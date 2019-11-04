«Нефтехимик» продолжает удивлять. У него уже девять побед подряд!

От «Нефтехимика», учитывая сильное сокращение бюджета нижнекамского клуба, никаких сенсаций в нынешнем регулярном чемпионате не ждали. Это при Андрее Назарове у руля нижнекамский клуб был интересен широкой публике. Всё-таки Андрей Викторович – человек яркий и неординарный. Однако после увольнения Назарова «волки» как-то сникли, а внимания к ним стало гораздо меньше.

На пост главного тренера пришёл Вячеслав Буцаев, известный тем, что с нуля начинал работу в ХК «Сочи». Причём, сразу на двух должностях: главного тренера и генерального менеджера. Были определённые сомнения, получится ли у Буцаева в Нижнекамске? Тем более после того, как тренер начал подтаскивать в команду игроков, с которыми долгое время работал. Яркий пример – голкипер Константин Барулин.



Старт регулярного чемпионата у татарстанского клуба действительно не задался. Была серия из четырёх поражений, а случалось и вовсе шесть неудач подряд. Над Буцаевым начали сгущаться тучи, поползли слухи о том, что в скором времени российского специалиста могут отправить в отставку. Нижнекамцы на тот момент находились на дне турнирной таблицы Востока, поэтому ничего удивительного в подобных разговорах не было.

В них не верили, а они выносят всех подряд. «Нефтехимик» обыграл даже лидера КХЛ Вячеслав Буцаев опять доказывает, что он крутой тренер.

Однако после двух поражений в Китае от «Куньлуня» нижнекамцев буквально подменили. «Нефтехимик» начал будто летать по льду. Полный порядок с физической подготовкой, спортивный фарт, взаимопонимание на льду, дисциплина. Хотя у некоторых команд после столь дальних выездов всё ровным счётом наоборот. Усталость, вялость и акклиматизация.



Так вот, после вояжа на Дальний Восток и в Китай хоккеисты Буцаева выдали серию из девяти побед подряд! Причём, проходными победные матчи нижнекамцев не назовёшь даже близко. Скорее, наоборот. Судите сами: «Сибирь», как и «Нефтехимик», поймала кураж, про две победы над СКА и вовсе писали едва ли не неделю. Взял «Нефтехимик» реванш и у «Адмирала», которому проиграл на Дальнем Востоке. Кстати, у «Адмирала» и «Амура» нижнекамцы выиграли, уступая по ходу встречи (0:3 «морякам» и 0:2 и 1:3 – хабаровчанам).

Но, как оказалось, аппетит у «Нефтехимика» разыгрался не на шутку. В двух последних играх команда из Татарстана сотворила настоящие сенсации. Сперва Нижнекамск выиграл принципиальный матч у казанского «Ак Барса». Для «Нефтехимика» матчи с «барсами» — самые важные в КХЛ. Так что победа над коллективом Дмитрия Квартальнова стояла особняком.

В заключительной встрече перед паузой на Евротур «волки» принимали на своём льду ЦСКА. Здесь, казалось, у «Нефтехимика» точно не будет никаких шансов. ЦСКА вместе с «Ак Барсом» лидирует в «регулярке». Ко всему прочему, «армейцы» меньше всех пропускают в КХЛ. Игра в обороне – один из главных факторов, на котором акцентирует внимание главный тренер москвичей Игорь Никитин.

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Тем удивительнее было наблюдать за матчем, который состоялся в Нижнекамске в понедельник, 4 ноября. Пайгин, Энлунд и Хайруллин по разу огорчили Ларса Юханссона, а шайба Шиксатдарова в пустые ворота стала окончанием мучений ЦСКА в отчётном противостоянии. На четыре гола в свои ворота гости сумели ответить лишь результативной атакой Вея. Больше Александр Шарыченков не пропускал. То бишь «Нефтехимик» выиграл у действующего обладателя Кубка Гагарина со счётом 4:1. Вы можете в это поверить?



И ведь не сказать, что по игре хозяева уступали грозному сопернику. Наоборот, Нижнекамск выглядел очень достойно и победил по делу. К примеру, «Нефтехимик» перебросал соперника в створ (23-22), а по блокированным броскам «волки» и вовсе продемонстрировали мастер-класс (24-2). ЦСКА же в последнее время чередует победы с поражениями, а неудача в игре с «Нефтехимиком» стала для красно-синих самой крупной в нынешнем сезоне. До этого четыре шайбы в одной встрече москвичи ещё не пропускали. Во время паузы у Игоря Никитина будет много работы.