Как одевались тренеры КХЛ 10 лет назад. Мода на серый цвет и шикарные галстуки

Сейчас в КХЛ тренеры в основном предпочитают тёмные костюмы, а раньше была мода на серый цвет. Посмотрите, как был прекрасен в «Ладе» Пётр Воробьёв.
Пётр Ильич не оставил выбора Сергею Светлову, руководившему «Ладой» в сезоне-2009/10.
Но самый стильный штаб в том сезоне был у Олега Знарка в ХК МВД.
Финал первого Кубка Гагарина. «Ак Барс» был чуть сильнее «Локомотива», а штаб казанцев превзошёл коллег из Ярославля полосатым пиджаком Билялетдинова и разнообразием галстуков.
Но самый красивый галстук был у Вячеслава Быкова.
Барри Смит работал в СКА и должен был соответствовать уровню одного из самых богатых клубов КХЛ.
Тренеры старой школы дополняли образ стильными джемперами. Сейчас такой увидишь разве что у Владимира Крикунова.
Андрей Назаров застёгивался сразу на три пуговицы.
Игорь Никитин заказывал свой костюм в том же магазине.
Алексей Ярушкин удивлял сочетанием красного галстука с голубой рубашкой.
Тренеру «Витязя» мог дать фору только Милош Ржига с белоснежным галстуком.
- 26 ноября 2019
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