«Спартак» впервые за 6 лет выиграл у ЦСКА! Всё решил гол на последней минуте ОТ

14 матчей без побед «Спартака» над ЦСКА

На московское дерби красно-белые выходили с ужасной для себя серией за плечами. Дело в том, что «Спартак» проиграл аж 14 последних матчей ЦСКА в КХЛ. Болельщики спартаковцев уже забыли, как их любимый клуб в последний раз выигрывал у принципиального соперника. А было это давно: 12 сентября 2013 года. Тогда «Спартак» одержал домашнюю победу (3:2). В гостях же в последний раз спартаковцы выигрывали 5 сентября 2012 года (1:0).



Таким образом, красно-белые могли проиграть 15-й матч подряд, а это уже похоже на какой-то позор. Кроме того, в предыдущем столичном дерби спартаковцы были разгромлены «армейцами» со счётом 3:9, что наложило серьёзный отпечаток на имиджевую составляющую «Спартака». Всё-таки проигрывать с таким счётом на глазах у своих многочисленных болельщиков просто недопустимо. Думается, что Олег Знарок перед отчётной игрой напомнил об этом своим хоккеистам, попросив их построже сыграть в обороне.

«Спартак» пропустил 9 от ЦСКА! Знарок ещё не знал такого позора Такой вот «подарок» генменеджеру красно-белых Алексею Жамнову и тренеру Игорю Уланову на их дни рождения.

Капризов в погоне за Сошниковым в списке снайперов

Кирилл Капризов, который, в отличие от Никиты Сошникова, не летал со сборной России в Хельсинки на Кубок Карьяла, в 22 матчах нынешней «регулярки» забросил 13 шайб. У Сошникова 14 голов в 25 матчах. Так что ещё одной интригой игрового дня стала гонка снайперов в регулярном чемпионате. Сумеет ли Капризов догнать вернувшегося из НХЛ россиянина? Или же Никита уйдёт в отрыв?



В первом периоде Капризов не забил, но зато отдал сотую результативную передачу в КХЛ. Забивали же сперва только спартаковцы: сперва шайба после броска Фёдорова и рикошетом от Юнькова залетела в ворота номинальных хозяев, а затем Юханссона пробил Зубов, хлёстко бросивший под перекладину.



ЦСКА ответил практически сразу. Гудачек выручал раз за разом, но с добиванием Марченко с близкого расстояния не справился и словацкий голкипер «Спартака». В итоге на первый перерыв команды отправились при счёте 2:1 в пользу хоккеистов Знарка.

Без овертайма не обошлось, в нём «Спартак» наконец-то победил

Вторая двадцатиминутка получился скучнее первой. Почему? Да потому что болельщики так и не увидели в ней ни одной заброшенной шайбы. По всей видимости, оба главных тренера устроили в раздевалках серьёзный разбор полётов, так как в оборонительных действиях обе команды очевидно прибавили.



«Спартак» имел шансы отличиться при игре в большинстве после удаления Александра Романова, однако реализовать преимущество «5 на 4» хоккеисты Знарка не сумели. На вторую пазу команды ушли при счёте 2:1, который был и в первом периоде.



У ЦСКА на лёд не выходил получивший повреждение Иван Телегин, отыгравший всего одну смену в первом периоде. Нападающий попал под силовой приём со стороны защитника Максима Гончарова.



Третий период «Спартак» продолжил играть аккуратно, а ЦСКА подводили удаления, хотя хозяева старались оказывать на ворота Гудачека максимальное давление. Но словак поймал кураж, а когда Юлиус на кураже, переиграть его практически невозможно.

Игорь Никитин всё больше нервничал на лавке, но и Олег Знарок не находил себе места. Уж больно хотелось тренеру-олимпийскому чемпиону переиграть ЦСКА и подарить спартаковским фанатам праздник.



За две с половиной минуты до сирены тренерский штаб ЦСКА заменил Юханссона на шестого полевого хоккеиста, а «Спартак» всё-таки не дотерпел. Попов после массированного штурма с ленточки буквально затолкал шайбу в ворота соперника.



Матч перешёл в овертайм, в котором победу красно-белым принёс Зубов. После длительного видеопросмотра судьи засчитали гол, не усмотрев умышленного движения коньком со стороны оформившего дубль форварда «Спартака». Таким образом, спартаковцы прервали неприятную для себя серию, выиграв у ЦСКА после 14 поражений подряд в КХЛ.