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Стали известны сочетания сборной России перед стартом Кубка Первого канала

Стали известны сочетания сборной России перед стар
Стали известны сочетания сборной России перед стартом Кубка Первого канала
Хоккей / Евротур 0

Сборная России проводит открытую тренировку перед стартом второго этапа Евротура — Кубком Первого канала, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Команда Алексея Кудашова занимается на льду в следующих сочетаниях:

Календарь Кубка Первого канала

Вратари: Самонов, Сорокин, Билялов
«Белые»: Нестеров – Войнов, Григоренко – Шипачёв – Капризов;
«Синие»: Рафиков – Ожиганов, Кузьменко – В. А. Ткачёв – Бурдасов;
«Красные»: Миронов – Марченко, Барабанов – Семёнов – Жафяров;
«Оранжевые»: Лямкин – Сергеев, Слепышев – Карнаухов – Кетов;
«Зелёные»: Дронов, В. Э. Ткачёв – Якимов – Сошников.

Нападающий СКА и сборной России Евгений Кетов назначен капитаном национальной команды на Кубке Первого канала.

Форвард ЦСКА Сергей Андронов не примет участия в Кубке Первого канала
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