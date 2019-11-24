«Это прорыв для всех». В Сочи представили программу «Красная машина»

23 ноября в Сочи Федерация хоккея России провела презентацию новых продуктов и разделов национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина».

Программа презентации, которая состоялась на базе образовательного центра «Сириус», включала теоретическую и практическую части. Программа «Красная Машина» внедрена в тренировочный процесс образовательного центра «Сириус», который тесно сотрудничает с ФХР в работе по подготовке юниоров и резерва для национальной сборной. Отметим, что программа разработана на основе федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» и утверждена в Министерстве спорта в ноябре 2019 года.

ФХР представила все разделы программы подготовки хоккеистов «Красная машина»

Сперва в центре «Сириус» состоялась теоретическая часть мероприятия с участием первых лиц ФХР и руководителей Министерства спорта России. Была презентована базовая типовая программа, а также мобильное приложение: «Красная Машина: тренер». Главное, на что обращалось внимание — реализация концепции подготовки спортивного резерва в России, философия и базовые принципы, многолетняя подготовка вратарей, а также другие профильные вещи.

Фото: fhr.ru

«Это прорыв для нас всех. Подобной программы у нас в России не было. В других видах спорта её тоже нет. Это самая передовая программа, даже с учётом сравнения с другими странами. Мы благодарны Министерству спорта, образовательному центру «Сириус» за поддержку. Мы уже запустили мобильное приложение. Наша программа — это азбука хоккея для всех, которая есть в открытом доступе. Все родители, дети и тренеры могут это изучить, там есть рекомендации и единый стандарт. Но никто не исключает импровизации и творчества тренеров», — заявил журналистам первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Р. Ротенберг: «Красная машина» — передовая программа, это прорыв для всех

После теоретической части было принято решение переходить к практике. В специально организованном мастер-классе, который прошёл на льду малой ледовой арены «Шайба», были продемонстрированы практические инструменты презентованной программы. Занятие сделали открытым, за ним наблюдали в том числе и воспитанники и учащиеся образовательного центра «Сириус».

Фото: fhr.ru

На лёд с юными хоккеистами вышли тренеры олимпийской сборной России Олег Браташ и Николай Хабибулин, тренер по развитию сборных команд ФХР Дэниэл Бохнер. Принял участие в занятии и глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.



Дети и их руководители занимались на льду без малого час, успев поиграть даже в футбол. Да-да, в коньках били по футбольному мячу, забивая его в ворота друг друга. Радости у подрастающего поколения было хоть отбавляй. А ведь это самое главное – ребёнок должен тренироваться с удовольствием, а не из-под палки.

Фото: fhr.ru

«Я думаю, что мастер-класс НППХ «Красная машина» — это очень хорошее начинание для детей и родителей. У них будет более общая база, по которой они будут тренироваться. Я принимал участие в разработке программы с точки зрения консультаций. Меня в последний момент привлекли к этому проекту, и я принял в нём небольшое участие. Вопросов от ребят на мастер-классе я не услышал, но, судя по всему, им было интересно побыть на льду с такими людьми и почерпнуть для себя что-то новое.

Были ли аналоги подобной программы в НХЛ и по каким учебникам я учился в ЦСКА? У нас никаких учебников не было. Тогда и Интернета не было. Мы воспринимали то, что нам объяснял тренер. Когда я играл в НХЛ, не могу припомнить, чтобы там было приложение, по которому бы работали тренеры и хоккеисты. Для меня это в новинку, я не знал, что что-то подобное может быть», — признался прославленный вратарь Николай Хабибулин.



Сразу после окончания занятия юные спортсмены воспользовались случаем и взяли автографы у своих учителей, а также сделали памятные фото. Презентация программы явно удалась, теперь будем ждать результата и новых звёздных хоккеистов, которые вырастут на основе представленных современных методик по развитию спортсменов.