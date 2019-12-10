«Последний раз, когда Овечкина не пускали на Олимпиаду, он выиграл Кубок Стэнли»

«Очевидно, что это печальные новости, но я надеюсь, что получу больше информации позже. Плохие новости. Жаль, что люди усердно работают, но не смогут выступать на Олимпиаде под своим флагом. Я узнал об этом перед тренировкой. Всегда неприятно получать такие известия. Надеюсь, что всё будет хорошо. У нас много времени до Олимпиады, чтобы выяснить, что делать и как лучше поступить. Надеюсь, всё будет хорошо», — сказал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после того, как узнал о решении ВАДА на четырёхлетний запрет для сборной России на участие в Олимпийских играх.

Слова Овечкина и его шансы всё-таки выступить на Играх и взять там золото стали предметом бурного обсуждения заокеанских журналистов и болельщиков.

«После 2018 года Овечкину не хватает только золота Олимпиады»

«Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил в понедельник, что четырёхлетний запрет для российских спортсменов на участие в Олимпиадах — это грустные новости и разочаровывающий слух. Овечкин — один из самых выдающихся спортсменов России. Он не смог принять участия в Олимпийских играх-2018 после того, как НХЛ решила не ехать Пхёнчхан. Он опубликовал заявление прямо перед тренировочным сбором в 2017 году, признав, что не сможет приехать на Олимпиаду. В понедельник же Александр сказал, что Игры в Пхёнчхане смотрел, но не обращал особого внимания на ограничения, которые были наложены на российскую сборную. Команда Олимпийских атлетов из России тогда выиграла золото хоккейного турнира, но без Овечкина и других звёзд НХЛ.



Когда же Овечкина спросили, будет ли он выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом на Играх-2022 в Пекине, он ответил уклончиво. «Посмотрим, что произойдёт», — ответил он. В августа вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига далеко от резолюции согласия на участие в Олимпиадах. В межсезонье тот же Овечкин посетил Китай в качестве посла НХЛ по продвижению спорта, а лига предпринимала согласованные усилия по выходу на китайский рынок. После того, как он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, в его коллекции не хватает только золота Олимпиады», — отмечает обозреватель Washington Post Саманта Пелл.

«Технически невозможно». Что будет с российским хоккеем после санкций ВАДА Чемпионаты мира в 2023 году в нашей стране всё ещё под угрозой.

«Надежды Овечкина представлять Россию на Олимпиаде-2022 могут быть разрушены, но уже не НХЛ, а ВАДА. Участие в Олимпийских играх — основной камень преткновения между лигой и профсоюзом. А теперь, кажется, что даже если игрокам НХЛ разрешат поехать на Олимпиаду, Овечкин не сможет этого сделать. Но, хотя он, конечно, был разочарован новостями о запрете, но выразил надежду, что возможность участия в соревнованиях у него всё-таки будет, если лига даст добро», — считает Джей Риган из NBC Sports.

«Овечкин активно выступал за то, чтобы хоккеистам из НХЛ дали разрешение на участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. О запрете для своей страны он узнал незадолго до утренней тренировки в понедельник, он назвал эту новость разочаровывающей, но выразил надежду, что ситуация прояснится к 2022 году», — добавила Элизабет Конге из Russian Machine Never Breaks.

«Спортсмены не виноваты в идиотизме своего правительства»

Именно комментарии на вышеозначенном сайте и стали площадкой для жарких споров, которые касались Овечкина, его сожаления о вердикте Всемирного антидопингового агентства и будущем хоккейной сборной России.



«Единственное наказание — это не соревноваться под российским флангом. Как-то нелепо», — считает болельщик Чарльс Роудс. «Хоккейная сборная России была избавлена от всего этого по большей части. Международная федерация хоккея озаботилась тем, чтобы все ведущие российские хоккеисты были «чистыми», — возражает Max JW.



«Последний раз, когда Овечкину говорили о том, что он не сыграет на Олимпиаде, он выиграл Кубок Стэнли», — напоминает BurgerMemnon. «Никогда не понимал практики коллективной вины. Почему «чистые» спортсмены или тренеры должны быть наказаны за то, в чём не принимали участия? Имеет смысл наказать сильнее причастных или соучастников», — резонно возражает tgr8.

«МОК просто боится президента России». На Западе разочарованы решением ВАДА Зарубежные СМИ негодуют и требуют, чтобы россияне не смогли выступать даже под нейтральным флагом.

«Проблема в том, что российская антидопинговая система настолько дискредитирована и скомпрометирована, что любой тест, проведённый ей, не может считаться действительным. Поэтому любой спортсмен, чьи тесты принимались в России, не может доказать, что он не принимал допинг. Но для российских спортсменов есть обходной путь — нужно поставить себя под контроль антидопинговой системы другой страны или международного органа. Это же смогли сделать со всей олимпийской хоккейной командой! ИИХФ увидела, что хоккеисты чисты и работала с российской федерацией хоккея, чтобы заполучить этих спортсменов на всех соревнованиях», — комментирует Max JW



«Злой Ови отгрузит хет-трик сегодня вечером», — предрекал болельщик Джон, но Овечкин в матче с «Коламбусом» отметился только одним голом.

«Так это же отличная новость. Так Овечкин не будет творить безумия где-то в стороне от НХЛ», — отмечает Drewnetsov.



«А мне кажется, что в интересах всех болельщиков, чтобы все сильнейшие поехали на Олимпиаду. Это делает турнир самым представительным в мире, а не тем, который звёзды КХЛ легко выиграли в 2018-м. Сезон в НХЛ легко может подождать пару недель. Разве это такая большая проблема?», — задаётся Chay Genoway.



«А моё сердце — на стороне Овечкина. Спортсмены не виноваты в идиотизме своего правительства. Возможно, если Россия не будет допущена, то они смогут играть под нейтральным флагом. Или же Россия согласиться стать частью какой-то международной команды или сообщества, если согласиться выполнять его правила», — возражает RedLit Yogi.



«Наверное, в первый раз в своей истории ИИХФ сделала что-то активное и полезное. Вместе с ФХР она удержала от допингового скандала хоккейную сборную России», — пишет Jax.



«Я бы сочувствовал Овечкину, если бы не его пламенная поддержка Путина», — возражает tobmello1. «Не похоже, что у него есть большой выбор, поддерживать Путина или нет. Что будет с его родителями или с ним самим, если известный сын-хоккеист публично осудит российское правительство? Невозможно понять, насколько его поддержка искренняя», — задаётся вопросом Grammaurai.



«Да. Тяжёлые мысли у Овечкина сегодня», — резюмировал sweeprakes19.