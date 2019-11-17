Свечников сейчас лучший русский после Овечкина! В 19 лет он феерит в НХЛ

19-летний Андрей Свечников стал одним из лидеров своей команды НХЛ — после прошедшей четверти регулярного чемпионата такие слова не будут преувеличением. В очередном матче сезона молодой россиянин помог «ураганам» обыграть в гостях «Миннесоту» и забил свой третий победный гол в сезоне. Во многом благодаря активности Андрея скромная «Каролина» уверенно попадает в кубковую тройку Столичного дивизиона. А сам Свечников делит с Даги Хэмилтоном лавры лучшего бомбардира «Харрикейнз» и является самым результативным нападающим своей команды.

Победная шайба в матче с «Уайлд» получилась на загляденье. Свечников, получив пас на входе в чужую зону от Дуги Хэмилтона, решился на кистевой бросок, и этот выстрел оказался непосильной задачей для голкипера «Миннесоты» Девана Дубника.



«Я хочу отметить Даги, который всё сделал для меня в этом эпизоде. Я просто вкатился, а потому постарался закрыть глаза и бросить по воротам», — с улыбкой сказал Свечников после матча.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».

Столь удачное начало сезона позволяет говорить о том, что прошлогодний рывок «Каролины» в финал Восточной конференции был далеко не случаен. Команда, названная знаменитым Доном Черри «бандой придурков», продолжает играть нестабильно, но после серии поражений неизменно следует достаточно продолжительный победный отрезок, а Свечников по праву получает хорошую прессу.

«Это его мир, и мы в нём живём». Америка – о 19-летнем Свечникове За последние семь дней никто в НХЛ не забил больше, чем нападающий «Каролины».

«У него получилось просто феноменальное начало своего второго сезона в НХЛ. В овертайме матча с «Уайлд» он сыграл на пять с плюсом», — отметил обозреватель официального сайта «Харрикейнз» Майкл Смит. «После того, как он забил свой первый гол в лиге, он сказал: «Пожалуйста, никаких сложных вопросов». Сейчас у него на счету уже 29 голов, и он просто говорит: «Привет», — отметила журналист The Athletic Сара Цив.

Андрей Свечников в последних матчах:



9 ноября: 1 гол, «0», 5 бросков («Оттава»),

11 ноября: 2 передачи, «+3», 1 бросок («Оттава»),

14 ноября: 1 гол, 2 передачи, «+1», 1 бросок («Баффало»),

16 ноября: 1 гол, «-1», 1 бросок («Миннесота»).



Итого: 4 матча, 7 (3+4) очков, «+3», 8 бросков. в последних матчах:9 ноября: 1 гол, «0», 5 бросков («Оттава»),11 ноября: 2 передачи, «+3», 1 бросок («Оттава»),14 ноября: 1 гол, 2 передачи, «+1», 1 бросок («Баффало»),16 ноября: 1 гол, «-1», 1 бросок («Миннесота»).Итого: 4 матча, 7 (3+4) очков, «+3», 8 бросков.

После игры Свечников и Хэмилтон вдоволь подурачились во время телевизионного интервью, когда защитник пытался присоединиться к разговору между ведущими в студии и Андреем при помощи банана.



«Милое интервью у вас вышло с Даги», — хохотнул в раздевалке форвард Эрик Хаула. «О, спасибо. Я знаю», — с улыбкой ответил Свечников.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».

«Как мы находим «химию» с Хэмилтоном? На самом деле, я не знаю. Вообще-то я сыграл неважно, а Дуги всё сделал за меня. Мы с Хэмилтоном постоянно говорим друг другу: «Бросай, бросай, больше бросай!», — пожал плечами Андрей, пытаясь объяснить причины своего удачного начала сезона.



«Есть много парней, которые хорошо ему помогают. Удачно, что у нас есть несколько более опытных игроков. Не то, чтобы ветеранов, но они постарше, они помогают Свечникову, поэтому он чувствует себя комфортно. Мне кажется, что мы ещё далеко не всё знаем о его потенциале. Он способен на большее», — похвалил россиянина главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Календарь и результаты «Каролины Харрикейнз»





20 матчей, 22 (9+13) очков, «+6», 18 минут штрафа.

1,1 очка в среднем за игру. 4 гола в большинстве, 3 победных гола.

Среднее игровое время — 16.24.

Третий российский бомбардир сезона после Овечкина (24 очка) и Панарина (23). Андрей Свечников в сезоне-2019/20:20 матчей, 22 (9+13) очков, «+6», 18 минут штрафа.1,1 очка в среднем за игру. 4 гола в большинстве, 3 победных гола.Среднее игровое время — 16.24.Третий российский бомбардир сезона после Овечкина (24 очка) и Панарина (23).

По количеству очков, набранных в среднем за матч, Свечников идёт на втором месте среди россиян, отставая лишь от Артемия Панарина, и опережая Овечкина, Кучерова, Кузнецова и Малкина. А по средней стоимости одного набранного очка Андрей и вовсе является вторым самым выгодным хоккеистом НХЛ.

Один балл, набранный Свечниковым, обходится «Каролине» лишь в $ 42 тыс, и более эффективным форвардом по соотношению цены и качества можно назватьлишь Элиаса Петтерсона из «Ванкувера», который при аналогичном контракте новичка набрал 2 очка больше, чем Андрей (средняя стоимость балла — $ 38 тыс).