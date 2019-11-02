«Это мир Андрея Свечникова, и мы в нём живём». Америка – о 19-летнем русском

Андрей Свечников пару дней назад вошёл в историю, забив первый в НХЛ «мичиганский» гол, и не собирается останавливаться на достигнутом. Сегодня 19-летний нападающий вновь записал на свой счёт дубль и стал лучшим снайпером лиги за последнюю неделю. У него пять голов в трёх играх, два из которых стали победными (также лучший результат в лиге за неделю). «Это мир Андрея Свечникова, и мы просто в нём живём», — так прокомментировал последнюю шайбу россиянина «твиттер» Yahoo Sports NHL.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Yahoo Sports NHL.

«Свеч продолжает заниматься привычным делом»

«Сегодня Свечников забил в формате «четыре на четыре» в первом периоде. Этот гол не подходит для топа лучших, Андрей просто забил с пятачка, но русский нападающий, который в предыдущем матче забросил обе шайбы «Каролины», стал первым игроком команды со времён Эрика Стаала в декабре 2010-го, который забил четыре шайбы команды подряд», — отметил News Observer.

«Андрей Свечников впервые в карьере забивает три матча подряд и делает вещи, которые до этого никогда не делал. Это случилось после того, как он начал сезон, штампуя голевые передачи одну за другой. Его сила – в многогранности, и сегодня он решил доработать чужой головокружительный момент и открыть счёт.

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Дуги Хэмилтон, который раньше славился тем, что плохо начинал сезоны, уже установил личный рекорд по результативной серии. И, кажется, каждый раз, когда эти двое оказываются на льду вместе, они каким-то образом организуют гол. Как так получается? «Не знаю, — смеётся Хэмилтон. Просто он мне нравится, и я надеюсь, я нравлюсь ему. Просто не знаю», — пишет The Athletic.



«После того, как Андрей Свечников в матче с «Калгари» забил неимоверный гол в стиле лакросс, а после забросил победную шайбу в более традиционном стиле, Брайан Гиббонс рассмеялся и покачал головой от недоумения. «Просто Свеч делает то, что у него получается лучше всего».



Через три дня Свечников продолжает заниматься привычным делом – забивать. Русский нападающий, который проводит второй сезон в НХЛ, забил с неудобной руки. Гол сделали защитники «ураганов» Хэмилтон и Славин, который не дал выбить шайбу со своей клюшки и попытался бросить. Но шайба буквально примагничивается к клюшке Свечникова, и он забивает свой шестой гол в сезоне», — отмечает официальный сайт «Каролины».

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Свечников или Ткачук – чей гол круче?

О «мичиганском» голе Свечникова продолжают говорить и сейчас, четыре дня спустя. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов и сам пытался проделать такой трюк, а вчера поздравил Андрея. «Довольно круто видеть ребят, пытающихся забить таким образом на этом уровне. Приятно, что он стал первым, кому удалось такое, верно? Люди всегда будут помнить первое и последнее. Когда я нахожусь за воротами, то на меня выдвигаются соперники. У Свечникова было время, поэтому он смог исполнить трюк. Забить такой гол непросто. Многое зависит от состояния льда. Такую шайбу можно забросить только на свежем льду или льду, который чуть мягче, чем обычно», — сказал Кузнецов.

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Накануне ещё один крутой гол (но не «мичиганский», а клюшкой между ног на последней секунде овертайма) забил нападающий «Калгари» Мэтью Ткачук. TSN тут же написал, что Ткачук перещеголял россиянина. «Бедный Андрей Свечников. Он забил первый в истории НХЛ гол в стиле лакросс, но почивал на лаврах автора лучшей шайбы сезона всего два дня. Два дня! Нападающий «Калгари» Мэтью Ткачук вживую наблюдал за голом Свечникова, а затем, уже в матче с «Нэшвиллом», сказал: «Подержите моё пиво». Гол Ткачука – один из лучших всех времён. Вы правильно прочитали – всех времён. Мы уже видели голы клюшкой между ног, но никогда до этого – вот такие. А Свечников, кстати, даже не был единственным, кто забил в стиле лакросс в тот день (Похожий гол забросил Нильс Хёгландер в SHL. – Прим. «Чемпионата»).



Гол Ткачука, конечно, хорош, но результаты опроса, который запустил TSN 1 ноября, говорят в пользу россиянина. За гол Андрея проголосовало 58%, за гол Ткачука — 42%.