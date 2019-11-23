Р. Ротенберг: «Красная машина» — передовая программа, это прорыв для всех

В Сочи в образовательном центре «Сириус» Федерация хоккея России провела презентацию новых продуктов и разделов Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвёл итог теоретической части мероприятия.



«Это прорыв для нас всех. Подобной программы у нас в России не было. В других видах спорта её тоже нет. Это самая передовая программа, даже с учётом сравнения с другими странами. Мы благодарны Министерству спорта, образовательному центру «Сириус» за поддержку. Мы уже запустили мобильное приложение. Наша программа — это азбука хоккея для всех, которая есть в открытом доступе. Все родители, дети и тренеры могут это изучить, там есть рекомендации и единый стандарт. Но никто не исключает импровизации и творчества тренеров.



Мы обсуждали эту программу и с другими видами спорта. Футболисты, фигуристы тоже планируют создать нечто похожее. Наша комплексная группа — это 20 человек. Это вся жизнь и весь опыт, который мы имеем. Это конспекты наших великих тренеров, в том числе Анатолия Тарасова, Виктора Тихонова, Аркадия Чернышёва. К этому мы добавили все современные подходы. Были изучены программы других федераций. Наш продукт самый высокотехнологичный. Подобного аналога нет у других федераций. Есть похожие мобильные приложения, но они иного плана.



Конечно, понадобятся новые катки. Нужна инфраструктура, высокая квалификация тренеров. Мы всё делаем шаг за шагом, это есть в нашей дорожной карте, где мы утвердили строительство нашей программы на 400 катков. На 50 катков уже выделено финансирование. Каждый каток — одна детско-юношеская школа и как минимум 700 детей. Это позволит нам увеличить общее число профессиональных хоккеистов. На сегодняшний день их 100 тыс.», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Исполнительный директор ФХР: «Красная машина» — стратегически важный продукт