В креативе и выдумке на Хеллоуин российским хоккеистам и их семьям точно не откажешь. Николай Лемтюгов это доказал.

«Из России с любовью». Наш хоккеист обратился к британцам в маске Путина

31 октября в мире празднуется Хеллоуин – День всех святых. В России этот праздник не так популярен, а вот в Северной Америке его отмечают активно. В том числе и спортсмены, среди которых хватает российских хоккеистов. Рассказываем и показываем, в какие костюмы наряжались российские игроки НХЛ, а также удививший всех форвард Николай Лемтюгов, выступающий в Англии.

Гусев пошёл по стопам Гомера Симпсона?

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев нарядился в забавный костюм с надписью Duff. Это, если кто не знает, любимое пиво легендарного Гомера Симпсона из одноимённого мультсериала. На поясе у Никиты висят пивные банки. Нет, пивом лучше не увлекаться, ведь с попаданием в состав «дьяволов» у россиянина и так проблемы.

Задоров стал Алладином

Русский богатырь защитник «Колорадо» Никита Задоров нарядился в костюм Алладина – известного персонажа из «Сказок 1000 и одной ночи». Супруга Никиты стала Жасмин, а ребёнок – обезьянкой Абу.

Тарасенко костюм оказался не нужен

«Ему даже не нужен костюм на Хеллоуин. Операция прошла хорошо. Спасибо всем за поддержку! Сейчас время восстанавливаться», — написала в своём «инстаграме» жена Владимира Тарасенко. Действительно, Владимир после оперированной руки как раз похож на персонажа для празднования Хеллоуина.

Овечкин – тренер, его жена – судья

Как всегда, отличились Овечкины, которые не могли пропустить такой праздник. В результате звёздный капитан «Вашингтона» оделся в костюм тренера, а его жена стала судьёй.

Любушкины нарядились в русские народные костюмы

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин и его супруга порадовали российских болельщиков, выбрав в качестве наряда русские народные костюмы. Патриотизм у Ильи в крови. Кстати, наряды действительно очень красивые. Америка, как и Россия, в восторге!

Английский привет от Лемтюгова

Форвард «Шеффилда» Николай Лемтюгов перед матчем Кубка вызова с «Манчестер Шторм» (8:2) предстал перед английскими болельщиками в маске президента РФ Владимира Путина.



«Только положительные эмоции! Спасибо за тёплый приём и вашу помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью», – написал Лемтюгов в «Инстаграме».



Что ж, в изобретательности Николаю не откажешь. В комментариях народ оценил креатив Лемтюгова.

Сын Малкина и Кастеровой в огороде из тыкв

Сын форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина и его жены Анны Кастеровой лично выбирал тыкву на Хеллоуин. Посмотрите, здесь же целый огород из тыкв! По всей видимости, выбор дался нелегко.

Русская тусовка «Вашингтона»

Помимо Овечкиных отлично нарядились форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и вратарь Илья Самсонов, который влился в основу «Кэпиталз». Настроение у ребят не просто хорошее, а отличное.



Фредди Крюгер

Форвард «Каролины» Андрей Свечников умеет не только забрасывать красивые шайбы, но и выбирать костюмы на Хеллоуин. Да уж, увидишь вот такого Фредди Крюгера ночью — и обморок неминуем.