Флаг, чемпионат мира, сборная России. Что сказали Ротенберг и Третьяк

Сегодня, 11 декабря, на арене в «Парке Легенд» состоялась открытая тренировка сборной России по хоккею в преддверии Кубка Первого канала. Занятию предшествовала официальная пресс-конференция, в которой приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг и главный тренер сборной России Алексей Кудашов.



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«Сборная России уже думает об ОИ-2022»

Первым слово взял президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.



— Я очень рад, что тренерский штаб собрал тех людей, в которых мы верим и которых готовим к Олимпиаде. Есть проблески участия в ней игроков НХЛ, но пока очень далёкие. Мы должны надеяться на свои силы. Федерация хоккея России очень много делает для того, чтобы у нас была не только первая, но и олимпийская сборная.



Много внимания уделяется подготовке 18-летних и 20-летних ребят. У нас очень хорошая связь между старшим тренером и его помощниками со всеми тренерами других команд – юниорской, молодёжной, олимпийской. Идёт постоянный обмен мнениями. Играя на Кубке Первого канала, мы уже думаем об Олимпиаде-2022.



Время идёт быстро. Два года проскочат, и будет Олимпиада. Наша задача и задача тренеров – посмотреть на кандидатов. На других этапах мы больше просматриваем молодёжь, связки, которые нам принесут победу в том числе и на чемпионате мира в Швейцарии. Он для нас тоже очень важен.

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— Как отнеслись к решению ВАДА относительно российского спорта?

— Ещё ничего точно не решено, будет спортивный суд, после него будет понятно. Мы готовимся, наш олимпийский комитет действует, его никто не убирал из олимпийского движения. Посмотрим, какие будут решения, мы будем бороться за всех спортсменов. Мы будем сотрудничать, у нас хорошие отношения с ИИХФ. Трудно сказать, насколько велика вероятность, что мы на Олимпиаде выступим под своим флагом. Нам пока никаких указаний не поступало.



— Есть вероятность, что мы выступим под своим флагом?

— По домашним чемпионатам мира будет решать ИИХФ, пока решение такое, что никто у нас ничего не отнимал. Всё пока остаётся в силе.

Третьяк: Мы будем сотрудничать, у нас хорошие отношения с ИИХФ. Трудно сказать, насколько велика вероятность, что мы на Олимпиаде выступим под своим флагом. Нам пока никаких указаний не поступало.

«Из-за травм не смогли рассчитывать на Плотникова, Андронова, Телегина и Антипина»

Далее на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной России Алексей Кудашов.



— Почему решили вызвать Богдана Якимова?

— Брали его на конкретную позицию и на конкретную роль. В первую очередь смотрели, кто и как зарекомендовал себя в клубе, в каком он состоянии, плюс сказались повреждения.



— Кого он заменил?

— Андронова.



— Оба Ткачёвых недавно отправились от травм. Стоило ли так рисковать?

— Они сыграли по несколько матчей за свои команды, надеемся, что они в стадии постоянного набора формы и помогут сборной.

— Кто ещё, помимо Андронова, травмирован?

— Хотели вызвать Плотникова, Андронова, Телегина и Антипина, но из-за травм не смогли на них рассчитывать. Игры идут через день, у многих ребят микротравмы.



— Зернов, Зуб, — добавил глава штаба сборной России Роман Ротенберг. – Серьёзные потери.

Кудашов: Хотели вызвать Плотникова, Андронова, Телегина и Антипина, но из-за травм не смогли на них рассчитывать. Игры идут через день, у многих ребят микротравмы.

— Кто будет капитаном и альтернативными капитанами?

— Евгений Кетов — капитан сборной на Кубке Первого канала, Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов, Никита Нестеров и Антон Бурдасов – альтернативные капитаны.



— Как будут играть вратари?

— У нас есть план, но мы будем смотреть каждую игру и идти от игры к игре.

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«Хотим вывести игры сборной на совершенно другой уровень»

Задали вопросы и первому вице-президенту ФХР, главе штаба сборной России Роману Ротенбергу.



— Не хотите пересмотреть формат турнира, пригласить новых соперников?

— В олимпийский сезон мы играли с Канадой. Мы всегда открыты, мы всегда в диалоге со всеми федерациями. У нас уже проведены переговоры по расширению формата. Мы хотим вывести игры сборной на совершенно другой уровень в плане привлекательности и самого бренда турнира. Есть разные варианты, мы их обсуждаем. Думаю, что в следующем сезоне мы добьёмся результатов и сможем сделать турнир более привлекательным для зрителя.

— Валерию Брагину в молодёжной сборной России будут помогать Игорь Ларионов и Николай Хабибуллин. Почему приняли такое решение?

— Это очень опытные люди, прошедшие в качестве игроков через множество международных турниров. Мы всегда приветствуем, когда люди такого уровня хотят помочь России, — заявил Владислав Третьяк.



— Мы всегда стремится к лучшему результату. Мы посоветовались с Валерием Брагиным, проанализировали, почему не получалось побеждать на предыдущих МЧМ, и было принято решение усилить тренерский штаб, — добавил Роман Ротенберг.



— Сейчас выбор в сборную достаточно ограничен, почти нет альтернатив. Вас это не смущает?

— У нас много травм, серьёзная конкуренция в КХЛ. Но конкуренция – двигатель прогресса. Мы работаем над тем, чтобы у нас было больше молодых игроков. У нас во многих клубах КХЛ играют 18-летние хоккеисты. Многие игроки, которые на сборах в сборной до 20 лет, являются лидерами в клубах КХЛ уже сейчас. Они уже могут играть здесь, но приоритеты расставлены. Есть задачи выиграть и на чемпионате мира до 20 лет, и на чемпионате мира до 18 лет, и на других турнирах.