Все русские хоккеисты в Америке. Кому там хорошо, а кому пора на родную землю

За прошедшие пару месяцев с момента старта сезона за океаном российским хоккеистам, как всегда, было посвящено немало новостей. Но кто-то стал героем, а кто-то — разочарованием.

На пути к рекорду Гретцки. Скоро Овечкин начнёт обходить главных легенд НХЛ Близок тот день, когда россиянин войдёт в десятку лучших снайперов в истории лиги. Селянне, Лемье и Айзерман готовы подвинуться.

НХЛ

Самым результативным россиянином в НХЛ по-прежнему является капитан «Вашингтона Александр Овечкин, который 7 из 15 своих голов забил в большинстве. Чуть отстал от него Артемий Панарин, который великолепно начал регулярку в звене с Микой Зибанеджадом, но затем нестабильная игра «Рейнджерс» и травма партнёра несколько замедлили темп россиянина.

Фото: «Чемпионат»

Главным открытием среди российских легионеров продолжает оставаться Андрей Свечников, который в 19 лет является лучшим бомбардиром своей «Каролины», показывая удивительно зрелый хоккей. Свечников-младший очень комфортно чувствует себя в составе «ураганов», что подтверждает хотя бы факт его недавнего телевизионного интервью, когда он вместе с защитником Даги Хэмилтоном шутил и улыбался после победы.

Свечников сейчас лучший русский после Овечкина! В 19 лет он феерит в НХЛ Россиянин — один из лучших в НХЛ по соотношению цены и качества.

А вот Никиту Кучерова и Александра Радулова хвалить пока особо не за что. Кучеров превышает среднюю отметку очко за игру, но за последние годы Никита приучил нас к своим регулярным подвигам, а в этом сезоне их пока не так много. Что же до Радулова, то у него игра не идёт: на его счету только два ударных матча, в которых он смог забить и набрать более одного очка. Александр шёл одним из лидеров НХЛ по двухминутным удалениям, что лишний раз подчёркивает нервозность и его недовольство собственными действиями.

Но хуже всех сейчас Илье Ковальчуку. Звёздный нападающий, получающий больше $ 6 млн в год, был выведен из состава «Лос-Анджелеса» и пропустил уже четыре матча. Его будущее остаётся неясным — «Кингз» не могут его обменять без его согласия, а расторжение контракта не высвободит деньги из-под потолка зарплат.

Фото: «Чемпионат»

Неплохо начал сезон российский легион «Оттавы», где довольно неожиданно заблистал Владислав Наместников, да и Артём Анисимов до получения травмы тоже был неплох, а Виталий Абрамов отметился голом сразу после появления в основе. Мы вправе ждать большего от Евгения Малкина, который много пропустил из-за травмы, но в последних пяти матчах набрал 7 (2+5) очков.

Фото: «Чемпионат»

Вратари

Лучшим российским голкипером в НХЛ на данный момент является Антон Худобин, неплохо выступающий за «Даллас». Сергей Бобровский начал сезон неудачно, не слишком впечатляюще пока действует и Андрей Василевский.

Фото: «Чемпионат»

А вот в АХЛ выделяются Михаил Бердин и Игорь Шестёркин, который пока является самым надёжным вратарём этой лиги. У Бердина в активе 6 побед подряд, но вызова в «Виннипег» пока ждать не приходиться, поскольку конкуренты россиянина Лоран Броссуа и Коннор Хеллебайк играют очень надёжно.

Фото: «Чемпионат»

АХЛ

В лиге фарм-клубов россияне пока не могут похвастать хорошей статистикой. Лучшим российским бомбардиров является Николай Голдобин, который, увы, не пригодился «Ванкуверу».

Фото: «Чемпионат»

А вот Егор Коршков и Андрей Чибисов активно стучатся в двери своих клубов в НХЛ. Коршков забил уже 8 голов в сезоне и не так давно отличился в меньшинстве. Учитывая травмы ведущих форвардов (Марнер, в прошлом — Таварес), то Коршков имеет неплохие шансы на вызов в основную команду, тем более, что у «Мэйпл Лифс» есть проблемы с потолком зарплат. Что касается Чибисова, то он набирает очки в 7 из 8 последних матчей.

Фото: «Чемпионат»

Крайне непросто проходит адаптация к взрослому хоккею у прошлогодней звезды Лиги Квебека Ивана Чеховича. В прошлом сезоне он набрал более сотни очков на молодёжном уровне, но в АХЛ пока забил только один гол и не заработал вызова в основу, в отличие от Данила Юртайкина.

Фото: «Чемпионат»

USHL

Уроженец Екатеринбурга Даниил Гущин, которого могут выбрать в первом раунде драфта-2020 идёт на втором месте в списке лучших бомбардиров своего клуба. Неплохо смотрится и племянник Сергея Гончара Михаил, играющий за «Линкольн Старз». Тюменец Николай Майоров сыграл один матч за бывший клуб Кросби «Римуски Океаник», но там не задержался и идёт в пятёрке лучших бомбардиров «Седар Рэпидз».

Фото: «Чемпионат»

ECHL

Никита Попугаев, который прошлой зимой уехал из «Амура» в Северную Америку, этой осенью не смог закрепиться в фарм-клубе «Нью-Джерси» и был отправлен в «Адинорак» и неплохо начал сезон, раздавая передачи, но потом получил травму. В ближайших матчах он должен вернуться в строй.

Большая часть россиян, выступающих в ECHL, собралась в «Орландо». «Солар Бирз» являются фарм-клубом «Тампы», но так же там играют и хоккеисты из системы «Сан-Хосе». Лучше всего получается у Ивана Косоренкова, который является вторым бомбардиром клуба даже несмотря на то, что пять игр смотрел с трибун. Пристально следим за Липановым, Косоренковым и Сосуновым, которые пока не могут пробиться в «Сиракьюз».

QMJHL

QMJHL – лига, в которой задают тон креативные нападающие. В этом сезоне россияне здесь на заметных ролях. Соколов, Хованов, Абрамов и Александров – лучшие бомбардиры своих команд, а Завгородний и вовсе идёт на третьем месте в лиге, уступая лишь своим одноклубникам Лафренье и Паре. Набрать по 3-4, а то и 5-6 очков за матч для него вообще не проблема, тем обиднее, что несколько дней назад один из основных кандидатов в молодёжную сборную получил травму и не сыграет на чемпионате мира в Чехии. В прошлом году Валерий Брагин не взял его на турнир, этот год был последним шансом для Дмитрия.

17-летний Василий Пономарёв, который со скандалом уезжал из России в Северную Америку, пока чувствует себя очень неплохо в «Шавинигане». Ему потребовалось время на раскачку, а теперь нападающий набирает очки практически в каждом матче и забивает вот такие голы.

OHL

Как и в QMJHL, в лиге Онтарио наши ребята тоже играют не последнюю роль в своих клубах. Гоголев, который в прошлом сезоне притормозил из-за перелома лодыжки, в этом году взялся за дело с новыми силами и идёт на седьмом месте в списке бомбардиров лиги. Егор Афанасьев, в прошлом сезоне зажигавший за «Маскегон», сменил USHL на Онтарио и чувствует себя в «Виндзоре» вполне комфортно. 17-летний защитник Чайка за полтора месяца повторил личный рекорд результативности, установленный в прошлом сезоне, и заслужил вызов в сборную России на Мировой Кубок вызова.

Ведущего защитника «Оттавы 67» Никиту Охотюка преследуют неприятности. Сначала он сломал палец, восстановился, даже сыграл на молодёжной Суперсерии, а затем получил ещё одно повреждение.

Есть и трансферные новости. Кирилл Нижников отлично начал сезон в «Оуэн Саунд», но недавно клуб расторг с ним контракт. Новую команду долго искать не пришлось – нападающий станет партнёром Пономарёва в «Шавинигане» и сейчас ждёт, когда будут оформлены нужные документы.

WHL

Эта лига всегда не слишком привлекала россиян, но в этом сезоне и вовсе просела. По сути, сейчас здесь играет только только четверо наших ребят. Кечкин уехал в МХЛ, а Старцев продолжил карьеру в USHL. Говоря Западная лига, мы в первую очередь подразумеваем Егора Замулу. Защитник уже несколько лет является одним из лидеров «Калгари» и долгое время лидировал среди защитников лиги по показателю полезности. В последнее время защитник немного сбавил обороты, всего 2+1 в последних восьми матчах, но по-прежнему не выбивается из графика очко за матч.

NCAA

Неудивительно, что в студенческой лиге лучшие результаты показывают ребята постарше, но даже Смирнову, Андрееву и Павлычеву, которым уже перевалило за 20 лет, далеко до бомбардирских рекордов. Только Смирнов входит в первую сотню бомбардиров, а ведь на пару с Павлычевым выступает в этой лиге уже четвёртый год.

Новички лиги – Фирстов и Кузнецов, перешли из USHL. Экс-нападающему «Ватерлоо» пока приходится тяжело, хотя для 18-летнего паренька он показывает неплохие результаты. Кузнецов же успел забить первый гол на новом уровне и в декабре должен сыграть за сборную России на Кубке вызова.