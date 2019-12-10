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В Америке спорят о шансах Овечкина поехать на Олимпиаду

Александр Овечкин
Максим Замятин
«Последний раз, когда Овечкина не пускали на Олимпиаду, он выиграл Кубок Стэнли»
За океаном даже хвалят ИИХФ за то, что хоккейная сборная России не была замешана в допинге.
Хоккей / НХЛ 0

«Очевидно, что это печальные новости, но я надеюсь, что получу больше информации позже. Плохие новости. Жаль, что люди усердно работают, но не смогут выступать на Олимпиаде под своим флагом. Я узнал об этом перед тренировкой. Всегда неприятно получать такие известия. Надеюсь, что всё будет хорошо. У нас много времени до Олимпиады, чтобы выяснить, что делать и как лучше поступить. Надеюсь, всё будет хорошо», — сказал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после того, как узнал о решении ВАДА на четырёхлетний запрет для сборной России на участие в Олимпийских играх.

Слова Овечкина и его шансы всё-таки выступить на Играх и взять там золото стали предметом бурного обсуждения заокеанских журналистов и болельщиков.

«После 2018 года Овечкину не хватает только золота Олимпиады»

«Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил в понедельник, что четырёхлетний запрет для российских спортсменов на участие в Олимпиадах — это грустные новости и разочаровывающий слух. Овечкин — один из самых выдающихся спортсменов России. Он не смог принять участия в Олимпийских играх-2018 после того, как НХЛ решила не ехать Пхёнчхан. Он опубликовал заявление прямо перед тренировочным сбором в 2017 году, признав, что не сможет приехать на Олимпиаду. В понедельник же Александр сказал, что Игры в Пхёнчхане смотрел, но не обращал особого внимания на ограничения, которые были наложены на российскую сборную. Команда Олимпийских атлетов из России тогда выиграла золото хоккейного турнира, но без Овечкина и других звёзд НХЛ.

Когда же Овечкина спросили, будет ли он выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом на Играх-2022 в Пекине, он ответил уклончиво. «Посмотрим, что произойдёт», — ответил он. В августа вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига далеко от резолюции согласия на участие в Олимпиадах. В межсезонье тот же Овечкин посетил Китай в качестве посла НХЛ по продвижению спорта, а лига предпринимала согласованные усилия по выходу на китайский рынок. После того, как он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, в его коллекции не хватает только золота Олимпиады», — отмечает обозреватель Washington Post Саманта Пелл.

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«Надежды Овечкина представлять Россию на Олимпиаде-2022 могут быть разрушены, но уже не НХЛ, а ВАДА. Участие в Олимпийских играх — основной камень преткновения между лигой и профсоюзом. А теперь, кажется, что даже если игрокам НХЛ разрешат поехать на Олимпиаду, Овечкин не сможет этого сделать. Но, хотя он, конечно, был разочарован новостями о запрете, но выразил надежду, что возможность участия в соревнованиях у него всё-таки будет, если лига даст добро», — считает Джей Риган из NBC Sports.

«Овечкин активно выступал за то, чтобы хоккеистам из НХЛ дали разрешение на участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. О запрете для своей страны он узнал незадолго до утренней тренировки в понедельник, он назвал эту новость разочаровывающей, но выразил надежду, что ситуация прояснится к 2022 году», — добавила Элизабет Конге из Russian Machine Never Breaks.

«Спортсмены не виноваты в идиотизме своего правительства»

Именно комментарии на вышеозначенном сайте и стали площадкой для жарких споров, которые касались Овечкина, его сожаления о вердикте Всемирного антидопингового агентства и будущем хоккейной сборной России.

«Единственное наказание — это не соревноваться под российским флангом. Как-то нелепо», — считает болельщик Чарльс Роудс. «Хоккейная сборная России была избавлена от всего этого по большей части. Международная федерация хоккея озаботилась тем, чтобы все ведущие российские хоккеисты были «чистыми», — возражает Max JW.

«Последний раз, когда Овечкину говорили о том, что он не сыграет на Олимпиаде, он выиграл Кубок Стэнли», — напоминает BurgerMemnon. «Никогда не понимал практики коллективной вины. Почему «чистые» спортсмены или тренеры должны быть наказаны за то, в чём не принимали участия? Имеет смысл наказать сильнее причастных или соучастников», — резонно возражает tgr8.

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«Проблема в том, что российская антидопинговая система настолько дискредитирована и скомпрометирована, что любой тест, проведённый ей, не может считаться действительным. Поэтому любой спортсмен, чьи тесты принимались в России, не может доказать, что он не принимал допинг. Но для российских спортсменов есть обходной путь — нужно поставить себя под контроль антидопинговой системы другой страны или международного органа. Это же смогли сделать со всей олимпийской хоккейной командой! ИИХФ увидела, что хоккеисты чисты и работала с российской федерацией хоккея, чтобы заполучить этих спортсменов на всех соревнованиях», — комментирует Max JW

«Злой Ови отгрузит хет-трик сегодня вечером», — предрекал болельщик Джон, но Овечкин в матче с «Коламбусом» отметился только одним голом.

«Так это же отличная новость. Так Овечкин не будет творить безумия где-то в стороне от НХЛ», — отмечает Drewnetsov.

«А мне кажется, что в интересах всех болельщиков, чтобы все сильнейшие поехали на Олимпиаду. Это делает турнир самым представительным в мире, а не тем, который звёзды КХЛ легко выиграли в 2018-м. Сезон в НХЛ легко может подождать пару недель. Разве это такая большая проблема?», — задаётся Chay Genoway.

«А моё сердце — на стороне Овечкина. Спортсмены не виноваты в идиотизме своего правительства. Возможно, если Россия не будет допущена, то они смогут играть под нейтральным флагом. Или же Россия согласиться стать частью какой-то международной команды или сообщества, если согласиться выполнять его правила», — возражает RedLit Yogi.

«Наверное, в первый раз в своей истории ИИХФ сделала что-то активное и полезное. Вместе с ФХР она удержала от допингового скандала хоккейную сборную России», — пишет Jax.

«Я бы сочувствовал Овечкину, если бы не его пламенная поддержка Путина», — возражает tobmello1. «Не похоже, что у него есть большой выбор, поддерживать Путина или нет. Что будет с его родителями или с ним самим, если известный сын-хоккеист публично осудит российское правительство? Невозможно понять, насколько его поддержка искренняя», — задаётся вопросом Grammaurai.

«Да. Тяжёлые мысли у Овечкина сегодня», — резюмировал sweeprakes19.

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