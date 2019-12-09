«Технически невозможно». Что будет с российским хоккеем после санкций ВАДА

9 декабря многие называли судным днём для российского спорта. Увы, он таковым и оказался. Исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно одобрил рекомендации комитета ВАДА по соответствию о санкциях в отношении России. Наша страна на четыре года лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях.

Что это означает для нашего хоккея? Первым делом нужно сейчас понять, что не стоит драматизировать ситуацию. Вердикт звучит страшно, но никакого краха российского спорта вообще (и хоккея в частности) он не предполагает. При самом плохом сценарии «чистые» российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом и без гимна. То есть, в эти четыре года для сборной России по хоккею на чемпионатах мира и пекинской Олимпиаде всё будет точно так же, как было в Пхёнчхане. Формально – сборной России на турнире не будет, но, по сути, наличие наших ребят будет очевидно, а спеть гимн они при случае и сами смогут.

«Когда побеждаешь, гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов Российские хоккеисты спели гимн РФ после финала Олимпиады. Кто-то хотел забрать у них медали, но МОК не будет наказывать игроков.

Конечно, такие ограничения – это ужасно, но эту ситуацию нужно как-то принять и смириться с ней. Сегодняшние санкции, наложенные на российский спорт, могут быть оспорены в Спортивном арбитражном суде (CAS), который может их смягчить. ФХР уже заявила, что «примет и будет неуклонно исполнять все решения суда, вступившие в законную силу». Соответственно, окончательное решение о форме участия российской хоккейной сборной на ЧМ-2020 (и других крупных турнирах в ближайшие четыре года) будет приниматься после рассмотрения дела в CAS.

ФХР рассказала, как решение ВАДА отразится на российском хоккее

Для нас важно понять, что сборная России по хоккею (как её ни назови) пусть без флага и гимна, но будет бороться за золото мировых первенств. Правда, при худшем сценарии каждый из хоккеистов должен будет получить отдельный допуск на участие. Но это организационные трудности. На выходе мы всё равно получим нашу команду, пусть и в другой форме. Для ФХР такой строгий подход не будет какой-то неожиданностью. «Кандидаты в сборные команды России регулярно проходят проверку на допинг, пробы проверяются в ведущих международных лабораториях, аккредитованных ВАДА», — говорится в заявлении Федерации, которая в лишний раз подчеркнула (и правильно сделала), что российский хоккей во всей этой ситуации вообще не виноват. Но нести ответственность, увы, будет наравне с представителями других видов спорта.

Огромный бан российского спорта – это только звучит страшно. Но если разобраться, то в нашем хоккее это решение не вызовет никакой революции. Пережили Пхёнчхан-2018, переживём и Пекин-2022, и несколько чемпионатов мира без определения национальной идентичности. Любители позубоскалить обязательно оторвутся на названии, которое будет носить наша национальная команда на турнирах, но всё равно все будут понимать, какую страну представляют хоккеисты.

Главный вопрос остаётся в другом – сможет ли Россия провести домашние чемпионаты мира, запланированные на 2023 год? «Решение о проведении на территории России международных соревнований по хоккею принимается Международной хоккейной федерацией (ИИХФ)», — говорится в заявлении ФХР. Здесь важно понять такой момент: ВАДА требует перенести соревнования из России, если этому ничего не препятствует (юридически или физически). По сути, всё будет в руках ИИХФ и президента организации Рене Фазеля, который уже неоднократно показывал свою доброжелательную и крайне лояльную позицию к российскому хоккею. Собственно, по поводу возможного переноса турниров 2023 года он уже высказался предельно ясно.

Фазель: ЧМ-2023 и МЧМ-2023 пройдут в России. Поменять локацию невозможно

Кроме хороших отношений с Фазелем у российской стороны есть и ещё один козырь — нас в принципе уважают в ИИХФ, у России сильная позиция, и вряд ли кто-то из других хоккейных стран будет стремиться отнять у России лакомый кусок пирога. Ссориться с нашей страной в ИИХФ никому не выгодно и сегодня появился и ещё один комментарий по этому поводу. «Отозвать чемпионаты мира, которые пройдут в России, технически невозможно. Они пройдут в России, как и планировалось», — сообщил источник в ИИХФ коллегам из «Р-Спорта».



Впрочем, с молодёжными чемпионатами мира всё оказалось проще. «Наложенные ВАДА санкции распространяются на главные спортивные мероприятия, к которым относятся Олимпийские игры и чемпионаты мира. Юниорские, молодёжные чемпионаты мира и юношеские олимпийские игры не должны попадать под ограничения», — говорится в заявлении ФХР. Вроде бы спокойно могут выдохнуть не только Омск и Новосибирск, принимающие МЧМ-2023, но и все любители молодёжного хоккея, для которых после этих санкций вообще ничего не изменится. Но ключевое слово здесь «не должны». ФХР понимает ситуацию именно так, но не факт, что и у ВАДА будет такая же трактовка.

Молодёжная сборная России выступит на чемпионате мира под своим флагом

Подытожим.



Молодёжная сборная России по хоккею в ближайшие четыре года должна будет выступать под своим флагом и гимном, а МЧМ-2023 должен пройти в Новосибирске и Омске, как и планировалось.



Взрослая сборная России, вероятнее всего, лишится возможности выступать на чемпионатах мира с 2020 по 2023 годы в привычном формате. В таком случае на турниры будут допущены нейтральные спортсмены, прошедшие через все фильтры от ВАДА. За российских хоккеистов переживать не приходится, так что это всё равно будет наша команда.



Проведение ЧМ-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге пока под вопросом, решение будет принимать ИИХФ. Если Международная Федерация хоккея сочтёт, что перенос турнира в другу страну невозможен по каким-либо юридическим или физическим причинам, то соревнование пройдёт, как и планировалось, в Северной столице. Надеемся, что Рене Фазель и ИИХФ такие причины обязательно найдут.