Русский богатырь разбушевался! Задоров хотел перебить всю команду соперника

Никита Задоров продолжает быть одним из самых «горячих» хоккеистов «лавин». Не успели болельщики позабыть его перепалку с Миланом Лучичем из «Калгари», как Задоров отличился вновь. В домашнем матче с «Флоридой Пантерз» он вывел из строя форварда соперника.
Пострадавшим от действий Задорова стал форвард «пантер» Джейс Гаврилюк, который активно «задирал» россиянина весь матч. В середине третьего периода Гаврилюк попал под зубодробительный силовой приём Никиты, проведённый по всем правилам. Арбитры не усмотрели в действиях Задорова нарушения, а Гаврилюк далеко не сразу смог подняться со льда, а уходя в раздевалку, держался за травмированное плечо.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Счёт к тому моменту был 3:1 в пользу «Колорадо», и играть оставалось чуть больше 13 минут. Поступок Задорова болельщикам «Колорадо» можно было бы оценить только с положительной стороны, но вышло так, что Никита невольно разбудил во «Флориде» жадных хищников, и в результате этого игра перевернулась.
Пять минут спустя Задоров поддался на провокации Драйдена Ханта, а перед тем как подраться, зачем-то ударил соперника клюшкой. Уходя в раздевалку, Никита что-то активно показывал и говорил скамейке запасных «Флориды», на языке жестов обещая разобраться с каждым.
В результате этого «Колорадо» остался в меньшинстве (Задорову дали дополнительных двухминутный щтраф за удар клюшкой), и этот численный перевес реализовал Александр Барков.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэди Треттенеро.
Почувствовав уверенность, «Флорида» ещё добавила, и за полторы минуты до окончания основного времени Джонатан Юбердо сравнял счёт, а на 29-й секунде овертайма он же принёс «пантерам» победу.
«Задоров провёл потрясающий силовой приём. Но в следующую смену соперник «пришёл» за ним, а он поступил глупо, ответил. Это усугубилось спорным решением судьи дать ему две минуты», — отметил обозреватель Denver Sports Эй Джей Хэйфли. «Да, две дополнительные минуты штрафа Задорова стоили команды дорого. Именно благодаря этому «Флорида» сократила отставание в счёте. Такое поведение Никиты не поможет ему в отношениях с главным тренером Джаредом Беднаром», — добавил журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер.
- 31 октября 2019
-
10:01
-
09:45
-
09:26
-
09:01
-
08:46
-
08:33
-
08:30
-
08:12
-
07:41
-
07:38
-
07:05
-
07:01
-
06:38
-
06:29
-
06:11
-
06:03
-
05:51
-
05:18
-
04:48
-
00:00
- 30 октября 2019
-
23:58
-
23:58
-
23:45
-
23:30
-
23:11
-
23:07
-
22:53
-
22:28
-
22:21
-
22:10
-
21:56
-
21:53
-
21:45
-
21:43
-
21:28