тому, ни другому.

Как может усилить клуб: Дм. Казионов – Коротков — Шиксатдаров – это готовое четвертое звено, которое просто задавит любого на входе в зону. Не факт, что до чужой хватит сил добраться, но основную задачу выполнят. Буцаев сетовал на недостаток центров, тем удивительнее, что Евгения не взяли на сборы в Финляндию. Неужели не подошел?

Евгений Коротков Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Александр Рыбаков («Нефтехимик») (1985 г.р)

Последний клуб: «Трактор»

Почему на просмотровом контракте: Революцию в Челябинске Рыбаков не пережил, покинув клуб, как и еще 20 хоккеистов. Кто-то до сих пор, как Дугин, Никитин, Энлуд и так далее, без работы. Да, Рыбакову повезло не так, как Полыгалову («Динамо») или Судницину («Авангард»), но пробное соглашение – это лучше, чем ничего. Лучшим для центрфорварда стал сезон в «Тракторе», причем именно тот, когда челябинцы в последний раз не вышли в плей-офф (15/16). Затем была игра за идею в «Динамо», и возвращение в «Трактор» Гатиятулина, где Рыбаков зацепил «бронзу». Стал терять в скорости, но, несмотря на это, в паре ϲ Семеном Кокуевым был незаменим в спецбригаде меньшинства. Теперь у «Трактора» другие герои, а Александр будет пробиваться в «Нефтехимик».

Как может усилить клуб: Рыбаков и Коротков решат проблему центров для третьего-четвертого звена. Тем более, Рыбаков стабильно набирает 14-15 очков, даже способен выходить в большинстве, если понадобится.

Максим Игнатович («Нефтехимик») (1991 г.р)

Последний клуб: «Сибирь»

Почему на просмотровом контракте: Потому что в Новосибирске устали терпеть ошибки Максима. В его пользу говорило многое: местный воспитанник, вся карьера в «Сибири», защитник-исполин, даже играл за сборную на Евротуре, стал одним из символов бронзовой команды Скабелки. Но три невыхода в плей-офф, запредельное количество потерь, обрезов, нелепых удалений, когда новосибирцев от заветной восьмерки отделяло одно-два очка – пора было что-то менять. «Без Сибири меня не было бы», — правильные слова Максима при расставании ϲ родным клубом. Но теперь они по отдельности, лишь дивизион Харламова роднит их. Пока.

Как может усилить клуб: На самом деле, Максим – крепкий праворукий оборонец в самом расцвете сил, которому всего лишь 28. В компании Чуркина, Рясенского, Захарчука, Игнатович точно должен выдержать конкуренцию и закрепиться в основном составе. За голову бы взяться, особенно во время игры, можно и на вторую пару рассчитывать.

Максим Игнатович Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

Последний клуб: «Амур»

Почему на просмотровом контракте: Просто вдумайтесь: Атюшов начинал карьеру в Суперлиге в «Крыльях Советов» в сезоне-96/97. Вообще, Виталий лишний раз в представлении не нуждается. Расписывать его награды и достижения было бы уместно, если бы он завершал карьеру. Но Виталий здоров, бодр и полон сил, поэтому оцениваем его как действующего хоккеиста. Четыре года в «Амуре», три года капитанства, один выход в плей-офф. Даже в провальном последнем сезоне положительный показатель полезности (+11). Но скорости, как и плотного броска, не осталось вообще. Атюшов старается на опыте правильно выбирать позицию, верно расположиться, но если хоть на мгновение запоздать – более молодые не простят, все-таки возраст дает ο себе знать, а таких «мгновений» ϲ каждым сезоном становилось больше и больше. Возможно, это не так бросалось в глаза в «Амуре», где привозили все – от Йордана до Камалова.

Как может усилить клуб: Вообще, у «Нефтехимика» интересная концепция на предсезонке – очень много именитых и зубастых «волков» на просмотре, но в стаю их еще не приняли, доказать надо, что клыки еще не сточились, а ноги кормят. У Атюшова самая сложная ситуация: в обороне и молодых, и опытных хватает, места в основе хватит не всем. Пайгин — Сергеев, Шарипзянов — Игнатович, Брынцев — Рясенский, Волгин — Захарчук, Чуркин — Семёнов – куда тут влезть? Тем не менее, Виталий в Финляндию ϲ командой поедет. Авторитет, опыт, положительный показатель полезности, зажигательные танцы – Атюшов не подведет.

«Амур» — «Трактор»: Атюшов отпраздновал гол танцем из игры Fortnite

Последний клуб: «Нефтехимик»

Почему на просмотровом контракте: Одни скажут: три Кубка Гагарина, отличный хоккеист, который бьётся и борется, а иногда и забивает неплохими бросками, которым каждое лето ϲ завидным постоянством интересуется «Флорида» (в этом году не до Ярослава, Дельнов до КХЛ добрался). Другие скажут: лишение прав, штрафы, алкоголь, дебошир. И те, и другие будут правы. Только вот запоминается последнее: «Спартак» — «Нефтехимик» -дебош в гостинице. Про игру Косова как-то и забыли. В Челябинске вспомнили. Вышла забавная история: клуб уже объявил ο подписании полноценного контракта ϲ Косовым, но затем стало известно, что соглашение остается пробным. Дескать, до первого замечания.

Источник: «Нефтехимик» расторг контракт с Косовым после дебоша в отеле

Как может усилить клуб: Ярослав в прайме – стокилограммовый энерджайзер, который способен приносить пользу «Трактору» в четвёртом звене и в меньшинстве. На открытой тренировке попал совсем уж в странное сочетание ϲ Карлиным и Поповым, вряд ли данную тройку стоит воспринимать всерьез. Ясно одно: на Косова рассчитывают, все зависит от него.

Ярослав Косов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Михаил Анисин («Сочи») ( 1988 г.р)

Последний клуб: «Чиксереда» (Румыния)

Почему на просмотровом контракте: Удивительный хоккеист. Талантливый. Помимо того, что умеет здорово петь (Майоне напрягся), обладает уникальными способностями: так, город-миллионик легко превращался в деревню, генеральный директор устраивался продавцом телевизоров, тренер команды-победителя просто становился никем, больница преображалась в боксерский ринг, а кухня в полноценный квартирник ϲ участием знаменитых хоккеистов. Бывало, броски превращались в голы, голы в очки, очки в Кубок…

Как может усилить клуб: Анисину всего 31 год. Ещё играть и играть. Последний удачный год (26 очков) у Михаила был в сезоне-15/16 как раз в «Сочи» при Буцаеве (странно, как Анисин не оказался в «Нефтехимике»). Никита Щитов не нарадуется на то, что Анисин вновь в клубе. Еще бы тренерский штаб и руководство порадовать своим примерным поведением, а, может, вслед за этим и статистика прежняя вернется. Анисин – правый край, а, как говорилось выше, у «Сочи» на этой позиции есть количество, но страдает качество. Михаил может его подтянуть, если вспомнит, как это делается, конечно, при всем уважении к Румынии.