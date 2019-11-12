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ЦСКА – «Спартак» – 2:3 (ОТ), обзор матча КХЛ, 12 ноября 2019 года

ЦСКА – «Спартак» – 2:3 (ОТ), обзор матча КХЛ
Павел Панышев
«Спартак» впервые за 6 лет выиграл у ЦСКА! Всё решил гол на последней минуте ОТ
Дубль у победителей оформил Илья Зубов, а Юлиус Гудачек совершил уйму спасений.
Хоккей / КХЛ 0

14 матчей без побед «Спартака» над ЦСКА

На московское дерби красно-белые выходили с ужасной для себя серией за плечами. Дело в том, что «Спартак» проиграл аж 14 последних матчей ЦСКА в КХЛ. Болельщики спартаковцев уже забыли, как их любимый клуб в последний раз выигрывал у принципиального соперника. А было это давно: 12 сентября 2013 года. Тогда «Спартак» одержал домашнюю победу (3:2). В гостях же в последний раз спартаковцы выигрывали 5 сентября 2012 года (1:0).

Таким образом, красно-белые могли проиграть 15-й матч подряд, а это уже похоже на какой-то позор. Кроме того, в предыдущем столичном дерби спартаковцы были разгромлены «армейцами» со счётом 3:9, что наложило серьёзный отпечаток на имиджевую составляющую «Спартака». Всё-таки проигрывать с таким счётом на глазах у своих многочисленных болельщиков просто недопустимо. Думается, что Олег Знарок перед отчётной игрой напомнил об этом своим хоккеистам, попросив их построже сыграть в обороне.

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Капризов в погоне за Сошниковым в списке снайперов

Кирилл Капризов, который, в отличие от Никиты Сошникова, не летал со сборной России в Хельсинки на Кубок Карьяла, в 22 матчах нынешней «регулярки» забросил 13 шайб. У Сошникова 14 голов в 25 матчах. Так что ещё одной интригой игрового дня стала гонка снайперов в регулярном чемпионате. Сумеет ли Капризов догнать вернувшегося из НХЛ россиянина? Или же Никита уйдёт в отрыв?

В первом периоде Капризов не забил, но зато отдал сотую результативную передачу в КХЛ. Забивали же сперва только спартаковцы: сперва шайба после броска Фёдорова и рикошетом от Юнькова залетела в ворота номинальных хозяев, а затем Юханссона пробил Зубов, хлёстко бросивший под перекладину.

ЦСКА ответил практически сразу. Гудачек выручал раз за разом, но с добиванием Марченко с близкого расстояния не справился и словацкий голкипер «Спартака». В итоге на первый перерыв команды отправились при счёте 2:1 в пользу хоккеистов Знарка.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Юньков (Хохлачёв, Фёдоров) – 08:43' (5x5)   0:2 Зубов (Никонцев) – 10:45' (5x5)   1:2 Марченко (Вей, Капризов) – 12:33' (5x5)   2:2 Попов (Калинин, Шалунов) – 59:15' (6x5)   2:3 Зубов (Даугавиньш) – 64:02' (3x3)

Без овертайма не обошлось, в нём «Спартак» наконец-то победил

Вторая двадцатиминутка получился скучнее первой. Почему? Да потому что болельщики так и не увидели в ней ни одной заброшенной шайбы. По всей видимости, оба главных тренера устроили в раздевалках серьёзный разбор полётов, так как в оборонительных действиях обе команды очевидно прибавили.

«Спартак» имел шансы отличиться при игре в большинстве после удаления Александра Романова, однако реализовать преимущество «5 на 4» хоккеисты Знарка не сумели. На вторую пазу команды ушли при счёте 2:1, который был и в первом периоде.

У ЦСКА на лёд не выходил получивший повреждение Иван Телегин, отыгравший всего одну смену в первом периоде. Нападающий попал под силовой приём со стороны защитника Максима Гончарова.

Третий период «Спартак» продолжил играть аккуратно, а ЦСКА подводили удаления, хотя хозяева старались оказывать на ворота Гудачека максимальное давление. Но словак поймал кураж, а когда Юлиус на кураже, переиграть его практически невозможно.

Игорь Никитин всё больше нервничал на лавке, но и Олег Знарок не находил себе места. Уж больно хотелось тренеру-олимпийскому чемпиону переиграть ЦСКА и подарить спартаковским фанатам праздник.

За две с половиной минуты до сирены тренерский штаб ЦСКА заменил Юханссона на шестого полевого хоккеиста, а «Спартак» всё-таки не дотерпел. Попов после массированного штурма с ленточки буквально затолкал шайбу в ворота соперника.

Матч перешёл в овертайм, в котором победу красно-белым принёс Зубов. После длительного видеопросмотра судьи засчитали гол, не усмотрев умышленного движения коньком со стороны оформившего дубль форварда «Спартака». Таким образом, спартаковцы прервали неприятную для себя серию, выиграв у ЦСКА после 14 поражений подряд в КХЛ.

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