«Помните, как я бил Овечкина между ног?» Уитни и Биссонетт снова в ударе

При всей неоднозначности персон Пола Биссонетта и Райана Уитни, чей подкаст Spittin' Chiclets «сделал хайп» на жутких историях о якобы невыносимой жизни в России североамериканских легионеров, в чувстве юмора двум этим персонажам отказать трудно. После того, как в недавнем матче Александр Овечкин катком проехался по «Торонто», заодно поучив «кленовых» уму-разуму, Биссонетт и Уитни в очередном выпуске своего шоу вспомнили забавный эпизод, случившийся в марте 2006 года.

В матче между «Питтсбург Пингвинз», за который тогда играл Уитни, и «Вашингтоном», произошёл интересный момент. На последних секундах второго периода, когда «пингвины» выигрывали со счётом 3:1, «столичные» организовали массированную атаку, и Уитни не нашёл ничего лучше, как ударить клюшкой в пах Александра Овечкина, который ждал передачи на чужом пятачке.

Видео можно посмотреть на канале Hockeyfights в YouTube.



Биссоннетт: я буду очень разочарован, если Овечкин не побьет рекорд Уэйна Гретцки. Я же играл с ним, с Овечкиным. Нет, я не играл за «Вашингтон», но я делил лёд с лучшим снайпером в истории. Да, это случилось по ошибке, я тогда неправильно сменился, но это не имеет значения. Пусть случайность, путь ошибка, но я же был на льду против лучшего снайпера в истории хоккея! Так что пусть он бьёт рекорд Гретцки. Разве это не круто?

Они играют, как «Русская пятёрка»! Команда Овечкина забила 4 гола за период А Овечкин снова поднялся в историческом хит-параде.

Уитни: а я однажды ударил его по яйцам. Его, лучшего снайпера НХЛ и даже был оштрафован за это. Разве я не крут?



Биссонетт: что?!



Уитни: предполагаю, что этот удар он до сих пор помнит. И знает, кто я. Да-да, Ови, это я, Уитни, номер 19 из «Питтсбурга»!

«Овечкин сможет побить «вечный» рекорд Гретцки». Америка бурлит из-за русских Овечкин, Свечников и Радулов стали героями игрового дня НХЛ.

Биссоннетт: да ладно. Я же как-то видел Овечкина на одной из церемоний лиги. По-моему, это было год или два назад. Он тогда посмотрел на меня — по крайней мере, мне так показалось, что он на меня пялился. И даже не подозревал, что я когда-то тоже играл в НХЛ. Наверняка Александр в тот момент думал что-то типа: «Какого чёрта этот парень здесь делает?»



Уитни: да, он наверняка подумал так. Спросил сам себя: «Что здесь делает этот боец вольного стиля? И главное, что у него с носом?»



За свои «художества» Уитни тогда был оштрафован на $ 1500. Задиристый характер обоих скандалистов сохранился, но, кажется, что авторитет Овечкина для них является непререкаемым. Даже несмотря на то, что он русский.

К слову, около двух недель назад сам Овечкин был в гостях у радиоведущего Майка Вогеля под названием «Разломайте лёд»», и там Александр вспомнил про эпизод с Уитни.



Вогель: ты помнишь матч в Питтсбурге, где Уитни ударил тебя?



Овечкин: да. Прямо по яйцам вдарил.



Вогель: да, и Брайан Уиллзи дрался с ним после этого. Вы тогда проиграли со счётом 1:8 или около того.



Овечкин: да, примерно так.



Вогель: и что ты об этом думаешь?



Овечкин: было больно. Но я уверен, что врезать этому парню за меня старалась вся наша команда. Он был не так хорош.