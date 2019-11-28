У Ковальчука всё плохо? Это как посмотреть, его жена на обложке мужского журнала

О нападающем Илье Ковальчуке начали потихоньку забывать. Его вывели из состава «Лос-Анджелеса», с 11 ноября он только тренируется с командой, но продолжает смотреть на игры со стороны. 15 декабря разговоры о россиянине должны вспыхнуть с новой силой – в этот день «Кингз» выплатят остаток причитающихся бонусов по контракту. В общем, будущее Ильи находится в подвешенном состоянии. Всё плохо? Зато его жена Николь недавно появилась на обложке мужского журнала Maxim.

Николь 35 лет, она всегда поддерживала себя в отличной форме, а несколько лет назад занялась бодибилдингом и даже получала призовые места на соревнованиях. Николь – самодостаточная женщина, ей не нравится безвылазно сидеть дома и ничего не делать. Она активно ведёт блог в «Инстаграме», выкладывает видео изнуряющих тренировок и мотивационные посты о работе над телом. Естественно, на такую умницу и красавицу есть спрос и в модных журналах. Она уже снималась для обложек женских модных изданий Harper’s Bazaar и L’Officiel, а также для журнала о фитнесе Shape, а теперь появилась на обложке французской версии популярного мужского журнала Maxim. И всё это за последние полгода! Пока карьера мужа затухает, её только набирает обороты.

Николь Ковальчук не только демонстрирует миру свою точёную фигуру, но и рассказывает всем, как достичь таких же умопомрачительных результатов. Она запустила собственный сайт, где публикует статьи на тему здорового образа жизни, рассказывает о тренировках, правильном питании и достижении внутренней гармонии. «Занимайся как сумасшедший или оставайся, каким был», «Я могу, и я сделаю», — такие послания оставляет Николь в аккаунте «Инстаграма» Be Everything. И публикует всё новые и новые фотографии идеального тела, которые призваны мотивировать подписчиков вскочить с дивана и побежать в спортзал.



Она разработала программы домашних тренировок, которые продаёт через сайт, и основала собственный бренд, который выпускает витаминные и протеиновые комплексы для тех, кто активно занимается спортом. «Добавки к питанию крайне необходимы во время диеты, они увеличат рост мышечной массы, ускорят сжигание жира и в целом улучшат ваше здоровье», — говорится в сообщении на странице аккаунта.

А ведь у неё четверо детей, когда только она всё успевает? Наверное, сейчас помогает и муж, ведь в последние недели у него куча свободного времени.