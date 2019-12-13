В КХЛ может случиться раскол. Потолок зарплат в 900 млн рублей слишком мал?

Совещание уперлось в потолок

11 декабря в Москве прошло рабочее совещание хоккейных клубов КХЛ. Если верить сообщениям СМИ, прошёл он тихо-мирно, ничего особенного там не происходило. Однако это далеко не так.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович спокойно заявил СМИ, что знает, как вместить всех игроков своей команды под потолок зарплат. Именно он и стал главной темой совещания, причиной баталий между ведущими клубами и руководством лиги, а также возможной причиной будущего раскола.

Большое выступление президента КХЛ. Как будут работать пол и потолок зарплат Дмитрий Чернышенко рассказал, как лига будет жить дальше, раскритиковал картинку из Ярославля и назвал клубы-должники.

Предыстория этого вопросы постоянным хоккейным читателям известна. После нынешнего сезона должен состояться совет директоров КХЛ, на котором будет принят жесткий потолок зарплат – 900 млн рублей. Мера, предназначенная для выравнивания спортивных условий для всех клубов. Если ты подписал пару звёзд на контракт по 150 млн, дальше комплектуйся дешевыми легионерами и молодежью, иначе в потолок не вместишься.

Подавляющее большинство болельщиков и специалистов считают потолок зарплат очевиднейшим благом для лиги. Действительно, смотреть чемпионат, где заранее известны 5-6, а то и 3-4 фаворита, на так интересно по сравнению с тем, когда в финале кубка побеждает команда, идущая в декабре на последнем месте в турнирной таблице.

И последние стали первыми. Как «Сент-Луис» празднует победу в Кубке Стэнли Весь штат Миссури переживал за «синих».

Согласен с этим мнением и я. Но в идеальном мире потолок должен работать сдрафтом, коммерческими доходами клубов, и наличием большого числа сильных игроков, способных определять результат матчей. Иными словами, потолок не должен браться с потолка. А сегодняшняя цифра в 900 млн рублей, возможно, только кажется спасением, а на деле превратит наш чемпионат в достаточно скромное зрелище.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Почему не сможет приехать Овечкин

Давайте не будем брать даже ЦСКА и СКА, а возьмем «Автомобилист». Публикация зарплат хоккеистов в прошлом сезоне наделала много шума. Если главная звезда Доус получает 150, Дацюк, Коварж и Сэкстон – около 100, вместе получается уже больше 400 млн. А это значит, что ты уже не можешь подписать Голышева (около 70), Холланда (60), Трямкина (около 60). А можешь комплектоваться молодежью и игроками ВХЛ. Иного выбора для того, чтобы поместиться под потолок, у тебя нет. Голышев и Трямкин уедут в ЦСКА, СКА и «Ак Барс»? Нет, потому что все дорогие места у них тоже заняты. Пойдут на трехкратное понижение зарплаты? Возможно, но, скорее, уедут в Северную Америку, а, может даже и в Швейцарию, где так же смогут получать в районе 20-30 млн рублей в пересчете на наш курс. А также меньше летать, проводить время с семьей и дышать свежим горным воздухом, а не трубами комбинатов.

Список самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ в сезоне-2019/20



1. Сергей Мозякин («Металлург») – 180 миллионов рублей

2. Найджел Доус («Автомобилист») – 150 млн рублей

3. Данис Зарипов («Ак Барс») – 130 млн рублей

4. Виктор Антипин («Магнитка») – 125 млн рублей

5. Линус Умарк («Салават Юлаев») – 120 млн рублей

5. Максим Шалунов (ЦСКА) – 120 млн рублей

5. Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) – 120 млн рублей

8. Михаил Григоренко (ЦСКА) – 110 млн рублей

9. Джастин Азеведу («Ак Барс») – 105 млн рублей

10. Павел Дацюк («Автомобилист») – 100 млн рублей

10. Богдан Киселевич (ЦСКА) – 100 млн рублей

10. Иржи Секач (ЦСКА) – 100 млн рублей 1. Сергей Мозякин («Металлург») – 180 миллионов рублей2. Найджел Доус («Автомобилист») – 150 млн рублей3. Данис Зарипов («Ак Барс») – 130 млн рублей4. Виктор Антипин («Магнитка») – 125 млн рублей5. Линус Умарк («Салават Юлаев») – 120 млн рублей5. Максим Шалунов (ЦСКА) – 120 млн рублей5. Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) – 120 млн рублей8. Михаил Григоренко (ЦСКА) – 110 млн рублей9. Джастин Азеведу («Ак Барс») – 105 млн рублей10. Павел Дацюк («Автомобилист») – 100 млн рублей10. Богдан Киселевич (ЦСКА) – 100 млн рублей10. Иржи Секач (ЦСКА) – 100 млн рублей

Напомним, что само понятие «потолок зарплат» в российском хоккее начало вводить еще прежнее руководство лиги с Александром Медведым во главе. Потолок был тогда больше миллиарда рублей и, как и сейчас – плавающим. То есть, в случае превышения клубы могли заплатить налог на роскошь. Но курс тогда был 35 рублей за доллар и 40 за евро – почти в два раза меньше, чем сейчас.

Сейчас в ведущих клубах зреет недовольство. Среди них далеко не только ЦСКА и СКА, но и «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев», «Автомобилист» и «Динамо». Вопрос о потолке волнует некоторые клубы настолько, что некоторые из их представителей собрались решать вопрос на более высоком, государственном уровне.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Неслучайно в этом списке оказалось московское «Динамо». Дело в том, что бело-голубые собираются попробовать вернуть из-за океана Александра Овечкина после окончания его контракта с «Вашингтоном» и готовы серьёзно потратиться. Деньги найдутся, тем более с красивым посылом «под Олимпиаду-2022». Понятно, что за 50 млн рублей он просто не захочет продолжать карьеру в России. Дацюк со всеми своими травмами получает в «Авто» около сотни, а Овечкин в 2021 году (всего через полтора сезона) вряд ли будет в таких же кондициях и будет претендовать на совершенно другие деньги, тем более что спрос на него в НХЛ будет высоким. При потолке зарплат в 900 млн «Динамо» просто не сможет подписать Ови.

Сколько должен быть реальный потолок

Вернемся к потолку. Наиболее логичным для него выглядит сумма в полтора раза выше нынешней, около 1 млн и 500 тыс рублей, что с учётом инфляции как раз соответствует прежнему потолку, когда о нем только заговорили. И пусть тогда он будет действительно жесткий, без всяких уловок и ухищрений.

Поверьте, убеждения многих болельщиков в том, что после введения потолка зарплат наступит коммунизм – утопичное. Сергей Плотников не уедет играть обратно в «Амур», да и многие игроки выбирают более обеспеченные клубы далеко не только из-за зарплат, но и условий. Равенство, как в НХЛ, у нас не будет ещё долго.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2019/20

Потому что, вместе с потолком лига установила и пол зарплат, почти в 4 раза меньше потолка. То есть, кто-то из команд не набирает средства на зарплаты даже до пола. О каких равных условиях может идти вообще речь? При такой разнице между потолком и полом разрыв в классе не сократится даже между топ-клубами и середняками. Для равной конкуренции нам нужно, чтобы количество сильных игроков набиралось на все команды. Наверное, это единственный способ вывести лигу на новый уровень. Тот же условный Шипачёв не поедет играть за родной Череповец, так как он просто не найдёт на него 100 млн рублей, а останется там, где ему платят столько.

Если же лига пойдёт на это решение, то в скором времени мы как раз и получим суперлигу 90-х или вторую ВХЛ. На передний план выйдут иностранные клубы, которые в неограниченном количестве могут приглашать иностранцев за относительно небольшие деньги, но при этом они не будут ограничены лимитов. Возрастёт ли интерес к чемпионату? Потеря ведущих звёзд, падение интереса к лиге и сборной – удастся ли этого избежать? Не хочется, чтобы хоккей по интересу скатился вниз. Сейчас он конкурирует за интерес с футболом, но при таких обстоятельствах футбол (мало что делающий для раскрутки), где нет никакого потолка зарплат снова будет единоличным лидером даже с тотальным провалом наших клубов в Еврокубках.