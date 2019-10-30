«Овечкин сможет побить «вечный» рекорд Гретцки». Америка бурлит из-за русских

В очередной игровой день в НХЛ зажигали русские хоккеисты. Александр Овечкин, Александр Радулов и Андрей Свечников стали главными героями матчей своих команд и заставили говорить о них в восторженных тонах всю Америку.

«Овечкин – единственный в своём роде»

Капитан и живая легенда «Вашингтона» Овечкин набрал четыре очка в выездном матче «Кэпиталз» в Торонто. В самом сердце канадского хоккея он сначала дважды помог отличиться лучшему защитнику-бомбардиру сезона Джону Карлсону, а затем выстрелил и собственным дублем. В том числе забросил свою очередную шайбу в большинстве из «офиса».

Овечкин заткнул 20 тысяч канадских фанатов! 4 очка за матч и исторический гол Капитан «Вашингтона» проехался по «Торонто» и обошёл ещё одну легенду НХЛ на пути к рекорду Гретцки.

Разумеется, в Америке не устают восхищаться Александром Великим. В том числе главный тренер и игроки «Вашингтона».



«У Ови удивительная карьера. Ни для кого не секрет, как он забивает голы, но при этом его очень сложно остановить. Овечкин – единственный в своём роде. Он продолжает удивлять не только хоккейных болельщиков по всему миру, но и игроков «Вашингтона». Овечкин делает особенные вещи, поскольку даже одноклубники порой удивлённо качают головой на скамейке. В такие моменты понимаешь, какого уважения заслуживает этот хоккеист», — приводит слова Рирдена Washington Post.



Обозреватель канадской телекомпании TSN Крэйг Баттон и вовсе выразил уверенность, что Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ.



«Считаю, что Овечкин сможет побить «вечный» рекорд Гретцки по голам в сезоне-2024/25, когда ему исполнится 39 лет. Причин тому несколько. Первая – Овечкин играет практически во всех матчах, крайне редко отсутствует. У него нет травм, это очень прочный игрок. Причина вторая – он продолжает забивать много. Значительную часть своих шайб Овечкин забрасывает в большинстве, а это значит, что у него будут продолжать появляться голевые шансы. И причина третья – ему всё время об этом будут говорить в ближайшие пять сезонов.



Мы знаем, что Овечкин очень гордый хоккеист и гордый русский парень. Конечно, он будет горд тем, что лучшим снайпером НХЛ всех времён станет российский хоккеист», — отметил Баттон.



Капитан «Вашингтона» забросил в ворота «Торонто» свои 10-ю и 11-ю шайбы в сезоне, что вывело его на второе место в споре снайперов этой регулярки. Больше Ови пока забивает только чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. Что же касается исторического хит-парада, то после игры с «Мэйпл Лифс» Овечкин вышел на чистое 12-е место в споре лучших снайперов НХЛ всех времён. Александр обошёл Люка Робитайла, и теперь он с 669 шайбами является самым результативным левым вингером за всю историю НХЛ. Легенда «Лос-Анджелеса» уже успел прокомментировать новую ступень в карьере великого русского бомбардира.



«Привет, Алекс! Мои поздравления с тем, что ты побил мой рекорд. Это абсолютно заслуженно. Много лет ты показываешь удивительный хоккей, и я желаю тебе ещё много лет играть так же здорово и забивать так же много голов», — отметил Робитайл в своём поздравлении.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, что следующей целью Овечкина является планка в 684 гола, установленная Теэму Селянне. В нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» в любом случае должен врываться в топ-8 списка лучших снайперов НХЛ (у Марка Мессье 694 гола), а при сохранении нынешнего темпа и отсутствии травм Ови может к концу регулярки добраться до Фила Эспозито (717 голов) и занять шестое место. Главной целью Александра, конечно, является результат Уэйна Гретцки, забросившего за карьеру 894 шайбы.

Великий стал величайшим. 30 лет назад Гретцки обошёл Горди Хоу Уэйн набрал рекордное 1851-е очко в НХЛ и до сих пор удерживает звание самого результативного игрока в истории лиги.

«Чудо-гол Свечникова? Он регулярно делает такие вещи на тренировках»

Ови был признан первой звездой игрового дня, а второе место досталось Андрею Свечникову. Тому самому 19-летнему российскому таланту, который не постеснялся в прошлом плей-офф подраться с Овечкиным. Сейчас форвард «Каролины» вновь принёс победу «ураганам» в тяжёлом матче с «Калгари». Свечников оформил дубль, а первый его гол вошёл в историю НХЛ. До воспитанника казанского хоккея на столь высоком уровне никому не удавалось забросить шайбу в стиле лакросса.

Америка кайфует от гола Свечникова! Сотворил шедевр броском из-за ворот Молодой россиянин обманул вратаря шикарным приёмом, а ещё через три минуты принёс «Каролине» победу.

Гол Свечникова НХЛ отметила как лучший момент дня, а раздевалка «Каролины» бурно поздравила Андрея после игры.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины Харрикейнз».

Впрочем, оказалось, что космическая шайба Свечникова вовсе не случайность. «На самом деле я тренировал такой гол на утренней тренировке. Это великолепно. Я мечтал, что когда-нибудь смогу забить такой гол. Конечно, когда забрасываешь шайбу, всё становится значительно проще. Любой гол придаёт уверенность в собственных силах. Я просто стараюсь продолжать упорно работать и играть в свой хоккей. Поддержка болельщиков имеет немаловажное значение. Это невероятно», — отметил Свечников после матча.



Не удивлён шедевру россиянина и главный тренер «ураганов» Род Бриндамор. «У Андрея есть талант, осталось только обрести уверенность. Для любого молодого хоккеиста важно осознавать, что он способен на такие невероятные вещи. Как только придёт такое понимание, игрок выйдет за пределы собственных возможностей. Что касается чудо-гола Свечникова, то я не удивлён. Он регулярно делает такие вещи на тренировках. Это не случайность. Приятно, когда труды хоккеиста окупаются в ходе матчей», — заявил Бриндамор в интервью официальному сайту «Каролины».



Что ж, будет здорово, если в лице Свечникова в НХЛ появится ещё одна большая русская звезда. Пока Андрей на правильном пути.

«Когда у Радулова всё получается, он один из лучших нападающих на планете»

Наконец-то появился повод похвалить и Александра Радулова. Один из самых ярких и взрывных игроков НХЛ в этом сезоне был не похож сам на себя, и дело касалось не только провальной результативности. Удивительно, но Радулову не хватало эмоций, мы не видели привычного Тасманского Дьявола. Но в матче с «Миннесотой» Раду вернулся! Оформил хет-трик и бурно отпраздновал победную шайбу.

Крутой камбэк «Далласа» с 0:3! У Радулова хет-трик и шикарный гол в падении Россиянин разбудил в себе зверя и провёл лучший матч в сезоне.

Яркий перформанс Александра не остался без внимания североамериканской прессы. Обозреватель The Athletic Шон Шапиро так прокомментировал игру форварда «Далласа».



«Александр Радулов – это загадка. Он живет в своём собственном мире и часто действует по собственным правилам. В нём воплощён хаос, а игра Тасманского Дьявола может разочаровать и удивить одновременно. Когда Радулов проявляет себя с лучшей стороны, когда у него всё получается, то он один из лучших нападающих на планете.

Победа в матче с «Миннесотой» была добыта за счёт того, что вся команда собралась вместе, но именно Радулов всё начал. Его гол, забитый в конце второго периода, сократил отставание в счёте, но были важны не цифры на табло, а как именно он был забит. Шайба была перед воротами, Александр выиграл битву, это был только второй его гол в сезоне», — отметил Шапиро.



Действительно, Радулов показал в этом матче, что он способен быть большим игроком. Забросил три шайбы, две из них в падении, что говорит о страстном желании бороться до конца. Хочется верить, что это была не единичная вспышка Раду в этом сезоне и он больше не будет пропадать с радаров на десятки матчей.



Отметил игру своего одноклубника и форвард «Далласа» Тайлер Сегин.



«Радулов» — один из катализаторов прошедшего успеха. Даже когда он играет со страстью и стремлением к победе, у него иногда бывает слишком нервное состояние. Вы сами можете видеть это. В ходе каждого матча необходим человек, который будет вести автобус. Сегодня Радулов был водителем нашего автобуса. Остальные ребята сели на свои места и в течение всего матча следовали за ним», — цитирует Сегина официальный сайт «Далласа».