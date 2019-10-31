Русский богатырь разбушевался! Задоров хотел перебить всю команду соперника

Защитник «Колорадо» чуть не пробил игроком «Флориды» борт. Его хотели наказать и стали провоцировать.

Никита Задоров продолжает быть одним из самых «горячих» хоккеистов «лавин». Не успели болельщики позабыть его перепалку с Миланом Лучичем из «Калгари», как Задоров отличился вновь. В домашнем матче с «Флоридой Пантерз» он вывел из строя форварда соперника.

Пострадавшим от действий Задорова стал форвард «пантер» Джейс Гаврилюк, который активно «задирал» россиянина весь матч. В середине третьего периода Гаврилюк попал под зубодробительный силовой приём Никиты, проведённый по всем правилам. Арбитры не усмотрели в действиях Задорова нарушения, а Гаврилюк далеко не сразу смог подняться со льда, а уходя в раздевалку, держался за травмированное плечо.

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Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Счёт к тому моменту был 3:1 в пользу «Колорадо», и играть оставалось чуть больше 13 минут. Поступок Задорова болельщикам «Колорадо» можно было бы оценить только с положительной стороны, но вышло так, что Никита невольно разбудил во «Флориде» жадных хищников, и в результате этого игра перевернулась.



Пять минут спустя Задоров поддался на провокации Драйдена Ханта, а перед тем как подраться, зачем-то ударил соперника клюшкой. Уходя в раздевалку, Никита что-то активно показывал и говорил скамейке запасных «Флориды», на языке жестов обещая разобраться с каждым.

В результате этого «Колорадо» остался в меньшинстве (Задорову дали дополнительных двухминутный щтраф за удар клюшкой), и этот численный перевес реализовал Александр Барков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэди Треттенеро.

Почувствовав уверенность, «Флорида» ещё добавила, и за полторы минуты до окончания основного времени Джонатан Юбердо сравнял счёт, а на 29-й секунде овертайма он же принёс «пантерам» победу.

Статистика Никиты Задорова

«Задоров провёл потрясающий силовой приём. Но в следующую смену соперник «пришёл» за ним, а он поступил глупо, ответил. Это усугубилось спорным решением судьи дать ему две минуты», — отметил обозреватель Denver Sports Эй Джей Хэйфли. «Да, две дополнительные минуты штрафа Задорова стоили команды дорого. Именно благодаря этому «Флорида» сократила отставание в счёте. Такое поведение Никиты не поможет ему в отношениях с главным тренером Джаредом Беднаром», — добавил журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер.