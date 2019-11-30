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«Чикаго» — «Колорадо» — 2:5 — обзор матча, Ничушкин забил красивый гол

«Чикаго» — «Колорадо»
Максим Замятин
Ничушкин не стал ждать 92 матча. Забил шикарный гол в проходе через всю площадку
Мы ждали, что у него попрёт. И это случилось.
Хоккей / НХЛ 0

91 матч без забитых голов — эту цифру в статистике Валерия Ничушкина забыть невозможно, но жизнь подтверждает справедливость предположений, что челябинец не мог забить, скорее, из-за психологических трудностей и невезения. Совсем недавно он отпраздновал окончания этой кошмарной засухи, а в матче с «Чикаго» порадовал болельщиков «Эвеланш» не просто голом, а очень эффектным и важным взятием ворот.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 00:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Комфер) – 00:59' (5x5)   0:2 Грейвз (Ньето, Маккиннон) – 03:17' (5x5)   1:2 Смит (Карпентер) – 09:14' (5x5)   1:3 Макар (Маккиннон, Комфер) – 12:20' (5x4)   1:4 Ничушкин – 29:45' (5x5)   1:5 Комфер (Маккиннон) – 31:26' (5x5)   2:5 Кейн (Тэйвз, Саад) – 39:56' (5x5)

Это случилось в середине второго периода, когда «Колорадо» вёл со счётом 3:1 и пытался сдержать натиск хоккеистов «Блэкхоукс», которые изо всех сил пытались организовать камбэк. Ничушкин, подхватив шайбу в своей зоне после выигранного вбрасывания, прошёл с ней через всю площадку, не заметил пытавшегося помешать ему Данкана Кита, и не оставил шансов звёздному вратарю Кори Кроуфорду.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Этот гол во многом помог «Колорадо» одержать седьмую победу в 10 последних матчах. «Лавины» уверенно себя чувствуют даже без травмированного Микко Рантанена, а главной звездой игры против «чёрных ястребов» стал Натан Маккиннон, набравший 4 (1+3) очка.

Вымучил! НХЛ бурлит из-за гола Ничушкина, он не забивал 91 матч
Вратарь «Торонто» требовал отменить гол. Но такое отменять нельзя.

«Макиннон тащит команду на себе. Он постоянно забивает важнейшие голы и делает всех своих партнёров лучше. Это как раз то, что нам нужно от своих звёздных хоккеистов. Конечно, он везёт этот груз», — отметил наставник «Колорадо» Джаред Беднар. «Мы хотели хорошо начать. Я слышал, что это очень непростой стадион, чтобы играть здесь в гостях — болельщики могут буквально запугать, как мне рассказывали. Но мы их быстро успокоили», — уверенно заявил защитник-новичок «Эвеланш» Кейл Макар, ставший автором победной шайбы.

Статистика Валерия Ничушкина

Что же до Ничушкина, то у него теперь на счету 4 (2+2) очка в пяти последних матчах. Против «Чикаго» он сыграл почти 18 минут, что стало для него лучшим показателем по игровому времени за весь сезон. Если так пойдёт и дальше, голам Валерия никто уже не будет удивляться. Наоборот, все будут пожимать плечами, когда поймавший свою игру Ничушкин не отметится в протоколе.

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