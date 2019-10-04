«Задоров получил «удар сосунка»? Что пишут в Америке о наших в НХЛ

Второй игровой день регулярного чемпионата НХЛ вместил в себя множество событий, участниками которых стали и российские легионеры. Эти эпизоды не остались без оценок со стороны североамериканских репортёров.

«Задоров не был заинтересован в танце»

Скандальный эпизод, произошедший в матче между «Колорадо» и «Калгари», когда повздорили Никита Задоров и Милан Лучич, не остался без внимания заокеанских журналистов.



«Удар, который нанёс Милан Лучич по лицу Никиты Задорова в конце второго периода, — это то, что покажут в роликах на всех телеканалах. Но это был только первый удар от «Колорадо» Задорова под дых «Калгари» в этот вечер. Играя на волне эмоций, «лавины» начали сезон именно с той отметки, на которой закончили разборки с «Калгари» прошлой весной, когда выбили «огоньков» из плей-офф в пяти матчах. За первый период «Колорадо» превзошёл соперников по броскам — 14-3, и «Флэймз» остались на плаву только благодаря вратарю Риттиху.

В конце второго периода высоченный Задоров припечатал крошечного Остина Чарника, что вызвало ярость Милана Лучича. Россиянин, не заинтересованный в том, чтобы драться, пытался удержать Лучича, прежде чем тот нанёс ему несколько ударов в лицо. Этот фейерверк напоминал сцену в матче открытия в прошлом году, когда Эрик Гудбрансон безрассудно ударил Диллона Дюбе, спровоцировав драку. В обоих случаях это заканчивалось печально для мстителей: Лучича удалили как зачинщика, а Трэвис Хамоник год назад вообще получил несколько переломов лицевой кости, что стоило ему длительного восстановления. В то же время игроки «Калгари» отметили, что этот момент помог им переменить ход игры и начать действовать лучше», — отметил обозреватель канадского портала Sportsnet Эрик Фрэнсис.

Задоров получил по лицу и отказался от драки. Американцы назвали его трусом Они хотели увидеть бой двух великанов НХЛ. Но россиянин терпел и ждал, пока Лучича остановят судьи.

«Почти шесть месяцев «огоньки» ждали, чтобы отомстить команде, которая вытурила их из плей-офф. А как только начался матч, ждали почти восемь минут, пока случится первый бросок по воротам. Первый матч нового сезона стал скорее повторением игры сезона старого — «Калгари» не сумел найти нужные аргументы против «Колорадо». Милан Лучич сбросил перчатки после того, как Остина Чарника уложили вдоль борта, но Никита Задоров не очень интересовался «танцем». Да, одно поражение — не повод для паники, но хоккеисты «Флэймз» не смогли стереть плохие воспоминания об этом сопернике, которого последний раз видели на рукопожатии в апреле», — отмечает автор Calgary Sun Уэс Гилбертсон.



«В обмен Джеймса Нила и Милана Лучича всё ещё трудно поверить. Но если Нил тихо дебютировал за «Эдмонтон» в первом победном матче, то Лучич был более заметен. Единодушного мнения о том, что Лучич оказывает положительное влияние на команду, вы не найдёте. После того как Никита Задоров сделал сильный силовой приём против Остина Чарника, Лучич попытался подраться. Он ударил Задорова, который, похоже, этого не ожидал.



Был ли это «удар сосунка»? Или Лучич просто поддерживал своего партнёра по команде? Или нечто среднее? В любом случае Лучичу выписали большой штраф и удалили до конца, а Задорову несколько странно выписали пять минут за драку. Объективно, Лучич подвёл команду, оставив «Калгари» в меньшинстве. Субъективно можно говорить, что «огоньки» пытались послать сопернику месседж, что нельзя наносить такие удары», — отметил Джеймс О'Брайен из NBC Sports.

«Кучеров сказал Сергачёву: сейчас ты лучший бомбардир НХЛ!»

Флоридское дерби между «Тампой» и «Флоридой» также было в центре внимания хоккейных обозревателей.



«На этот раз «Тампа» нашла способ разгадать Сергея Бобровского. Царствующий MVP Никита Кучеров забил гол и сделал одну результативную передачу, а Ондржей Палат смог решить исход встречи в третьем периоде, «сломав» ничейный счёт. «Молнии» преодолели свою неаккуратную игру и испортили первый матч за «пантер» для Бобровского — двукратного обладателя «Везины», который может превратить «Флориду» в команду плей-офф. Интересно, что наставник «Лайтнинг» Джон Купер заявил, что персонально к противостоянию с Бобровским никак не готовился, хотя «Коламбус» Сергея в прошлом сезоне выбил «Тампу» из розыгрыша Кубка Стэнли», — пишет автор АР Фред Гудолл.

Кучерова чуть не воткнули головой в борт! Наши ребята такое не прощают Россиянин чудом не получил травму в первом матче сезона после грязного удара Трочека.

«Наконец-то закончилось межсезонье и начался новый сезон, который позволит избавиться от прошлого, как змее от мёртвой кожи. Фанаты приветствовали игроков «Тампы», тренер Джон Купер получил громкий клич: «Ку-у-п!» и множество аплодисментов. Как сказал перед началом игры Стивен Стэмкос, не важно, первый матч ты проводишь за карьеру или 990-й — начало сезона всегда сопровождается «бабочками в животе».



Михаил Сергачёв закончил этот вечер с тремя передачами. Прежде чем хоккеисты «Лайтнинг» узнали, что Мика Зибанеджад набрал 4 очка за «Рейнджерс», Кучеров сказал Сергачёву, что тот вышел в лучшие бомбардиры НХЛ. Михаил ответил, что у «больших парней» было достаточно времени, чтобы смириться с этим фактом. «Молнии» генерировали много хороших моментов, смогли получить преимущество и удержать его. Куперу не понравились удаления и потери шайбы, но он признал, что здесь сработал фактор домашнего начала сезона, все очень хотели выиграть. Словом, «молнии» вернулись», — пишет Диана Нирхос из Tampa Bay Times.

«Панарин работает в отборе, многие звёзды этим не занимаются»

Первый гол Артемия Панарина за «Рейнджерс» в победном матче против «Виннипега» оказался ожидаем многими корреспондентами, но россиянин всё равно заработал себе самые положительные отзывы.



«Суматоха и ожидания наконец-то закончились, а «Рейнджерс» смогли драматично выиграть в матче открытия против «Джетс». Артемий Панарин забил гол и сделал одну результативную передачу, это были очки человека с $ 82 миллионами в кармане. Гол и две передачи сделал человек, которому, вероятно, предстоит получить больше игрового времени в команде, чем любому другому — речь о Джейкобе Трубе. 18-летний Каапо Какко сыграл хладнокровно и стабильно, что противоречит его возрасту. А от Мики Зибанеджада было потрясающее впечатляющее шоу — гол и три передачи, что могло бы его сделать капитаном команды де-факто.



Матч получился очень интересным. Темп был таким же безумным, как игра «Рейнджерс» в обороне. Наставник Дэвид Куинн сказал, что победа была далёкой от красоты картин Пикассо, и это сущая правда. В этом сезоне «Рейнджерс» будет переживать много проблем с ростом, потому что много новобранцев и молодых игроков. Вероятно, в подобных матчах «синерубашечники» будут не так часто одерживать победы», — считает обозреватель New York Post Бретт Циргалис.

Панарин начал по-царски! Победа и шикарный гол броском с колена Фанаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в восторге от дебюта россиянина. Не зря ему дали контракт на $ 81,5 млн.

«Иметь столько техничных нападающих в составе — всё равно, что принимать ванну из крема, он может закрыть многие пятна. Да, это была вымученная игра и победа. Умение и техника? Оно было продемонстрировано, когда Артемий Панарин забил свой первый гол в качестве игрока «Рейнджерс», а Труба стал первым защитником в клубной истории, набравшим 3 очка в дебютной встрече. Уроки для этой команды пока будут. Это не тот коллектив, который будет намертво прикрывать своих соперников, а это значит, что вратарям придётся временами сильно выручать. Хенрик Лундквист был таким, но не всегда, хотя в концовке матча сделал достаточно, чтобы привести «рейнджеров» к победе.



Наличие Панарина в тройке Зибанеджада побуждает Мику быть быстрее, подталкивает его к тому, чтобы быть более конкурентоспособным. Сам Панарин заработал два очка и отметился только в созидании, но и тем, что он готов отбирать, ставить клюшку и разбивать комбинации соперников. Многие из звёздных форвардов этим не занимаются», — отмечает Рик Карпинелло из The Athletic.