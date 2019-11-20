Даже на ТВ изменился счёт, но Флёри обломал всех! Его сейв уже стал вирусным

Нет никаких сомнений, что Марк-Андре Флёри – один из самых ярких вратарей современной НХЛ. Голкипер, некогда выбранный «Питтсбургом» под первым номером драфта, был важнейшей частью «пингвинов» на протяжении многих лет и помог «Питтсбургу» стать одной из самых стабильных и успешных команд XXI века.

Но после того как Флёри проиграл в клубе конкуренцию Мэтту Мюррею, могло показаться, что его лучшие годы остались в прошлом. Летом 2017-го «Питтсбург» принял решение расстаться с одним из своих фронтменов, и Флёри в рамках драфта расширения пополнил состав «Вегаса». Вы помните, что никто не питал никаких иллюзий относительно новичка НХЛ, даже наоборот, «золотым рыцарям» предрекали провал. Но в первый же год «Вегас» играл в финале Кубка Стэнли, а Цветочек «распустился» с новой силой.



С того времени прошло уже полтора года, но 34-летний Флёри и не думает сбавлять обороты. Он обеспечивает «Вегасу» надёжный тыл, а иногда творит в воротах настоящие чудеса. В текущем сезоне Марк-Андре уже заставлял восхищаться его потрясающим вратарским чутьём, но, как оказалось, в том матче с «Лос-Анджелесом» Флёри только разминался.

Министерство магии заинтересуется его игрой! Космический матч вратаря «Вегаса» Флёри устроил настоящее шоу: два суперсейва, расчистка пятачка и бросок по воротам соперника.

Разминался для того, чтобы в сегодняшней игре с «Торонто» не просто выручить команду и сделать сумасшедшее спасение, а, возможно, войти в историю.



Домашняя игра «Вегаса» с «Торонто» складывалась для «золотых рыцарей» весьма непросто. Они открыли счёт только в середине матча усилиями Коди Гласса, но в третьем периоде «листья» отыгрались после точного броска Джейсона Спеццы. После этого игра раскрылась, пошли голы, и менее чем за четыре минуты до конца основного времени «Вегас» выигрывал 3:2. Но «Торонто», не желавший продлевать свою серию неудач до шести матчей, яростно атаковал и должен был сравнивать счёт. В одном из эпизодов шайба после броска Ильи Михеева отскочила к Нику Петану, и канадец с неудобной руки верхом бросил, казалось бы, наверняка в пустой угол. Но вот что сделал Флёри.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

В отчаянном прыжке Цветочек выбросил левую руку и намертво забрал шайбу в ловушку. Просто космос, не правда ли?! В НХЛ мы довольно часто видим незаурядные сейвы голкиперов, но это спасение от Флёри претендует на какой-то особенный статус. «Сейв столетия», — так назвал выдающуюся игру вратаря «Вегаса» в этом моменте агент Флёри Аллан Уолош. Он, конечно, не может быть объективен, но так ли уж далёк от истины? По крайней мере, главный кандидат на лучшее спасение сезона НХЛ уже определён.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэди Треттенеро.



Особенно значимо то, что сейв Флёри был не только роскошен, но и максимально эффективен для его команды. Марк-Андре не позволил наседавшему «Торонто» сравнять счёт в конце основного времени и фактически принёс победу «Вегасу». Любопытно, что хоккеисты «Мэйпл Лифс» просто не могли поверить, что шайба не пересекла линию ворот, – они уже начали отмечать свой третий гол в матче. Более того, в возможности Флёри не поверили и североамериканские телевизионщики: они сначала изменили счёт в трансляции на 3:3, а потом, видимо, поняв, что Цветочек совершил что-то невероятное, замешкались и даже на долю секунды поставили напротив «Торонто» цифру 4. Впрочем, вовсе не мудрено, что такой фантастический сейв вызвал у людей мимолётное помешательство. Это было очень круто!



Флёри сохранил победный счёт для «Вегаса» в том эпизоде и наверняка психологически надломил хоккеистов «Торонто». Как забить вратарю, который вытворяет такие чудеса? В оставшееся время «листья» так и не смогли решить эту задачу, за 20 секунд до сирены пропустили четвёртую шайбу в пустые ворота и проиграли в шестой раз подряд. А сейв Цветочка уже стал вирусным — у него уже более двух тысяч лайков и 500 репостов в «твиттере» НХЛ.