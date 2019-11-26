Светлов брал пример с Воробьёва, Назаров и Никитин застёгивались на три пуговицы, а Ржига ослеплял белоснежным галстуком.

Как одевались тренеры КХЛ 10 лет назад. Мода на серый цвет и шикарные галстуки

Сейчас в КХЛ тренеры в основном предпочитают тёмные костюмы, а раньше была мода на серый цвет. Посмотрите, как был прекрасен в «Ладе» Пётр Воробьёв.

Фото: photo.khl.ru

Пётр Ильич не оставил выбора Сергею Светлову, руководившему «Ладой» в сезоне-2009/10.

Фото: Роман Кручинин, photo.khl.ru

Но самый стильный штаб в том сезоне был у Олега Знарка в ХК МВД.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Финал первого Кубка Гагарина. «Ак Барс» был чуть сильнее «Локомотива», а штаб казанцев превзошёл коллег из Ярославля полосатым пиджаком Билялетдинова и разнообразием галстуков.

Фото: photo.khl.ru

Фото: photo.khl.ru

Но самый красивый галстук был у Вячеслава Быкова.

Фото: photo.khl.ru

Барри Смит работал в СКА и должен был соответствовать уровню одного из самых богатых клубов КХЛ.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Тренеры старой школы дополняли образ стильными джемперами. Сейчас такой увидишь разве что у Владимира Крикунова.

Фото: photo.khl.ru

Андрей Назаров застёгивался сразу на три пуговицы.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Игорь Никитин заказывал свой костюм в том же магазине.

Фото: photo.khl.ru

Алексей Ярушкин удивлял сочетанием красного галстука с голубой рубашкой.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Тренеру «Витязя» мог дать фору только Милош Ржига с белоснежным галстуком.