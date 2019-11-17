Ткачук двинул в челюсть вратарю «Аризоны». Массовая драка в матче НХЛ

Много кто в НХЛ имеет зуб на нападающего «Калгари» Мэтью Ткачука, который в совершенстве овладел искусством выбешивать и залезать под кожу. Буквально месяц назад он устроил массовую драку в игре с «Лос-Анджелесом», как сегодня, в матче с «Аризоной», опять спровоцировал побоище стенка на стенку. Даже вратари не остались в стороне!

Во втором периоде, при счёте 2:0 в пользу «койотов» у ворот Дарси Кемпера стало жарко. Джонни Годро, недовольный тем, что Джейсон Демерс свалил его с ног, не преминул ответить обидчику, а потом на пару с Ткачуком ещё несколько раз ударить его в спину, уже лежачего. «Мы хотели его проучить, нам не понравилось, что он так легко упал. Когда что-то происходит, и Джонни в этом участвует, всегда надо его поддержать», — сказал Ткачук. На выручку защитнику пришёл Кемпер, схватил Ткачука за шею и повалил его на лёд. Это открыло ворота в ад.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



Массовая драка стенка на стенку, как в старых-добрых 1980-х! Даже вратарь «Калгари» Давид Риттих прибежал через всю площадку и пытался вызвать на бой Кемпера. Но тот был занят Ткачуком, который даже в окружении судей смог врезать голкиперу по лицу, а потом с присущей ему наглой ухмылкой продолжил что-то ему кричать.



Забавно, что судьи не выписали ни одного удаления за драку. По итогам всеобщей потасовки Ткачук и Кемпер получили по четыре минуты за грубость, Годро – две минуты за толчок в спину Демерса, Демерс – две минуты за грубость и Риттих – две минуты за то, что покинул свои ворота.

Что ж, Ткачук выпустил пар, но на камбэк «Калгари» не поднял. Кстати, в матче с «Лос-Анджелесом» Ткачук тоже ничем не помог команде, набрав «-2», 14 минут штрафа и ноль очков («огоньки» проиграли 1:4). И сегодня – ноль очков и всё те же «-2». Может, Ткачуку стоит лучше выполнять прямые обязанности? Вот две недели назад с той же «Аризоной» он ни с кем не пытался подраться, зато помог своей команде отыграть две шайбы, а затем забил победный гол в овертайме.



«Такое случается. Немного повеселились, а затем вернулись к работе. Огромная часть нашего успеха – то, насколько у нас сплочённая команда. Мы всегда готовы постоять друг за дружку», — отметил Кемпер.



«В таких матчах атмосфера, как в плей-офф, напряжение огромное. Приятно, что у меня есть такой охранник, как Дарси», — сказал Демерс.



«Я бы хотел, чтобы Кемпер никогда не дрался, но его действия завели команды, после этого вся скамейка была заряжена», — добавил главный тренер «Аризоны» Рик Токкет.



Кемпер же стал главным героем встречи. После драки болельщики скандировали его имя, он не только отомстил за своего партнёра, но и сыграл выше всех похвал. В третьем периоде Кемпер отразил все 12 бросков и оформил второй «сухарь» в сезоне. «Койоты», которые играют в одном дивизионе с «Калгари», оторвались от конкурентов ещё на два очка и сейчас занимают второе место в дивизионе.