Вымучил! НХЛ бурлит из-за гола Ничушкина, не забивавшего 91 матч

Валерий Ничушкин. Он сделал это. Он сделал это!», — такой комментарий оставила пресс-служба «Колорадо Эвеланш» к событию, которого ждали невероятно долго. Это был не эффектный финт или победный гол, но это было окончание рекордной безголевой серии, которая длилась до безобразия долго.



Весь прошлый сезон Валерий Ничушкин отыграл без единой заброшенной шайбы. Переход из «Далласа» в «Колорадо» тоже не принёс результата — челябинец старался, иногда делал голевые передачи, но долгожданный гол пришёл к нему только после того, как сыграли четверть регулярного чемпионата.

Болельщики требуют сделать Ничушкина тафгаем. Так от него будет польза Зарплату в $ 850 тыс надо как-то отрабатывать.

Эх, если бы «Колорадо» смог выиграть у «Торонто», а Ничушкин стал бы автором победного гола — это была бы очень красивая, практически голливудская история. Впрочем, если не брать результат матча, то Валерий вряд ли будет огорчён, поскольку читать про себя обидные цифры ему вряд ли нравилось.



Итак, 23-й матч «Колорадо» в сезоне-2019/20 и 19-й матч в нынешней регулярке для Ничушкина. Соперник — злющий «Торонто», недавно расставшийся с Майком Бэбкоком, и не имеющий путей для отступления и оправданий. В середине третьего периода при счёте 4:2 в пользу «кленовых листьев» Валерий завершил свой рекордный отрезок без заброшенных шайб — серия окончилась на 92-м матче.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Колорадо Эвеланш».

Болельщицкие споры о том, составит ли безголевая серия Ничушкина 100 матчей, были прекращены — удовольствия позубоскалить над красивой цифрой своего антирекорда челябинец не предоставил. Но хотя его гол не был чем-то особенным, его прокомментировали все ведущие североамериканские обозреватели. Смысл посланий был предельно ясным и коротким: Ничушкин забил, наконец-то!

Свой предыдущий гол в НХЛ Ничушкин отпраздновал 4 марта 2016 года. Цифру в 1359 дней, которые разделили два гола Валерия, вряд ли стоит принимать всерьёз, потому что играя за столичный ЦСКА челябинец никак не мог забивать в НХЛ, а в России у него подобных «засух» не было.

Статистика Валерия Ничушкина

«Знаете, в начале ноября в Далласе у меня было предчувствие. Я подошёл к Ничушкину и сказал, что именно в этом матче он прервёт свою безголевую серию. И когда в начале игры у него был отличный момент, но Валерий не забил, я был готов выпрыгнуть со своего места. Мне казалось, что он это сделал, но нет, увы. Мне было плохо за этого парня. Я действительно болел за него, чтобы он забил этот проклятый гол. Я знаю, у многих из вас есть свои приметы и суеверия. Нам всем нужно их соблюсти, чтобы 13-й номер забил гол. По крайней мере я буду их соблюдать, чтобы это произошло», — писал накануне обозреватель Colorado Hockey Now Адриан Дейтер.



Он же отмечал, что недавно сразу после сыгранного матча Ничушкин предпочёл не расслабляться, а поднимал штангу, работая с тяжёлыми весами.

Старания Валерия не прошли даром. Теперь можно выдохнуть и, как говорят американцы, сбросить обезьяну со спины. А те 105 нападающих в НХЛ, которые ещё не забили гола в нынешнем сезоне, пусть порадуются за Ничушкина, который завершил самый непростой отрезок в своей карьере.